O técnico da Inter de Milão, Cristian Chivu, concedeu entrevista coletiva no Inter Training Center ao lado de Alessandro Bastoni, na véspera do confronto com o Shakhtar Donetsk pela Champions League da UEFA. A Inter recebe os campeões ucranianos no San Siro em busca de recuperação após a derrota por 4 a 3 para o Club Brugge, em uma partida movimentada da segunda rodada.

Apesar de a Inter nunca ter perdido para o Shakhtar em sete confrontos europeus, Chivu pediu foco após duas derrotas no início da campanha europeia.

“Agora, depois de dois jogos perdidos, precisamos pensar apenas no jogo de amanhã: a prioridade é vencer uma partida antes de tudo, a de amanhã”, afirmou Chivu.