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Alvino Hanafi
Traduzido por

“Culpem-me por tudo!”: Cristian Chivu faz confissão emocionada sobre a Inter de Milão antes do confronto com o Shakhtar

Inter de Milão
C. Chivu
Inter de Milão x Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk
Liga dos Campeões

O técnico da Inter de Milão, Cristian Chivu, defendeu enfaticamente seu elenco antes da partida de quarta-feira contra o Shakhtar Donetsk, pela Champions League. O treinador romeno insistiu que os críticos o responsabilizem por qualquer falha e exigiu que seus jogadores se concentrem apenas em conquistar os três pontos no San Siro.

  • Chivu defende o elenco antes de teste europeu decisivo

    O técnico da Inter de Milão, Cristian Chivu, concedeu entrevista coletiva no Inter Training Center ao lado de Alessandro Bastoni, na véspera do confronto com o Shakhtar Donetsk pela Champions League da UEFA. A Inter recebe os campeões ucranianos no San Siro em busca de recuperação após a derrota por 4 a 3 para o Club Brugge, em uma partida movimentada da segunda rodada.

    Apesar de a Inter nunca ter perdido para o Shakhtar em sete confrontos europeus, Chivu pediu foco após duas derrotas no início da campanha europeia.

    “Agora, depois de dois jogos perdidos, precisamos pensar apenas no jogo de amanhã: a prioridade é vencer uma partida antes de tudo, a de amanhã”, afirmou Chivu.

  • Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Técnico exige que os críticos o culpem em vez dos jogadores

    Chivu protegeu repetidamente seu elenco das críticas externas e assumiu toda a responsabilidade pelos inícios lentos das partidas e pelos erros defensivos. "A culpa por tudo o que não funciona é minha", declarou Chivu. "Nunca culpo meus jogadores. Assumo a responsabilidade pelo que acontece em campo."

    "Fico satisfeito quando um jogador assume a responsabilidade, mas o primeiro culpado sou eu: talvez eu não consiga transmitir o que é necessário."

    "O técnico deve ser o principal culpado", acrescentou. "Tenho que melhorar antes de qualquer outra pessoa."

  • Chivu explica sua mentalidade voltada à família e rejeita narrativas dramáticas

    Ao falar sobre como lida com os jogadores nas viradas após o intervalo, Chivu comparou o vínculo com seu elenco à vida em família. "Falo baixo, levanto a voz, rio e brinco, mas faço o mesmo que faço em casa com meus filhos", revelou Chivu. "O amor que sinto pelos meus jogadores é muito próximo do que sinto pela minha família."

    Ao rejeitar críticas sensacionalistas, Chivu afirmou: "Também não quero que as derrotas se tornem um drama; elas não são nem serão."

    "Tenho a sensação de que nós temos obrigações e os outros não... Preciso tranquilizá-los, e eles dão o seu melhor", observou.

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    Inter busca vitória crucial no San Siro

    Chivu reconheceu a qualidade do Shakhtar Donetsk de Arda Turan, que vive boa fase e viaja a Milão embalado por uma sequência de cinco vitórias em todas as competições.

    A Inter de Milão, porém, busca confiança em seu histórico de domínio sobre o Shakhtar Donetsk: sofreu apenas um gol nos sete confrontos europeus anteriores entre as equipes.

    A Inter de Milão recebe o Shakhtar Donetsk na quarta-feira, às 20h (horário de verão britânico).

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21 de out. de 2026

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