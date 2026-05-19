Cuidado, Ryan Reynolds! Revelada a estreia no cinema de Erling Haaland - o atacante do Manchester City conseguiu o papel perfeito

Haaland, a máquina de gols do Manchester City, está levando seu talento para Hollywood. Haaland assinou contrato para fazer sua estreia no cinema em “ViQueens”, um futuro longa-metragem de animação dirigido por Harald Zwart.

No que muitos considerarão o elenco mais adequado do cinema moderno, o jogador de 25 anos dará voz a uma personagem viking também chamada Haaland. O filme é descrito como uma comédia de aventura animada ambientada em um “mundo de guerreiras destemidas, fiordes gelados e a mitologia da Rota da Seda”.

Com 1,96 m de altura e seus característicos cabelos loiros longos, Haaland tem sido frequentemente comparado a um guerreiro nórdico mitológico tanto por fãs quanto por especialistas, tornando essa entrada no universo de “ViQueens” uma evolução natural para sua marca global.



