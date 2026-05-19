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Cuidado, Ryan Reynolds! Revelada a estreia no cinema de Erling Haaland - o atacante do Manchester City conseguiu o papel perfeito
A seleção definitiva
Haaland, a máquina de gols do Manchester City, está levando seu talento para Hollywood. Haaland assinou contrato para fazer sua estreia no cinema em “ViQueens”, um futuro longa-metragem de animação dirigido por Harald Zwart.
No que muitos considerarão o elenco mais adequado do cinema moderno, o jogador de 25 anos dará voz a uma personagem viking também chamada Haaland. O filme é descrito como uma comédia de aventura animada ambientada em um “mundo de guerreiras destemidas, fiordes gelados e a mitologia da Rota da Seda”.
Com 1,96 m de altura e seus característicos cabelos loiros longos, Haaland tem sido frequentemente comparado a um guerreiro nórdico mitológico tanto por fãs quanto por especialistas, tornando essa entrada no universo de “ViQueens” uma evolução natural para sua marca global.
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Um verdadeiro ícone viking
O diretor Harald Zwart, conhecido por seus trabalhos em “O Karate Kid” e “Os Instrumentos Mortais”, expressou sua satisfação por ter conseguido a contratação do atacante mais temido da Premier League. “Como um contador de histórias norueguês criando uma aventura viking para um público global, ter Haaland se juntando ao ViQueens é incrivelmente emocionante”, disse Zwart ao The Hollywood Reporter.
Ele acrescentou: “Erling já se tornou uma espécie de ícone viking da vida real em todo o mundo — poderoso, destemido e tipicamente norueguês. Trazê-lo para este universo interpretando a si mesmo confere ao filme uma energia e autenticidade inesperadas que parecem perfeitamente adequadas para esta história.”
Um elenco vocal repleto de estrelas
Haaland não será o único grande nome no elenco, já que se junta a um grupo que conta com grandes estrelas do mundo da música e da atuação. A cantora pop britânica Rita Ora e a atriz Ella Purnell lideram o projeto como Hedvig e Ingrid, duas garotas rebeldes que viajam da Noruega para a China.
O elenco coadjuvante inclui Steve Speirs como o Rei Erik, Anton Lesser como seu irmão Lars e o comediante Alan Carr como um escriba real conhecido como o Bardo.
Solveig Langeland, diretora-geral da Sola Media, acredita que a participação de Haaland elevará o perfil do filme a outro nível. “Erling Haaland transcende o esporte – ele é uma figura cultural global”, observa Langeland. “Sua participação traz outra dimensão emocionante a um filme que já combina aventura internacional, humor e narrativa emocionante de uma forma que acreditamos que vai ressoar com o público em todos os lugares.”
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A transição para Hollywood
Enquanto Haaland segue os passos de ícones do futebol que se tornaram astros do cinema, “ViQueens” marca uma entrada de peso da “Cyborg” na indústria do entretenimento. Produzido pela Karve Animation, o filme está atualmente em produção e tem lançamento previsto para o final de 2026. Com mais de 40 milhões de seguidores no Instagram e um perfil global que rivaliza com a elite de Hollywood, a entrada de Haaland no cinema é um sinal claro de seu enorme apelo comercial.
O impacto de Haaland em campo já é lendário. Ele detém o recorde de gols em uma única temporada na Premier League inglesa, tendo marcado 36 gols em sua temporada de estreia, 2022–23, pelo Manchester City.
Ele também continua sendo o jogador mais rápido da história a marcar 100 gols, alcançando essa marca em apenas 105 partidas.