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USMNT Winners and Losers GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

"Cuidado, outros esportes" - a seleção masculina de futebol dos EUA causou uma excelente primeira impressão na Copa do Mundo, e o futebol nos Estados Unidos talvez nunca mais seja o mesmo

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Estados Unidos da América
Especiais e Opinião
Estados Unidos da América x Paraguai
Paraguai
Copa do Mundo

A seleção masculina de futebol dos Estados Unidos teve uma oportunidade de mostrar ao país — e ao mundo — o que é o futebol na América e o que ele pode vir a ser. Eles aproveitaram essa oportunidade ao máximo.

São esses sentimentos que fazem a diferença. Hinos nacionais entoados com tanta força que podiam ser ouvidos a quilômetros de distância. Jogadas de habilidade executadas com tanta ousadia que a gente não conseguia fazer outra coisa senão rir. Gols também — muitos deles —, cada um com uma comemoração mais estrondosa que a anterior, cada celebração mais efusiva que a anterior.

O drible de Christian Pulisic. O corte de Folarin Balogun. A trivela de Gio Reyna. A compostura de Chris Richards, a coragem de Sergino Dest, o talento de Malik Tillman. Mauricio Pochettino, aparentemente tomado por tudo isso, correndo para o campo como um jogador em atividade, não como um ex-jogador, desesperado para comemorar com todos os outros.

Frenesi na torcida. Cervejas sendo jogadas nas salas de estar. Pais abraçando os filhos enquanto tentavam explicar há quanto tempo esperavam por isso. Esses são os momentos e, como diria Pochettino, “Isso é futebol!” É isso que torna tudo tão especial. E na noite de sexta-feira, no momento mais importante do futebol americano, o resto do país sentiu isso em abundância.

Esse será o legado duradouro da vitória da Seleção Masculina dos EUA por 4 a 1 sobre o Paraguai, um jogo que foi muito mais do que um jogo; foi um momento. Foi assistido por uma audiência recorde, com quase 16 milhões de espectadores, um momento que permitiu que muitos sentissem algo pelo futebol americano pela primeira vez. Pode chegar um momento, daqui a alguns anos, em que todos olhemos para trás e vejamos aquela noite em Los Angeles como o início de uma era, uma noite em que tudo mudou e as pessoas começaram a olhar para frente e a deixar de olhar para trás.

Por gerações, os torcedores da Seleção Masculina dos EUA mantiveram a fé. Haveria um dia, algum dia, em que os EUA poderiam entrar em uma Copa do Mundo e jogar. Não apenas vencer, não apenas se safar – mas realmente jogar. Deslumbrar, entreter, dominar. Algum dia, esperavam esses torcedores, a tradicional garra seria combinada com puro talento. Quão especial isso seria?

Essas gerações lançaram as bases. Elas compareceram, apoiaram e trabalharam para levar o esporte adiante. Durante todo esse tempo, elas esperaram e acreditaram que isso poderia acontecer. Depois desta sexta-feira, uma nova geração não precisará mais esperar e acreditar; ela saberá que é possível porque viu com seus próprios olhos.

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    A apresentação

    Ao chegar à Copa do Mundo deste verão, os EUA haviam disputado um total de 37 partidas no maior torneio do mundo. Tinham vencido apenas nove. Apenas seis dessas nove vitórias ocorreram nos últimos 76 anos. Apenas uma delas foi por diferença de mais de um gol.

    Tudo isso para dizer que esse não era um sentimento comum. Os jogos da Seleção Masculina dos EUA nunca foram festas; eram provas de resistência. Os jogadores em casa lutaram, sofreram e, no fim das contas, sobreviveram. Os torcedores ficavam tensos a cada toque de bola e viviam cada momento, sabendo que tudo poderia mudar em um instante.

    Não havia nada que pudesse ter mudado o que aconteceu contra o Paraguai. Foi completo. Foi planejado e executado com perfeição. Do apito inicial até o momento em que Reyna mandou aquele gol histórico para o fundo da rede com a última jogada da partida, o jogo foi uma celebração, diferente de tudo que o futebol americano já havia visto antes.

    Foi o gol de Reyna que talvez melhor exemplificasse esse fato: 70 segundos, 26 passes e uma finalização de tirar o fôlego, à altura de qualquer outra que você verá neste verão. Foi um gol que deixou os torcedores estrangeiros em delírio nas redes sociais, ao declararem que os ianques finalmente haviam chegado. Foi também um gol que emocionou os torcedores americanos, pois surgiu de uma forma e em uma partida que nunca parecera possível.

    No meio disso tudo, porém, houve muitos momentos marcantes. Pulisic driblou dois defensores para dar a assistência do primeiro gol, um infeliz gol contra. Tillman, Weston McKennie e Tyler Adams comandaram o meio-campo. Balogun marcou duas vezes, com o segundo gol mostrando que a seleção americana pode ter um camisa 9 de classe mundial no ataque. Caramba, teve até um momento em que a bola caiu nos pés de Sebastian Berhalter a 40 metros do gol e a torcida gritou para ele chutar. Ele errou e todo mundo deu uma risada, tamanha era a tensão no vestiário naquele momento da noite.

    “Nós só queríamos entrar em campo e sentir o que sentíamos quando jogávamos uma partida improvisada”, disse McKennie. “O trabalho duro e tudo o que fizemos é o que já havíamos feito antes. Tudo o que fizemos para chegar a este momento foi trabalho duro e sacrifício. Esse foi o tempo que dedicamos. Agora, é hora de entrar em campo e simplesmente nos divertir.”

    Foi uma noite divertida para os jogadores, que passaram a maior parte do tempo dançando e superando todos os desafios que o Paraguai lhes impôs. Pode ter sido ainda mais divertido para a torcida, que provavelmente dirá que cada centavo que pagou pelo ingresso valeu a pena.

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  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O ambiente

    Tudo começou bem cedo. Horas antes do pontapé inicial, multidões de torcedores vestidos de vermelho, branco e azul entraram em marcha no estádio cujo nome a FIFA alterou temporariamente de SoFi Stadium para Los Angeles. Eles marchavam carregando sinalizadores de fumaça vermelha. Marchavam com cartazes de Pulisic. Passaram por policiais a cavalo, vendedores ambulantes e pequenos grupos de torcedores do Paraguai. Vestiam fantasias de George Washington, capacetes com águias e camisas de seus astros favoritos.

    Foram as camisetas, diz Adams, que se destacaram. Na última Copa do Mundo, os membros da seleção masculina dos EUA sentiram que não estavam representados naquelas camisetas e, no fim das contas, sentiram que os Estados Unidos também não estavam. Desta vez, eles mesmos as criaram, com foco em um único momento: este aqui.

    “O estádio estava completamente lotado com essas camisetas”, disse Adams. “Criamos essas camisetas com a Nike para olharmos para as arquibancadas e pensarmos: ‘Somos nós’. Parecia que éramos nós.”

    Essa conexão entre jogadores e torcedores parecia real. O hino nacional foi cantado em voz alta pelos mais de 70 mil presentes, muitos dos quais eram torcedores da seleção americana. Os jogadores pareciam emocionados ao ficarem ao lado de seus amigos de longa data e olharem ao redor. Alguns conseguiram cruzar o olhar com seus entes queridos, embora Balogun tenha admitido que foi difícil. Havia simplesmente muitas listras vermelhas e brancas para os olhos conseguirem distinguir, mesmo que você soubesse, mais ou menos, onde a família estava sentada.

    Família, amigos, torcedores e todos os demais tinham muito o que comemorar, e foi por isso que a sexta-feira se tornou a celebração do futebol americano. No estádio, tudo terminou com um abraço coletivo, envolvendo toda a seleção americana, jogadores e comissão técnica. No centro desse abraço estava Mark McKenzie, que conduziu a seleção americana em um momento de reflexão após o que acabara de acontecer.

    Nas casas, porém, a noite não terminou quando a transmissão acabou; as festas se estenderam pela noite e as TVs permaneceram ligadas enquanto foi humanamente possível.

  • Soccer Fans Gather To Watch The United States' First World Cup Match AgainsGetty Images News

    Quem está assistindo em casa

    Para muitos, as primeiras lembranças da Copa do Mundo começam em casa. Isso é natural. O primeiro contato com esses torneios geralmente acontece pela tela da televisão e, só depois disso, a jornada futebolística do espectador realmente começa.

    Muitas dessas jornadas começaram na noite de sexta-feira.

    No sábado, a FOX anunciou que 15.986.000 telespectadores assistiram à sua cobertura em inglês da estreia da seleção masculina dos EUA na Copa do Mundo. Isso representa um aumento de 106% em relação à estreia anterior, em 2022, contra o País de Gales. A audiência atingiu um pico de quase 19 milhões de telespectadores nos momentos finais da partida, o que significa que muitas pessoas sintonizaram bem a tempo de ver o gol de Reyna no final da partida.

    Já a Telemundo somou mais 8,9 milhões de telespectadores em seu canal e no serviço de streaming Peacock. Somando tudo, quase 25 milhões assistiram de casa.

    Há certas coisas que esses números não podem nos dizer. Quantos assistiram pela primeira vez? Quantos jogadores que estarão na seleção da Copa do Mundo de 2042, 2046 ou 2050 começaram suas aventuras no futebol com esta partida? Quantas pessoas sintonizaram, viram algo de que gostaram e voltarão na próxima semana para a partida contra a Austrália?

    Os jogadores entraram em campo com essas perguntas em mente. No fim das contas, eles fizeram o que puderam para convencer o mundo a ficar com eles.

    “Espero que tenham ficado encantados com o que fizemos hoje”, disse McKennie. “Acho que os americanos querem algo emocionante, querem ver ação e querem ver algo. Acho que marcar quatro gols e ter cinco gols no total em uma partida hoje foi algo que os encantou, assim como ver a alegria que tivemos e a união que demonstramos em campo.”

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O que vem a seguir

    No fim das contas, isso é apenas o começo desta Copa do Mundo. Portanto, embora possa ser o início de algo maior, tudo precisa continuar avançando. A sexta-feira foi um começo, não um ponto final, nem um resultado definitivo.

    Os jogadores da seleção americana reiteraram isso na noite de sexta-feira. Haveria comemorações e pequenos momentos de reflexão, sim, mas logo depois, era hora de voltar ao trabalho. Balogun iria assistir à Netflix. Adams aproveitaria brevemente a vitória do New York Knicks nas finais da NBA antes de voltar ao trabalho. A equipe passaria algum tempo com a família, se reorientaria e então voltaria sua atenção para a Austrália, que conquistou o coração de seu próprio país com uma vitória por 2 a 0 sobre a Turquia para iniciar sua campanha no torneio.

    O espetáculo continua, então, mas não é exagero dizer o quão bem ele começou. Você tem uma chance de causar uma primeira impressão, e a USMNT arrasou na sua.

    “Agora”, disse Pochettino à FOX, “[as pessoas] percebem que o futebol aqui nos Estados Unidos é enorme. É grande. Cuidado, outros esportes.”

    Esse, no fim das contas, será o legado duradouro da vitória sobre o Paraguai, um jogo que pode ficar na história como o mais importante da seleção americana. Olhando para trás, ele também pode ser visto como a faísca, aquela que conquistou um país há muito tratado como impossível de vencer e que mostrou à próxima geração de torcedores o que significa acreditar.

    É claro que isso é apenas o começo. É claro que ainda há mais jogos pela Copa do Mundo. E, é claro, os desafios ficarão mais difíceis daqui para frente, porque é assim que sempre acontece em uma Copa do Mundo. A verdade, porém, é que mais pessoas estarão acompanhando esses desafios, e a razão para isso será o fato de terem sido cativadas pelo que viram na noite de sexta-feira.

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