"Cuidado, outros esportes" - a seleção masculina de futebol dos EUA causou uma excelente primeira impressão na Copa do Mundo, e o futebol nos Estados Unidos talvez nunca mais seja o mesmo

São esses sentimentos que fazem a diferença. Hinos nacionais entoados com tanta força que podiam ser ouvidos a quilômetros de distância. Jogadas de habilidade executadas com tanta ousadia que a gente não conseguia fazer outra coisa senão rir. Gols também — muitos deles —, cada um com uma comemoração mais estrondosa que a anterior, cada celebração mais efusiva que a anterior.

O drible de Christian Pulisic. O corte de Folarin Balogun. A trivela de Gio Reyna. A compostura de Chris Richards, a coragem de Sergino Dest, o talento de Malik Tillman. Mauricio Pochettino, aparentemente tomado por tudo isso, correndo para o campo como um jogador em atividade, não como um ex-jogador, desesperado para comemorar com todos os outros.

Frenesi na torcida. Cervejas sendo jogadas nas salas de estar. Pais abraçando os filhos enquanto tentavam explicar há quanto tempo esperavam por isso. Esses são os momentos e, como diria Pochettino, “Isso é futebol!” É isso que torna tudo tão especial. E na noite de sexta-feira, no momento mais importante do futebol americano, o resto do país sentiu isso em abundância.

Esse será o legado duradouro da vitória da Seleção Masculina dos EUA por 4 a 1 sobre o Paraguai, um jogo que foi muito mais do que um jogo; foi um momento. Foi assistido por uma audiência recorde, com quase 16 milhões de espectadores, um momento que permitiu que muitos sentissem algo pelo futebol americano pela primeira vez. Pode chegar um momento, daqui a alguns anos, em que todos olhemos para trás e vejamos aquela noite em Los Angeles como o início de uma era, uma noite em que tudo mudou e as pessoas começaram a olhar para frente e a deixar de olhar para trás.

Por gerações, os torcedores da Seleção Masculina dos EUA mantiveram a fé. Haveria um dia, algum dia, em que os EUA poderiam entrar em uma Copa do Mundo e jogar. Não apenas vencer, não apenas se safar – mas realmente jogar. Deslumbrar, entreter, dominar. Algum dia, esperavam esses torcedores, a tradicional garra seria combinada com puro talento. Quão especial isso seria?

Essas gerações lançaram as bases. Elas compareceram, apoiaram e trabalharam para levar o esporte adiante. Durante todo esse tempo, elas esperaram e acreditaram que isso poderia acontecer. Depois desta sexta-feira, uma nova geração não precisará mais esperar e acreditar; ela saberá que é possível porque viu com seus próprios olhos.