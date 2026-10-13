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Cuidado, Michael Carrick! Wayne Rooney alerta o técnico do Manchester United para uma possível “explosão” de Bruno Fernandes enquanto as dificuldades persistem
Cresce a frustração em Old Trafford
O péssimo início de temporada do Manchester United na Premier League teve mais um capítulo negativo contra o Tottenham Hotspur. Apesar de sair na frente com um gol de Bryan Mbeumo e ficar em vantagem numérica quando o Tottenham passou a jogar com dez, a equipe de Carrick voltou a tropeçar. Um gol de Dominic Solanke nos minutos finais garantiu o empate aos visitantes e deixou o Manchester United com apenas uma vitória nas seis primeiras partidas pela liga.
O resultado abalou visivelmente Fernandes. Eleito recentemente o melhor jogador do ano pela PFA, ele parecia isolado e exasperado ao apito final, em uma cena que evidenciou a crescente tensão no elenco enquanto a equipe tenta ganhar embalo neste início de temporada.
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Sinais de alerta para Carrick
Em entrevista ao United Stand, Rooney manifestou grande preocupação com o estado de espírito atual do meio-campista português. O ex-atacante do United acredita que a pressão constante sobre o capitão está criando uma situação extremamente instável.
“Ele está de saco cheio. Sinceramente, acho que ele está com aquela expressão de ‘lá vamos nós de novo’”, afirmou Rooney. “É sempre a mesma coisa. Ele recebe reconhecimento individual por suas atuações, assistências e por carregar o time, mas chega uma hora em que alguém precisa tirá-lo dessa posição.”
Rooney ressaltou que Fernandes não hesitará em confrontar a direção se a má fase persistir. “Você não consegue sair dessa situação por conta própria, mas precisa que alguém o tire dessa função só para poder respirar de novo, porque sinto que a tensão está aumentando. Se isso continuar, ele vai acabar explodindo”, acrescentou. “Ele não tem medo de se manifestar e dizer o que pensa. Então, se as coisas continuarem como estão, essa explosão vai acontecer.”
É preciso repensar a tática no meio-campo
Para evitar um colapso completo, Rooney pediu que Carrick reformule sua abordagem tática e reforce um meio-campo vulnerável. Ele sugeriu recuar Fernandes ou até deixá-lo fora do time para dar ao setor a solidez defensiva de que tanto precisa.
“Acho que, seja recuando ele ou tirando-o do time, você pode dizer que vai mudar um pouco as coisas e dar mais solidez ao meio-campo. É preciso conseguir resultados de qualquer jeito e dizer: ‘Certo, vamos recuar um pouco’”, continuou Rooney.
“[Youri] Tielemans pode jogar naquela posição mais ofensiva, mas, para mim, neste momento é preciso ter três jogadores no meio-campo, porque os adversários estão correndo mais do que nós e jogando melhor. De repente, você tem Mainoo e Tielemans, que não são os mais rápidos nem os que têm mais mobilidade para cobrir toda a largura do campo. Por isso, eles precisam de ajuda ali”, observou.
“Você pode colocar [Carlos] Baleba ali também e considerar que Mainoo também é bom no ataque. Eles só precisam de um pouco mais de segurança para ajudar a linha de quatro da defesa. Primeiro, é preciso ter solidez; depois, tentar vencer o jogo.”
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Testes decisivos pela frente
Carrick já trabalha sob intensa pressão, e o calendário não oferece trégua imediata. O Manchester United agora precisa se preparar para uma sequência exigente de dois jogos, contra o Leeds United e o Atlético de Madrid.
Essas partidas podem ser decisivas para Carrick. Se o treinador não encontrar rapidamente uma solução tática para os problemas no meio-campo, corre o risco de perder mais pontos e de sofrer um desgaste público prejudicial na relação com seu jogador mais influente.
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