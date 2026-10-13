Para evitar um colapso completo, Rooney pediu que Carrick reformule sua abordagem tática e reforce um meio-campo vulnerável. Ele sugeriu recuar Fernandes ou até deixá-lo fora do time para dar ao setor a solidez defensiva de que tanto precisa.

“Acho que, seja recuando ele ou tirando-o do time, você pode dizer que vai mudar um pouco as coisas e dar mais solidez ao meio-campo. É preciso conseguir resultados de qualquer jeito e dizer: ‘Certo, vamos recuar um pouco’”, continuou Rooney.

“[Youri] Tielemans pode jogar naquela posição mais ofensiva, mas, para mim, neste momento é preciso ter três jogadores no meio-campo, porque os adversários estão correndo mais do que nós e jogando melhor. De repente, você tem Mainoo e Tielemans, que não são os mais rápidos nem os que têm mais mobilidade para cobrir toda a largura do campo. Por isso, eles precisam de ajuda ali”, observou.

“Você pode colocar [Carlos] Baleba ali também e considerar que Mainoo também é bom no ataque. Eles só precisam de um pouco mais de segurança para ajudar a linha de quatro da defesa. Primeiro, é preciso ter solidez; depois, tentar vencer o jogo.”



