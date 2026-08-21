Crystal Palace perto de acordo com o Chelsea para contratar Axel Disasi por empréstimo

O novo técnico do Palace, Sage, confirmou que sua equipe precisa com urgência de um zagueiro experiente de Premier League que possa oferecer liderança natural à sua linha defensiva.

Falando em entrevista coletiva na quinta-feira, Sage disse: "Sim. Precisamos de um jogador para esse setor, um jogador com muitos jogos, se possível, na Premier League. Precisamos de jogadores, mas precisamos de um líder e é por isso que precisamos esperar um pouco para encontrar um bom."

Ao abordar as ligações com Disasi, o treinador acrescentou: "Ele é um jogador do Chelsea, é difícil para mim falar sobre um jogador de outro clube, mas ouço o mesmo barulho que vocês."