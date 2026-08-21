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Adhe Makayasa

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Crystal Palace perto de acordo com o Chelsea para contratar Axel Disasi por empréstimo

Mercado da bola
A. Disasi
Chelsea
Premier League
Crystal Palace

O Crystal Palace está perto de um acordo com o Chelsea para contratar o zagueiro Axel Disasi, fora dos planos, por empréstimo de uma temporada. O defensor francês de 28 anos foi completamente deixado de lado em Stamford Bridge e agora está prestes a fazer outra mudança temporária dentro de Londres para reforçar a linha defensiva de Pierre Sage antes da nova temporada.

  • Crystal Palace mira reforço para a defesa

    O Palace está perto de fechar um acordo de empréstimo por Disasi, que está fora dos planos do Chelsea, segundo informações da Sky Sports News e da talkSPORT. O zagueiro de 28 anos não entra em campo pelo Chelsea desde janeiro de 2025, depois de ter sido afastado para o 'bomb squad' do clube antes de passar a segunda metade da última temporada emprestado ao West Ham United. O Palace agiu de forma decisiva para garantir os serviços do francês e preencher a lacuna deixada pela transferência de Maxence Lacroix para Stamford Bridge por £ 52 milhões.

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  • imago-sport-1081091475.jpgSTEINSIEK.CH

    Técnico francês detalha perfil

    O novo técnico do Palace, Sage, confirmou que sua equipe precisa com urgência de um zagueiro experiente de Premier League que possa oferecer liderança natural à sua linha defensiva.

    Falando em entrevista coletiva na quinta-feira, Sage disse: "Sim. Precisamos de um jogador para esse setor, um jogador com muitos jogos, se possível, na Premier League. Precisamos de jogadores, mas precisamos de um líder e é por isso que precisamos esperar um pouco para encontrar um bom."

    Ao abordar as ligações com Disasi, o treinador acrescentou: "Ele é um jogador do Chelsea, é difícil para mim falar sobre um jogador de outro clube, mas ouço o mesmo barulho que vocês."

  • Desfeita de Stamford Bridge se aproxima

    O destino de Disasi no oeste de Londres foi selado de vez nesta semana, depois que sua camisa 2 foi entregue ao novo reforço Marco Palestra sob o comando do novo técnico Xabi Alonso. Apesar de despertar forte interesse de pesos-pesados da Serie A, como Milan e Roma, após sua sólida passagem pelo West Ham, o defensor parece prestes a permanecer na elite do futebol inglês. Sua chegada vai complementar as contratações de verão de Takehiro Tomiyasu e Oscar Mingueza para reconstruir a estabilidade defensiva após a saída de Marc Guehi em janeiro e a partida de Lacroix no verão.

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  • imago-sport-1055807328.jpgSports Press Photo

    Crystal Palace se prepara para o teste de abertura

    O Palace inicia sua campanha da Premier League de 2026-27 com uma visita para enfrentar o Everton em Goodison Park na tarde de sábado. A diretoria do clube trabalha contra o relógio para finalizar a papelada, para que Disasi possa ser registrado e integrado ao sistema com três zagueiros de Sage. O defensor francês enfrenta um teste imediato de ritmo de jogo enquanto busca restabelecer seu prestígio na elite em meio a um exigente calendário de início de temporada.

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