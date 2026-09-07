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Crystal Palace enfrenta investigação da WSL e possível perda de pontos por violação da regra de substituições
Polêmica com substituição ofusca vitória na estreia
A estreia do Crystal Palace na Women's Super League tomou um rumo dramático após uma violação dos regulamentos da competição durante a partida de abertura da sua temporada, no domingo. O Palace conseguiu garantir uma vitória por 1 a 0 sobre o Everton graças a um gol de Lexi Lloyd-Smith no primeiro tempo, mas as comemorações foram ofuscadas pela ameaça iminente de sanções administrativas.
Os dirigentes da WSL abriram uma investigação oficial depois que o Palace utilizou quatro janelas de substituição durante o confronto. A controvérsia decorre do número de oportunidades usadas para fazer alterações na equipe, e não do número total de jogadoras que entraram em campo. As regras atuais da liga determinam que, embora os times possam fazer até cinco substituições, isso só pode ocorrer em, no máximo, três paralisações distintas da partida, sem contar o intervalo.
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WSL confirma investigação formal sobre a violação
A liga emitiu um comunicado claro sobre o incidente, destacando a natureza específica da infração. Um comunicado da WSL dizia: "Podemos confirmar que houve uma violação das regras da competição na partida entre Crystal Palace e Everton. O Crystal Palace usou uma quarta oportunidade de substituição durante uma quarta paralisação do jogo, quando as regras permitem um máximo de três oportunidades de substituição por partida. Agora conduziremos uma investigação ao lado de ambos os clubes e do Pro Ref e atualizaremos em devido tempo."
O incidente ocorreu no sétimo minuto dos acréscimos do segundo tempo, quando a técnica Jo Potter optou por colocar Kirsty Howat no lugar de Shannon O'Brien. Antes dessa mudança final, Potter já havia utilizado três janelas distintas para colocar Abbie Larkin, Ashleigh Weerden e Allyson Swaby.
Possíveis sanções e tribunal independente
Embora a Women's Super League não tenha uma punição fixa e automática para esse tipo específico de violação de regra, as consequências para o Crystal Palace podem ser severas. Espera-se que o caso seja encaminhado a um tribunal independente, que possui uma ampla gama de poderes para garantir que a integridade da competição seja mantida.
Se o Palace for encaminhado a um tribunal independente, o clube poderá enfrentar uma ampla variedade de punições, que vão de uma advertência oficial ou multa financeira até a perda de pontos ou outras sanções esportivas. Entre as medidas mais severas à disposição do tribunal está determinar que a partida seja totalmente repetida, o que anularia efetivamente a vitória inicial do Palace por 1 a 0 e obrigaria as duas equipes a se enfrentarem novamente em uma data posterior.
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Dirigentes foram afastados após falha regulatória
As consequências da partida não se limitaram ao próprio clube, já que a equipe de arbitragem também enfrentou consequências imediatas. A árbitra Megan Wilson e sua equipe não conseguiram impedir que a substituição ilegal acontecesse, apesar de sua responsabilidade direta de fazer cumprir os regulamentos da partida. Como resultado dessa falha, todo o grupo de arbitragem foi afastado da próxima rodada de jogos da WSL.
O Palace, que garantiu o acesso à elite após terminar como vice-campeão da segunda divisão na temporada passada, agora enfrenta um teste assustador no domingo, quando fará a curta viagem para enfrentar o Arsenal.
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