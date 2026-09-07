Crystal Palace enfrenta investigação da WSL e possível perda de pontos por violação da regra de substituições

A estreia do Crystal Palace na Women's Super League tomou um rumo dramático após uma violação dos regulamentos da competição durante a partida de abertura da sua temporada, no domingo. O Palace conseguiu garantir uma vitória por 1 a 0 sobre o Everton graças a um gol de Lexi Lloyd-Smith no primeiro tempo, mas as comemorações foram ofuscadas pela ameaça iminente de sanções administrativas.

Os dirigentes da WSL abriram uma investigação oficial depois que o Palace utilizou quatro janelas de substituição durante o confronto. A controvérsia decorre do número de oportunidades usadas para fazer alterações na equipe, e não do número total de jogadoras que entraram em campo. As regras atuais da liga determinam que, embora os times possam fazer até cinco substituições, isso só pode ocorrer em, no máximo, três paralisações distintas da partida, sem contar o intervalo.