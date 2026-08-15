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Crystal Palace conclui contratação de £ 21 milhões do versátil ponta israelense Anan Khalaili
Talento de Haifa garante transferência
O clube do sul de Londres confirmou a chegada do versátil atacante vindo do Union Saint-Gilloise por uma taxa reportada de £ 21 milhões, em um contrato válido até 2031. Com 16 partidas pela seleção de Israel e capaz de atuar como lateral ou ponta, Khalaili despontou no Maccabi Haifa, com 15 gols em 52 jogos, além da Supercopa de 2023. Sua ascensão continuou na Bélgica, onde ajudou a encerrar uma espera de 90 anos pelo título da liga em 2024-25 antes de conquistar a Copa da Bélgica na temporada passada.
- AFP
Novo reforço mira o sucesso
Falando ao site oficial do clube após sua mudança para a elite do futebol inglês, o jogador de 21 anos celebrou este novo capítulo da carreira, ao mesmo tempo em que ressaltou estar pronto para se provar no mais alto nível: "Acompanho a Premier League há muito tempo, é um novo desafio para mim."
Ele também expressou grande admiração pela história de seu novo clube, deixando claro seu objetivo de conquistar mais títulos em Selhurst Park: "E eu gosto do Crystal Palace, porque o acompanho há muito tempo. Eles mereceram ganhar três troféus e eu quero fazer mais."
Londrinos remodelam as opções de ataque
A contratação reforça uma reformulação ambiciosa e calculada do elenco pela diretoria do Crystal Palace para dar a Sage mais profundidade em várias frentes nesta temporada. O versátil atacante se torna o quinto reforço de verão do Palace, após as chegadas sem custos da dupla de defensores Oscar Mingueza e Takehiro Tomiyasu.
O setor ofensivo também foi reforçado com Dwight McNeil, que chegou em uma troca por Brennan Johnson, além de Evann Guessand, que retorna por empréstimo de uma temporada vindo do Aston Villa.
- Buzzi
Testes continentais desafiam estreante
Sage agora precisa integrar seu mais recente reforço ao esquema tático antes de uma sequência doméstica implacável e de uma campanha crucial na Liga Europa. Adaptar-se rapidamente às exigências físicas e ao ritmo alucinante da Premier League será, no fim das contas, o que vai determinar se o jovem conseguirá assegurar uma vaga regular entre os titulares no ataque.
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