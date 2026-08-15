Falando ao site oficial do clube após sua mudança para a elite do futebol inglês, o jogador de 21 anos celebrou este novo capítulo da carreira, ao mesmo tempo em que ressaltou estar pronto para se provar no mais alto nível: "Acompanho a Premier League há muito tempo, é um novo desafio para mim."

Ele também expressou grande admiração pela história de seu novo clube, deixando claro seu objetivo de conquistar mais títulos em Selhurst Park: "E eu gosto do Crystal Palace, porque o acompanho há muito tempo. Eles mereceram ganhar três troféus e eu quero fazer mais."