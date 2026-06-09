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Crystal Palace "chega a um acordo" para nomear o sucessor de Oliver Glasner, enquanto os Eagles miram na Ligue 1
O Eagles encontra o sucessor de Glasner na França
O Crystal Palace chegou a um acordo preliminar para trazer Pierre Sage ao sul de Londres como seu novo técnico. O clube da Premier League voltou sua atenção para o francês após não conseguir contratar Andoni Iraola, alvo de longa data, que foi contratado pelo Liverpool para suceder Arne Slot.
O acordo prevê que Sage se comprometa a longo prazo com o clube, com Fabrizio Romano confirmando que “está tudo certo” para um contrato válido até junho de 2029, que inclui uma opção de renovação por mais uma temporada. As negociações agora se concentram na finalização de um pacote de indenização com o RC Lens para liberar o conceituado técnico de suas funções na Ligue 1.
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Substituir o ícone de um clube
Sage enfrenta a difícil tarefa de seguir os passos de Glasner, que comandou uma “era de ouro” histórica durante seu mandato. Sob o comando do austríaco, o Palace conquistou os primeiros troféus importantes de sua história, garantindo uma notável tríplice coroa com a FA Cup, o Community Shield e a UEFA Conference League.
A decisão de Glasner de não renovar seu contrato, que expira em 30 de junho, deixou a diretoria do Eagles em busca de um candidato capaz de manter o ritmo da equipe.
A flexibilidade tática de Sage e sua capacidade de superar as expectativas na primeira divisão francesa acabaram por torná-lo a escolha mais destacada para a diretoria.
A ascensão de Pierre Sage
Sage chega ao Selhurst Park com sua reputação em alta, após uma temporada incrível na França. Ele ficou famoso por levar o Lens a uma disputa inesperada pelo título contra o gigante europeu Paris Saint-Germain, com sua equipe liderando a tabela até fevereiro. No entanto, seu maior feito foi conquistar a Coupe de France, o primeiro troféu importante da história do Lens.
O francês é conhecido por utilizar um sistema com três zagueiros, uma formação que se tornou fundamental para o sucesso do Palace sob o comando de Glasner.
Sua capacidade de montar um time empolgante e voltado para o ataque, sem depender do domínio da posse de bola, tem gerado comparações com o estilo direto que se mostrou tão eficaz para os Eagles nas últimas temporadas.
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Um novo capítulo no sul de Londres
Embora Sage nunca tenha treinado na Premier League, os torcedores do Palace vão lembrar que Glasner também era uma incógnita no futebol inglês antes de sua passagem extremamente bem-sucedida.
A estratégia de contratação do clube tem se concentrado recentemente em talentos emergentes do treinamento europeu, em vez do tradicional carrossel nacional.
A nomeação marca um investimento significativo em uma nova filosofia, à medida que o Palace busca aproveitar seu sucesso europeu. Com o núcleo de um elenco vencedor de títulos ainda à sua disposição, espera-se que Sage garanta que o clube continue a disputar títulos tanto no campeonato nacional quanto no continente quando ele iniciar seu projeto de três anos neste verão.