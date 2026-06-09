O Crystal Palace chegou a um acordo preliminar para trazer Pierre Sage ao sul de Londres como seu novo técnico. O clube da Premier League voltou sua atenção para o francês após não conseguir contratar Andoni Iraola, alvo de longa data, que foi contratado pelo Liverpool para suceder Arne Slot.

O acordo prevê que Sage se comprometa a longo prazo com o clube, com Fabrizio Romano confirmando que “está tudo certo” para um contrato válido até junho de 2029, que inclui uma opção de renovação por mais uma temporada. As negociações agora se concentram na finalização de um pacote de indenização com o RC Lens para liberar o conceituado técnico de suas funções na Ligue 1.