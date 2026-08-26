Uma combinação de saídas importantes na defesa e lesões em momentos decisivos forçou o Palace a agir rapidamente no mercado. Após a venda de Maxence Lacroix por £52 milhões ao Chelsea, o clube buscou reposição imediata ao trazer Axel Disasi por empréstimo do Stamford Bridge na quarta-feira. No entanto, a crise defensiva se agravou quando Chadi Riad sofreu uma lesão grave durante a derrota por 2 a 0 para o Everton na rodada de abertura do fim de semana, tornando novos reforços uma prioridade urgente.

A lesão de Riad tornou uma necessidade absoluta para o clube voltar ao mercado em busca de mais um zagueiro de ofício. Ordonez, que fez 46 jogos em todas as competições pelo Club Brugge na temporada passada e marcou quatro gols, está há muito tempo no radar do Palace. O clube já havia testado a resistência do Brugge com uma possível investida de €40 milhões durante a janela de transferências de inverno, mas o time belga rejeitou firmemente qualquer saída do defensor, que segue sob contrato até 2028.