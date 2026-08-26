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Crystal Palace atravessa o Aston Villa e toma a dianteira no negócio por Joel Ordonez! Transferência de € 30 milhões pelo zagueiro do Club Brugge está perto
Crystal Palace entra na disputa por alvo do Aston Villa
O Crystal Palace está perto de garantir uma grande cartada no mercado ao atravessar a tentativa do Aston Villa de contratar Ordonez. O clube do sul de Londres agiu rapidamente para formalizar seu interesse no jogador de 22 anos, oferecendo um acordo estruturado como empréstimo com obrigação condicional de compra por € 30 milhões.
Na terça-feira, reportagens do The Athletic indicaram que o Aston Villa avançava bem nas negociações para levar Ordonez ao Villa Park, com Unai Emery interessado em dar mais profundidade ao elenco para a próxima campanha na Champions League. A oferta do Villa pelo zagueiro também era de empréstimo com obrigação de compra semelhante, mas o Palace agora assumiu a dianteira na disputa por sua contratação.
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Crise defensiva força a mão do Crystal Palace
Uma combinação de saídas importantes na defesa e lesões em momentos decisivos forçou o Palace a agir rapidamente no mercado. Após a venda de Maxence Lacroix por £52 milhões ao Chelsea, o clube buscou reposição imediata ao trazer Axel Disasi por empréstimo do Stamford Bridge na quarta-feira. No entanto, a crise defensiva se agravou quando Chadi Riad sofreu uma lesão grave durante a derrota por 2 a 0 para o Everton na rodada de abertura do fim de semana, tornando novos reforços uma prioridade urgente.
A lesão de Riad tornou uma necessidade absoluta para o clube voltar ao mercado em busca de mais um zagueiro de ofício. Ordonez, que fez 46 jogos em todas as competições pelo Club Brugge na temporada passada e marcou quatro gols, está há muito tempo no radar do Palace. O clube já havia testado a resistência do Brugge com uma possível investida de €40 milhões durante a janela de transferências de inverno, mas o time belga rejeitou firmemente qualquer saída do defensor, que segue sob contrato até 2028.
Um alvo de longa data finalmente ao alcance
A busca por Ordonez não é uma reação precipitada aos resultados recentes, mas sim a culminação de um longo processo de observação. O Crystal Palace admira há muito tempo os atributos físicos e técnicos do jovem equatoriano, que venceu a Pro League Belga em 2023–24, a Copa da Bélgica em 2024–25 e a Supercopa da Bélgica em 2025 pelo Club Brugge, vendo nele um encaixe perfeito para o sistema de alta intensidade implementado por Sage.
O Crystal Palace tem sido notavelmente ativo na janela de transferências de verão, reforçando seu elenco em vários setores com uma combinação estratégica de talento emergente e experiência comprovada. O Palace garantiu a contratação da promessa ofensiva Anan Khalaili, do Union Saint-Gilloise, além do jovem atacante Zavier Gozo, da equipe da MLS Real Salt Lake. Para fortalecer suas opções pelos lados e acrescentar experiência de Premier League, o Palace acertou a contratação do ponta Dwight McNeil, do Everton. Além disso, o clube do sul de Londres reforçou seu setor defensivo ao concluir as chegadas sem custos do internacional japonês Takehiro Tomiyasu e do zagueiro espanhol Oscar Mingueza.
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Palace mira recuperação em duro teste contra o Manchester City
O Crystal Palace estará desesperado para se recuperar da derrota na rodada de abertura quando receber o Manchester City na sexta-feira. O Palace terá um teste formidável em Selhurst Park diante de um time do City transbordando confiança após garantir uma suada vitória por 2 a 1 sobre o Bournemouth em sua própria estreia na temporada, o que torna ainda mais desafiadora a busca do Palace pelos seus primeiros pontos na campanha.
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