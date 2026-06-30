Crysencio Summerville surge como um dos principais alvos de transferência do Manchester United - mas Marcus Rashford terá influência em qualquer tentativa de contratação do West Ham

De acordo com a Sky Sports News, o Manchester United colocou Summerville firmemente em sua mira como principal alvo para a ala esquerda. Summerville impressionou recentemente no cenário internacional, marcando um gol em sua estreia na Copa do Mundo pela seleção da Holanda, antes de a equipe ser eliminada pelo Marrocos. Com o término de seus compromissos com a seleção, espera-se que o futuro de Summerville passe a ser o centro das atenções.

O United está entre os vários clubes da Premier League que acompanham de perto a situação do jogador. Embora Carrick e sua equipe de contratações estejam priorizando, no momento, reforços para o meio-campo, eles também estão explorando opções para fortalecer as laterais do ataque, o que torna Summerville uma opção altamente atraente para a próxima temporada nacional.