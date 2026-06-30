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Crysencio Summerville surge como um dos principais alvos de transferência do Manchester United - mas Marcus Rashford terá influência em qualquer tentativa de contratação do West Ham
Summerville está na mira do Manchester United
De acordo com a Sky Sports News, o Manchester United colocou Summerville firmemente em sua mira como principal alvo para a ala esquerda. Summerville impressionou recentemente no cenário internacional, marcando um gol em sua estreia na Copa do Mundo pela seleção da Holanda, antes de a equipe ser eliminada pelo Marrocos. Com o término de seus compromissos com a seleção, espera-se que o futuro de Summerville passe a ser o centro das atenções.
O United está entre os vários clubes da Premier League que acompanham de perto a situação do jogador. Embora Carrick e sua equipe de contratações estejam priorizando, no momento, reforços para o meio-campo, eles também estão explorando opções para fortalecer as laterais do ataque, o que torna Summerville uma opção altamente atraente para a próxima temporada nacional.
- AFP
O futuro de Rashford determina os planos
Qualquer possível transferência de Summerville depende fortemente de como a situação em torno de Rashford se desenrolará. Rashford deve retornar ao Manchester United para os treinos assim que sua folga pós-Copa do Mundo terminar, o que pode se estender até bem entrado agosto, dependendo do desempenho da Inglaterra no torneio. No entanto, Rashford estaria ansioso para voltar ao Barcelona após uma passagem bem-sucedida por empréstimo, e o gigante da La Liga manifestou forte desejo de contratá-lo novamente por meio de um acordo temporário.
O United não tem absolutamente nenhuma intenção de considerar outro acordo de empréstimo, deixando o futuro imediato de Rashford completamente em aberto. Até que esse impasse de grande repercussão seja resolvido, os Red Devils provavelmente adiarão uma investida definitiva por Summerville ou por qualquer outro alvo para as laterais.
Opções alternativas para a posição de ponta em análise
Caso a situação de Rashford abra uma vaga no lado esquerdo do ataque, o United identificou vários outros jogadores além de Summerville. Morgan Rogers também é considerado um dos principais alvos, mas o Aston Villa decidiu categoricamente que não quer vender o jogador da seleção inglesa, e seu valor de mercado continua proibitivamente alto.
Além disso, o United está analisando cuidadosamente Iliman Ndiaye e Matias Fernandez-Pardo enquanto avalia a qualidade dos atacantes disponíveis no mercado de transferências antes de tomar uma decisão final.
- AFP
O que vem por aí para o Manchester United?
O United realizará um exame médico com Manuel Ugarte nos próximos dias para definir um cronograma de reabilitação após a lesão que ele sofreu jogando pela seleção do Uruguai. Enquanto isso, Carrick aguardará mais informações sobre Rashford antes de entrar formalmente em contato com o West Ham para negociar a contratação de Summerville. As próximas semanas serão cruciais, já que os Red Devils finalizam sua estratégia de transferências antes do início da nova temporada da Premier League.