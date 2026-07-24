Crysencio Summerville assina contrato de longo prazo com o Al-Hilal, selando uma transferência surpreendente de 60 milhões de libras do West Ham

O jogador de 24 anos disputou 34 partidas em todas as competições na última temporada, marcando sete gols e dando cinco assistências. Desde que chegou do Leeds United em 2024, ele atuou 56 vezes pelo West Ham.

Summerville também impressionou na Copa do Mundo deste verão, marcando dois gols e dando duas assistências em quatro partidas pela seleção da Holanda, antes da derrota para o Marrocos nos pênaltis nas oitavas de final. Ele estava entre vários jogadores do West Ham que ainda não haviam retornado para a pré-temporada após o torneio.