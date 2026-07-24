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Fulham v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Crysencio Summerville assina contrato de longo prazo com o Al-Hilal, selando uma transferência surpreendente de 60 milhões de libras do West Ham

Mercado da bola
C. Summerville
Al Hilal
West Ham
Premier League
Campeonato Saudita

Crysencio Summerville concretizou uma transferência surpresa de 60 milhões de libras do West Ham para o Al-Hilal, após assinar um contrato de quatro anos. O jogador da seleção holandesa despertou o interesse de vários clubes europeus, mas o time da Liga Profissional da Arábia Saudita acabou fechando uma das maiores transferências do verão.

  • Summerville fecha transferência milionária

    Summerville concluiu sua transferência do West Ham para o Al-Hilal após assinar um contrato de quatro anos com o clube da Liga Profissional da Arábia Saudita, segundo o The Athletic. O negócio está avaliado em pouco mais de 70 milhões de euros (60 milhões de libras), e o ponta passou pelos exames médicos em Amsterdã antes de assinar o contrato. A transferência havia sido identificada como prioridade pela nova diretoria do Al-Hilal e pelo diretor esportivo Simon Francis.



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  • Burnley v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    O interesse europeu fica aquém das expectativas

    Esperava-se que Summerville deixasse o West Ham após o rebaixamento do clube para a Championship, apesar de ter contrato até 2029. A Roma apresentou uma oferta de € 46 milhões (£ 39,12 milhões/$ 56,21 milhões) no início deste mês, enquanto o Manchester United fez consultas sobre sua situação e o Aston Villa também demonstrou interesse. No entanto, o Al-Hilal levou a melhor após chegar a um acordo por um valor estimado em 55 milhões de libras, mais 5 milhões de libras em bônus.

  • Uma temporada sólida eleva o valor

    O jogador de 24 anos disputou 34 partidas em todas as competições na última temporada, marcando sete gols e dando cinco assistências. Desde que chegou do Leeds United em 2024, ele atuou 56 vezes pelo West Ham.

    Summerville também impressionou na Copa do Mundo deste verão, marcando dois gols e dando duas assistências em quatro partidas pela seleção da Holanda, antes da derrota para o Marrocos nos pênaltis nas oitavas de final. Ele estava entre vários jogadores do West Ham que ainda não haviam retornado para a pré-temporada após o torneio.

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  • SummervilleGetty Images

    O West Ham segue em frente

    A saída de Summerville dá continuidade a um verão agitado de mudanças no West Ham, após o rebaixamento para a Championship. Mateus Fernandes já se transferiu para o Tottenham Hotspur em uma transação de 85 milhões de libras, enquanto o capitão Jarrod Bowen garantiu seu futuro ao assinar um contrato renovado. O Al-Hilal, por sua vez, garantiu um de seus principais alvos de transferência, enquanto continua a reforçar seu elenco de vista para a nova temporada.

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