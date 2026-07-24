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Crysencio Summerville assina contrato de longo prazo com o Al-Hilal, selando uma transferência surpreendente de 60 milhões de libras do West Ham
Summerville fecha transferência milionária
Summerville concluiu sua transferência do West Ham para o Al-Hilal após assinar um contrato de quatro anos com o clube da Liga Profissional da Arábia Saudita, segundo o The Athletic. O negócio está avaliado em pouco mais de 70 milhões de euros (60 milhões de libras), e o ponta passou pelos exames médicos em Amsterdã antes de assinar o contrato. A transferência havia sido identificada como prioridade pela nova diretoria do Al-Hilal e pelo diretor esportivo Simon Francis.
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O interesse europeu fica aquém das expectativas
Esperava-se que Summerville deixasse o West Ham após o rebaixamento do clube para a Championship, apesar de ter contrato até 2029. A Roma apresentou uma oferta de € 46 milhões (£ 39,12 milhões/$ 56,21 milhões) no início deste mês, enquanto o Manchester United fez consultas sobre sua situação e o Aston Villa também demonstrou interesse. No entanto, o Al-Hilal levou a melhor após chegar a um acordo por um valor estimado em 55 milhões de libras, mais 5 milhões de libras em bônus.
Uma temporada sólida eleva o valor
O jogador de 24 anos disputou 34 partidas em todas as competições na última temporada, marcando sete gols e dando cinco assistências. Desde que chegou do Leeds United em 2024, ele atuou 56 vezes pelo West Ham.
Summerville também impressionou na Copa do Mundo deste verão, marcando dois gols e dando duas assistências em quatro partidas pela seleção da Holanda, antes da derrota para o Marrocos nos pênaltis nas oitavas de final. Ele estava entre vários jogadores do West Ham que ainda não haviam retornado para a pré-temporada após o torneio.
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O West Ham segue em frente
A saída de Summerville dá continuidade a um verão agitado de mudanças no West Ham, após o rebaixamento para a Championship. Mateus Fernandes já se transferiu para o Tottenham Hotspur em uma transação de 85 milhões de libras, enquanto o capitão Jarrod Bowen garantiu seu futuro ao assinar um contrato renovado. O Al-Hilal, por sua vez, garantiu um de seus principais alvos de transferência, enquanto continua a reforçar seu elenco de vista para a nova temporada.
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