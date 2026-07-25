Crysencio Summerville afirma ter “grandes ambições” após concluir uma transferência “cheia de altos e baixos” para um dos grandes clubes da Liga Profissional da Arábia Saudita

Summerville demonstrou enorme orgulho e grande motivação competitiva após concluir oficialmente o que ele descreve como uma verdadeira saga de transferência “cheia de altos e baixos”. O dinâmico atacante holandês se juntou oficialmente ao Al-Hilal, assinando um contrato garantido de quatro anos que o vincula ao clube recordista de títulos da Arábia Saudita até junho de 2030. A transferência ocorre após uma temporada nacional bastante turbulenta no leste de Londres, que infelizmente terminou com o rebaixamento do West Ham da Premier League.

Dirigindo-se diretamente aos seus novos torcedores por meio das redes sociais do clube, Summerville reconheceu a rapidez com que a negociação se concretizou. “Estou muito feliz por ter assinado com o Al-Hilal, o maior clube da Liga Profissional da Arábia Saudita”, disse o ponta com orgulho. “Tenho grandes ambições; espero que possamos conquistar todos os troféus. Sou um jogador pelo qual as pessoas vão ao estádio. Quando um clube como o Al-Hilal aparece, você pensa duas vezes sobre tudo. É uma grande honra.”



