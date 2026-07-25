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Crysencio Summerville afirma ter “grandes ambições” após concluir uma transferência “cheia de altos e baixos” para um dos grandes clubes da Liga Profissional da Arábia Saudita
O ponta assume grandes ambições após sua entrada sensacional no mercado
Summerville demonstrou enorme orgulho e grande motivação competitiva após concluir oficialmente o que ele descreve como uma verdadeira saga de transferência “cheia de altos e baixos”. O dinâmico atacante holandês se juntou oficialmente ao Al-Hilal, assinando um contrato garantido de quatro anos que o vincula ao clube recordista de títulos da Arábia Saudita até junho de 2030. A transferência ocorre após uma temporada nacional bastante turbulenta no leste de Londres, que infelizmente terminou com o rebaixamento do West Ham da Premier League.
Dirigindo-se diretamente aos seus novos torcedores por meio das redes sociais do clube, Summerville reconheceu a rapidez com que a negociação se concretizou. “Estou muito feliz por ter assinado com o Al-Hilal, o maior clube da Liga Profissional da Arábia Saudita”, disse o ponta com orgulho. “Tenho grandes ambições; espero que possamos conquistar todos os troféus. Sou um jogador pelo qual as pessoas vão ao estádio. Quando um clube como o Al-Hilal aparece, você pensa duas vezes sobre tudo. É uma grande honra.”
Pacote financeiro ousado derruba a oposição europeia
O enorme poder financeiro mobilizado pela diretoria do Al-Hilal efetivamente deixou os concorrentes europeus completamente para trás no final da janela de transferências. Antes da intervenção saudita, tanto a Roma quanto o Manchester United haviam avançado ativamente com negociações exploratórias pelo jogador, com o time italiano apresentando uma proposta concreta de 39 milhões de libras que foi sistematicamente rejeitada pelo West Ham.
O Al-Hilal quebrou o impasse ao apresentar um pacote impressionante avaliado em 55 milhões de libras inicialmente, podendo chegar a 60 milhões de libras incluindo bônus vinculados ao desempenho. Isso faz de Summerville a terceira transferência mais cara da história do West Ham. No plano pessoal, o projeto esportivo vem acompanhado de uma remuneração astronômica; segundo relatos, o jogador deve receber até 17 milhões de euros por ano após impostos, o que representa um compromisso contratual total de 68 milhões de euros ao longo da vigência do contrato.
As proezas na Copa do Mundo consolidam o status de elite internacional
A rápida valorização de mercado de Summerville foi fortemente impulsionada por suas brilhantes atuações individuais no cenário mundial neste verão. O ex-jogador formado na base do Feyenoord teve uma magnífica estreia pela seleção holandesa durante a Copa do Mundo na América do Norte, marcando dois gols e provando ser uma opção ofensiva de ponta na ala esquerda.
Sua participação no torneio acabou tendo um final cruel durante uma partida decisiva das oitavas de final contra o Marrocos, quando seu pênalti decisivo foi espetacularmente defendido por Yassine Bounou. Em uma fascinante reviravolta da ironia do futebol, o ponta agora entra diretamente no vestiário repleto de estrelas do Riyadh, sob o comando do técnico Simone Inzaghi, onde atuará ao lado de Bounou, Karim Benzema, Ruben Neves, Darwin Núñez, João Cancelo e Theo Hernández.
Um negócio que bateu todos os recordes
A contratação de Summerville é agora considerada a mais cara do verão na Liga Profissional da Arábia Saudita e a terceira mais cara da história da competição. Apenas duas transações superaram o valor pago pelo ponta holandês: a transferência sensacional de Neymar do Paris Saint-Germain para o Al-Hilal no verão de 2023, que teria custado cerca de 90 milhões de euros, e a transferência de Jhon Duran do Aston Villa para o Al-Nassr em janeiro de 2025, que custou ao clube de Riade aproximadamente 77 milhões de euros.
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