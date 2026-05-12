Cruzeiro mira reforços pós-Copa para seguir em sua recuperação no Brasileirão

Nas conversas por Igor Júlio, o Brighton pede cerca de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 35 milhões) para liberar o defensor. O Cruzeiro apresentou uma oferta inferior inicialmente, mas o negócio é tratado com otimismo nos bastidores.

A diferença financeira é considerada administrável, e o principal ponto de discussão neste momento envolve a forma de pagamento da transferência. Ainda assim, existe confiança entre os envolvidos para que um acordo seja alcançado.

Mesmo valorizado no mercado europeu, Igor Júlio vê com bons olhos a possibilidade de retornar ao Brasil, país onde ainda não atuou profissionalmente. O contrato em discussão teria duração de quatro temporadas.

Em 2025/26, o defensor soma cinco partidas oficiais, sendo quatro pelo West Ham, clube que o recebeu por empréstimo entre setembro de 2025 e janeiro deste ano, além de uma atuação pelo Brighton.

Outro nome monitorado é Wendell. O lateral-esquerdo do São Paulo agrada especialmente por já ser conhecido de Artur Jorge dos tempos do futebol português, quando defenderam Porto e Braga em lados opostos.

Apesar do interesse, o negócio é considerado difícil. O São Paulo não pretende facilitar a saída do jogador, e existe ainda a preocupação com o limite de partidas no Brasileirão. Wendell já soma dez jogos na competição e ficará impedido de atuar por outro clube caso alcance 12.

Com passagens por Bayer Leverkusen e Porto, o lateral de 32 anos chegou ao São Paulo na última temporada e acumula 42 partidas e cinco assistências. Seu vínculo com o clube paulista vai até dezembro de 2027.

Internamente, o Cruzeiro também avalia alternativas no mercado nacional e internacional, mas a prioridade segue sendo um atleta experiente e pronto para assumir protagonismo imediato.