Cruzeiro mira reforços pós-Copa para seguir em sua recuperação no Brasileirão

Depois de atravessar um início turbulento no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro começa a reorganizar os planos para consolidar sua recuperação na temporada. Internamente, a diretoria já trabalha pensando na janela de transferências pós-Copa do Mundo e busca reforços para elevar o nível do elenco de Artur Jorge na sequência de 2026.
A prioridade neste momento está no sistema defensivo. A comissão técnica entende que o time ainda precisa de mais experiência e consistência para competir em alto nível no Brasileirão, na Copa do Brasil e também na Libertadores.
O principal alvo da Raposa para a zaga é Igor Júlio, de 28 anos, atualmente ligado ao Brighton, da Inglaterra. O defensor construiu praticamente toda a carreira no futebol europeu, com passagens por Áustria, Itália e Premier League, e agrada ao técnico português pelo perfil físico e pela capacidade de jogar em linhas altas.
Além de um zagueiro, o Cruzeiro também busca um lateral-esquerdo. Segundo apurou a ESPN, Wendell, do São Paulo, aparece entre os nomes analisados pela diretoria celeste.