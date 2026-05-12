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Luis Felipe Gonçalves

Cruzeiro mira reforços pós-Copa para seguir em sua recuperação no Brasileirão

Mercado da bola
Cruzeiro
A. Jorge
Igor Julio
Wendell
L. Sinisterra
Brasileirão

De olho no segundo semestre, Raposa acelera movimentações no mercado para fortalecer elenco e sustentar reação com Artur Jorge

Depois de atravessar um início turbulento no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro começa a reorganizar os planos para consolidar sua recuperação na temporada. Internamente, a diretoria já trabalha pensando na janela de transferências pós-Copa do Mundo e busca reforços para elevar o nível do elenco de Artur Jorge na sequência de 2026.

A prioridade neste momento está no sistema defensivo. A comissão técnica entende que o time ainda precisa de mais experiência e consistência para competir em alto nível no Brasileirão, na Copa do Brasil e também na Libertadores.

O principal alvo da Raposa para a zaga é Igor Júlio, de 28 anos, atualmente ligado ao Brighton, da Inglaterra. O defensor construiu praticamente toda a carreira no futebol europeu, com passagens por Áustria, Itália e Premier League, e agrada ao técnico português pelo perfil físico e pela capacidade de jogar em linhas altas.

Além de um zagueiro, o Cruzeiro também busca um lateral-esquerdo. Segundo apurou a ESPN, Wendell, do São Paulo, aparece entre os nomes analisados pela diretoria celeste.

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  • AFC Bournemouth v Brighton & Hove Albion FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Defesa como prioridade

    Nas conversas por Igor Júlio, o Brighton pede cerca de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 35 milhões) para liberar o defensor. O Cruzeiro apresentou uma oferta inferior inicialmente, mas o negócio é tratado com otimismo nos bastidores.

    A diferença financeira é considerada administrável, e o principal ponto de discussão neste momento envolve a forma de pagamento da transferência. Ainda assim, existe confiança entre os envolvidos para que um acordo seja alcançado.

    Mesmo valorizado no mercado europeu, Igor Júlio vê com bons olhos a possibilidade de retornar ao Brasil, país onde ainda não atuou profissionalmente. O contrato em discussão teria duração de quatro temporadas.

    Em 2025/26, o defensor soma cinco partidas oficiais, sendo quatro pelo West Ham, clube que o recebeu por empréstimo entre setembro de 2025 e janeiro deste ano, além de uma atuação pelo Brighton.

    Outro nome monitorado é Wendell. O lateral-esquerdo do São Paulo agrada especialmente por já ser conhecido de Artur Jorge dos tempos do futebol português, quando defenderam Porto e Braga em lados opostos.

    Apesar do interesse, o negócio é considerado difícil. O São Paulo não pretende facilitar a saída do jogador, e existe ainda a preocupação com o limite de partidas no Brasileirão. Wendell já soma dez jogos na competição e ficará impedido de atuar por outro clube caso alcance 12.

    Com passagens por Bayer Leverkusen e Porto, o lateral de 32 anos chegou ao São Paulo na última temporada e acumula 42 partidas e cinco assistências. Seu vínculo com o clube paulista vai até dezembro de 2027.

    Internamente, o Cruzeiro também avalia alternativas no mercado nacional e internacional, mas a prioridade segue sendo um atleta experiente e pronto para assumir protagonismo imediato.

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  • Cruzeiro v Sport Recife - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Mantendo força ofensiva

    Além da defesa, a Raposa também encaminha uma definição importante envolvendo Luis Sinisterra. O atacante colombiano, emprestado pelo Bournemouth, atingiu metas previstas em contrato e será adquirido em definitivo pelo clube mineiro na metade do ano.

    No acordo inicial, o Cruzeiro se comprometeu a desembolsar cerca de R$ 16 milhões pelo empréstimo. Agora, fará um novo investimento para garantir o atacante em definitivo e assinar um vínculo mais longo.

    Sinisterra sofreu com problemas musculares desde que chegou a Belo Horizonte, mas voltou a aparecer entre os titulares na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, no último sábado, e deixou boa impressão.

    Artur Jorge vê potencial elevado no colombiano, mas reforça a necessidade de cautela na utilização.

    “Precisamos ter cuidado para gerir o retorno dele. O Sinisterra ficou muito tempo sem jogar. Hoje conseguiu atuar por mais de 60 minutos. É um jogador acima da média e que vai ser importante para nós”, destacou o treinador.

    Desde a chegada de Artur Jorge, Sinisterra participou de três partidas, sendo titular apenas diante do Bahia.

    “Estou muito feliz aqui no Cruzeiro. A confiança é muito importante para mim. Vim para mostrar meu futebol e ajudar o clube”, afirmou o atacante.

  • Cruzeiro v Boca Juniors - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Consolidação do trabalho de Artur Jorge

    Enquanto se movimenta no mercado, o Cruzeiro tenta transformar a reação recente em estabilidade definitiva dentro de campo.

    Artur Jorge soma, até aqui, 12 jogos no comando da equipe, com sete vitórias, dois empates e três derrotas. O desempenho é considerado positivo, embora alguns tropeços ainda gerem desconfiança.

    Um deles aconteceu justamente diante do Goiás, adversário desta terça-feira pela Copa do Brasil. No jogo de ida, a Raposa vencia até os minutos finais, mas sofreu o empate por 2 a 2 no último lance.

    Outras derrotas marcantes ocorreram no Mineirão: contra a Universidad Católica-CHI, pela Libertadores, e diante do Atlético-MG, no clássico pelo Brasileirão.

    Ainda assim, o Cruzeiro demonstrou sinais claros de evolução nas últimas semanas. Depois de buscar empate fora de casa no Chile mesmo com um jogador a menos, a equipe venceu o Bahia de virada em Salvador e ganhou fôlego na luta para se afastar da parte inferior da tabela.

    A expectativa interna é que uma classificação sobre o Goiás possa fortalecer ainda mais o ambiente antes da sequência decisiva contra Palmeiras e Boca Juniors.

    Após o triunfo na Fonte Nova, Artur Jorge exaltou a postura do elenco e destacou o crescimento coletivo da equipe.

    “Fomos uma equipe dominadora desde o início, com personalidade e entendimento do jogo. É um processo de evolução. Ainda temos margem para melhorar, mas estou satisfeito com o comportamento da equipe e com a importância desse resultado”, afirmou o treinador.

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