Cruzeiro amarga duas eliminações em 14 dias, sofre prejuízo financeiro e vê sonho por grande título adiado

O Cruzeiro viveu um período de forte impacto esportivo e financeiro na temporada. Em apenas 14 dias, a equipe deixou a Copa Libertadores e a Copa do Brasil, encerrando a participação em dois dos principais torneios do calendário.

A sequência começou com a eliminação diante do Flamengo, nas oitavas de final da competição continental, e terminou nesta terça-feira (1º), com a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, de virada, na Arena MRV.

Além da frustração dentro de campo, as quedas representam uma perda significativa nos cofres do clube. O Cruzeiro deixou de receber US$ 1,7 milhão (cerca de R$ 9 milhões) que estavam em jogo com a classificação às quartas da Libertadores. Na Copa do Brasil, a vaga na semifinal também renderia mais R$ 9 milhões em premiação. Somadas, as duas eliminações afastaram aproximadamente R$ 18 milhões em receitas relacionadas às fases seguintes das competições.