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Pedro Augusto Dias

Cruzeiro amarga duas eliminações em 14 dias, sofre prejuízo financeiro e vê sonho por grande título adiado

Cruzeiro
Flamengo
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Raposa deixa Libertadores e Copa do Brasil pelo caminho em um intervalo de duas semanas e termina a temporada com o Brasileirão como única competição restante

O Cruzeiro viveu um período de forte impacto esportivo e financeiro na temporada. Em apenas 14 dias, a equipe deixou a Copa Libertadores e a Copa do Brasil, encerrando a participação em dois dos principais torneios do calendário.

A sequência começou com a eliminação diante do Flamengo, nas oitavas de final da competição continental, e terminou nesta terça-feira (1º), com a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, de virada, na Arena MRV.

Além da frustração dentro de campo, as quedas representam uma perda significativa nos cofres do clube. O Cruzeiro deixou de receber US$ 1,7 milhão (cerca de R$ 9 milhões) que estavam em jogo com a classificação às quartas da Libertadores. Na Copa do Brasil, a vaga na semifinal também renderia mais R$ 9 milhões em premiação. Somadas, as duas eliminações afastaram aproximadamente R$ 18 milhões em receitas relacionadas às fases seguintes das competições.

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  • Cruzeiro fica sem margem para buscar outro título

    Com as eliminações, o Campeonato Brasileiro passa a ser o único compromisso do Cruzeiro até o encerramento da temporada. A situação na competição, porém, torna a possibilidade de conquista nacional bastante distante. A equipe ocupa a sexta colocação e está 13 pontos atrás do Palmeiras, atual líder.

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    O cenário faz com que a principal meta restante seja assegurar uma vaga na próxima Libertadores. O clube havia iniciado o ano com ambições maiores depois de conquistar o Campeonato Mineiro no primeiro semestre, mas não conseguiu transformar a campanha em um título de maior expressão no cenário nacional ou continental.

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  • Jejum de títulos relevantes continua

    A expectativa por uma conquista de grande porte volta a ser adiada. Caso não consiga uma reação no Brasileirão, o Cruzeiro encerrará mais uma temporada sem levantar um troféu nacional ou continental. A última vez que isso aconteceu foi em 2018, ano em que o clube conquistou pela segunda vez consecutiva a Copa do Brasil.

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