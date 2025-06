Cruzeiro x 3B da Amazônia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2025

Equipes entram em campo neste sábado (7), pela 13ª rodada da primeira fase da competição; veja como acompanhar na internet

O Cruzeiro recebe o 3B da Amazônia na tarde deste sábado (7), às 15h (de Brasília), na Arena Gregorão, em Contagem, pela 13ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro feminino de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cruzeiro, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Invicto na competição com uma campanha de dez vitórias e dois empates, o Cruzeiro entra em campo buscando selar a liderança da primeira fase com mais uma vitória. A equipe mineira, que vem embalada pelo triunfo fora de casa sobre o Palmeiras antes da Data Fifa, encara agora o 3B da Amazônia, que luta para escapar do rebaixamento na sua estreia na elite nacional.