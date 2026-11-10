Giuseppe Cruciani, jornalista e apresentador de rádio, defendeu no podcast Numeri1 a atuação de Aurelio De Laurentiis, dono do Napoli: "Qualquer pessoa tem a liberdade de vaiar e criticar quem quiser, é claro. Mas um torcedor do Napoli que contesta De Laurentiis deveria pensar mais de uma vez antes de fazer isso. Antes de De Laurentiis, o Napoli não era nada. Contestar De Laurentiis é como contestar Maradona. Aliás, digo mais: De Laurentiis fez mais por Nápoles do que Maradona!"
Cruciani: "De Laurentiis fez mais pelo Napoli do que Maradona; antes de Aurelio, não havia nada. Os murais de Diego deveriam ser substituídos por fotos de Aurelio De Laurentiis"
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SportyNet
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✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída.
MURAL DE MARADONA? NÃO, FOTO DE DE LAURENTIIS
Depois, faz uma provocação: "Os murais de Maradona deveriam ser substituídos por fotos de Aurelio De Laurentiis. Maradona não mudou a história do Napoli como De Laurentiis mudou".
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