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Croácia confirma o retorno de Slaven Bilic; o ex-técnico do West Ham encerra um hiato de dois anos sem treinar
O início de uma segunda era
Por proposta do presidente Marijan Kustic, o Comitê Executivo da Federação votou por unanimidade pela nomeação de Bilic como novo técnico. Essa decisão ocorre após a saída de Dalic, que deixou o cargo após uma sequência de sucessos que marcou uma era no cenário internacional.
Bilic é uma figura lendária no futebol croata, tendo já comandado a seleção principal entre 2006 e 2012. Seu retorno ocorre após um período afastado do comando técnico, tendo atuado mais recentemente no futebol de clubes. A Comissão de Especialistas da HNS deu total apoio à nomeação, acreditando que o profundo conhecimento de Bilic sobre a cultura da seleção nacional o torna o sucessor ideal de Dalic.
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Substituindo um ícone nacional
Assumir o lugar de Dalic não é tarefa fácil, considerando as conquistas do ex-técnico, que incluíram chegar à final e à semifinal de uma Copa do Mundo. Kustic reconheceu a dificuldade da transição, ao mesmo tempo em que expressou total confiança na nova nomeação. O extenso currículo de Bilic na Premier League, na Super Lig turca e em outras importantes ligas europeias foi um fator-chave no processo de tomada de decisão da federação.
“Gostaria de agradecer mais uma vez a Zlatko pelos resultados excepcionais que alcançou durante seu mandato e, é claro, respeitamos e compreendemos sua decisão de encerrar sua era no comando da Croácia com esta Copa do Mundo”, declarou Kustic. “Não é fácil seguir os passos de Zlatko, mas estamos convencidos de que Slaven é a pessoa certa para essa função. Ele é um ex-jogador da seleção nacional muito aclamado, que agora conta com vasta experiência como técnico e dirigente, e tenho certeza de que conta com o apoio total dos jogadores, dos torcedores e do público em geral para levar a Croácia a novos sucessos. Dou as boas-vindas calorosas a Slaven. Ele terá, é claro, o apoio total da Federação em seu trabalho, e desejo-lhe muita sorte em seu novo mandato.”
Bilic fala sobre seu retorno ao país natal
Para Bilic, a oportunidade de comandar seu país pela segunda vez era algo que ele não podia recusar. Apesar do longo afastamento das quadras, o ex-técnico do West Brom e do Besiktas insiste que está pronto para o intenso escrutínio que acompanha o cargo na seleção croata.
“Gostaria de agradecer ao presidente Kustic e à diretoria da Federação pela confiança que demonstraram ao me permitirem comandar a seleção croata mais uma vez — a maior honra para qualquer técnico croata”, disse Bilic. “Estou plenamente ciente das altas expectativas que se seguem a um período tão notável sob o comando de Zlatko Dalic, mas qualquer um que assuma o comando da Croácia deve estar preparado para isso, pois somos uma nação do futebol que vive e respira sua seleção nacional.”
- AFP
Manutenção do status de elite
O desafio imediato para Bilic será garantir que a Croácia permaneça entre as melhores seleções do futebol mundial, à medida que várias estrelas veteranas se aproximam do fim de suas carreiras. Ele continua otimista em relação ao elenco de talentos à sua disposição e à sua capacidade de motivar a equipe para os próximos ciclos de qualificação.
“Tenho grande confiança nos jogadores que temos à nossa disposição, e é minha responsabilidade trazer a energia, a ambição e a determinação necessárias para manter a Croácia entre a elite do futebol”, acrescentou Bilic. “Estou extremamente animado com esse desafio, para o qual me sinto totalmente preparado; sou um técnico mais maduro e experiente do que era em 2006, mas com exatamente a mesma motivação e vontade de ver a Croácia ser forte, destemida e bem-sucedida.”
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