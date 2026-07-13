Assumir o lugar de Dalic não é tarefa fácil, considerando as conquistas do ex-técnico, que incluíram chegar à final e à semifinal de uma Copa do Mundo. Kustic reconheceu a dificuldade da transição, ao mesmo tempo em que expressou total confiança na nova nomeação. O extenso currículo de Bilic na Premier League, na Super Lig turca e em outras importantes ligas europeias foi um fator-chave no processo de tomada de decisão da federação.

“Gostaria de agradecer mais uma vez a Zlatko pelos resultados excepcionais que alcançou durante seu mandato e, é claro, respeitamos e compreendemos sua decisão de encerrar sua era no comando da Croácia com esta Copa do Mundo”, declarou Kustic. “Não é fácil seguir os passos de Zlatko, mas estamos convencidos de que Slaven é a pessoa certa para essa função. Ele é um ex-jogador da seleção nacional muito aclamado, que agora conta com vasta experiência como técnico e dirigente, e tenho certeza de que conta com o apoio total dos jogadores, dos torcedores e do público em geral para levar a Croácia a novos sucessos. Dou as boas-vindas calorosas a Slaven. Ele terá, é claro, o apoio total da Federação em seu trabalho, e desejo-lhe muita sorte em seu novo mandato.”