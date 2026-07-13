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Cristo Fernández, estrela de “Ted Lasso”, faz sua estreia profissional na USL dois meses após se juntar ao El Paso Locomotive
O futebol é a vida para a estrela de Richmond
A vida imitou a arte na noite de sábado, quando Fernández, famoso por interpretar o atacante cheio de energia Dani Rojas na série “Ted Lasso”, fez sua estreia oficial na USL. O ator entrou em campo como reserva aos 79 minutos da partida da USL Cup entre o El Paso Locomotive e o New Mexico United.
Vestindo a camisa nº 91, Fernandez entrou em campo para sua estreia no esporte profissional. Embora a partida tenha terminado em derrota por 2 a 0 para o Locomotive, a participação marcou o ponto alto de uma trajetória notável de retorno ao esporte profissional para o jogador de 35 anos.
- Chicago Fire
Um retorno às origens para o atacante mexicano
Fernández conhece bem os rigores do futebol profissional, tendo passado seus anos de formação nas categorias de base do Tecos, antigo clube da Liga MX. Embora as lesões o tenham forçado a se dedicar a uma carreira de sucesso como ator aos 20 e poucos anos, o desejo de jogar em alto nível nunca desapareceu de verdade.
O caminho de volta aos gramados envolveu uma preparação intensa, já que o ator começou a testar sua forma física no ano passado com uma equipe dedicada de preparadores físicos e especialistas. Após um período de testes com o time de reservas do Chicago Fire no início de 2026, ele acabou impressionando a comissão técnica do El Paso e conquistou um contrato profissional.
Refletindo sobre a jornada emocional
Para Fernández, a oportunidade de jogar profissionalmente vai muito além de um golpe de relações públicas. A estreia marca a realização de uma ambição de toda a vida que, em certa época, foi deixada de lado devido a problemas físicos. O ator sempre falou sobre a profunda conexão que tem com o esporte que o tornou um nome conhecido na televisão.
Ao falar sobre sua trajetória profissional única, Fernandez afirmou anteriormente: “O futebol me proporcionou tanto os melhores momentos quanto os momentos tristes. Acho que é por isso que, para mim, o futebol é a vida.” Sua estreia, embora breve, contou com um momento de tensão quando ele recebeu um cartão amarelo durante sua participação no final da partida.
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Manter a humildade após o grande momento
Após o apito final, o ator recorreu às redes sociais para expressar sua gratidão àqueles que apoiaram sua incursão na USL paralelamente à sua carreira em Hollywood. Apesar da derrota naquela noite, a importância desse marco não passou despercebida por aquele que ficou famoso por afirmar, na televisão, que “futebol é vida”.
Fernandez escreveu em seu Instagram Stories: “Obrigado a Deus, à família, aos amigos, ao meu povo. Vamos continuar trabalhando duro.” Com sua estreia agora oficialmente registrada, o foco passa a ser se a magia de “Dani Rojas” poderá ajudar o El Paso a subir na tabela.
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