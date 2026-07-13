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Cristo Fernandez Ted LassoGetty
Muhammad Zaki

Traduzido por

Cristo Fernández, estrela de “Ted Lasso”, faz sua estreia profissional na USL dois meses após se juntar ao El Paso Locomotive

El Paso Locomotive FC
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New Mexico United
El Paso Locomotive FC x New Mexico United
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Cristo Fernández, o ator que continua a dar vida à alegria contagiante de Dani Rojas na série de sucesso “Ted Lasso”, realizou oficialmente seu sonho de pisar em um campo de futebol profissional. Dois meses após assinar contrato com o El Paso Locomotive, o atacante mexicano fez sua tão esperada estreia no Campeonato da USL.

  • O futebol é a vida para a estrela de Richmond

    A vida imitou a arte na noite de sábado, quando Fernández, famoso por interpretar o atacante cheio de energia Dani Rojas na série “Ted Lasso”, fez sua estreia oficial na USL. O ator entrou em campo como reserva aos 79 minutos da partida da USL Cup entre o El Paso Locomotive e o New Mexico United.

    Vestindo a camisa nº 91, Fernandez entrou em campo para sua estreia no esporte profissional. Embora a partida tenha terminado em derrota por 2 a 0 para o Locomotive, a participação marcou o ponto alto de uma trajetória notável de retorno ao esporte profissional para o jogador de 35 anos.


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  • Cristo Fernandez Chicago FireChicago Fire

    Um retorno às origens para o atacante mexicano

    Fernández conhece bem os rigores do futebol profissional, tendo passado seus anos de formação nas categorias de base do Tecos, antigo clube da Liga MX. Embora as lesões o tenham forçado a se dedicar a uma carreira de sucesso como ator aos 20 e poucos anos, o desejo de jogar em alto nível nunca desapareceu de verdade.

    O caminho de volta aos gramados envolveu uma preparação intensa, já que o ator começou a testar sua forma física no ano passado com uma equipe dedicada de preparadores físicos e especialistas. Após um período de testes com o time de reservas do Chicago Fire no início de 2026, ele acabou impressionando a comissão técnica do El Paso e conquistou um contrato profissional.


  • Refletindo sobre a jornada emocional

    Para Fernández, a oportunidade de jogar profissionalmente vai muito além de um golpe de relações públicas. A estreia marca a realização de uma ambição de toda a vida que, em certa época, foi deixada de lado devido a problemas físicos. O ator sempre falou sobre a profunda conexão que tem com o esporte que o tornou um nome conhecido na televisão.

    Ao falar sobre sua trajetória profissional única, Fernandez afirmou anteriormente: “O futebol me proporcionou tanto os melhores momentos quanto os momentos tristes. Acho que é por isso que, para mim, o futebol é a vida.” Sua estreia, embora breve, contou com um momento de tensão quando ele recebeu um cartão amarelo durante sua participação no final da partida.


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  • Cristo FernandezGetty

    Manter a humildade após o grande momento

    Após o apito final, o ator recorreu às redes sociais para expressar sua gratidão àqueles que apoiaram sua incursão na USL paralelamente à sua carreira em Hollywood. Apesar da derrota naquela noite, a importância desse marco não passou despercebida por aquele que ficou famoso por afirmar, na televisão, que “futebol é vida”.

    Fernandez escreveu em seu Instagram Stories: “Obrigado a Deus, à família, aos amigos, ao meu povo. Vamos continuar trabalhando duro.” Com sua estreia agora oficialmente registrada, o foco passa a ser se a magia de “Dani Rojas” poderá ajudar o El Paso a subir na tabela.