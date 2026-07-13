Cristo Fernández, estrela de “Ted Lasso”, faz sua estreia profissional na USL dois meses após se juntar ao El Paso Locomotive

A vida imitou a arte na noite de sábado, quando Fernández, famoso por interpretar o atacante cheio de energia Dani Rojas na série “Ted Lasso”, fez sua estreia oficial na USL. O ator entrou em campo como reserva aos 79 minutos da partida da USL Cup entre o El Paso Locomotive e o New Mexico United.

Vestindo a camisa nº 91, Fernandez entrou em campo para sua estreia no esporte profissional. Embora a partida tenha terminado em derrota por 2 a 0 para o Locomotive, a participação marcou o ponto alto de uma trajetória notável de retorno ao esporte profissional para o jogador de 35 anos.



