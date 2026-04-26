Getty/GOAL
Traduzido por
Cristiano Ronaldo x Mohamed Salah ganha luz verde! O técnico do Al-Nassr quer que o astro egípcio se junte ao maior jogador de todos os tempos de Portugal num temível ataque da Liga Profissional da Arábia Saudita
Jorge Jesus dá luz verde à contratação de Salah
O técnico do Al-Nassr, Jorge Jesus, deu sua aprovação para que o clube tente contratar o icônico ponta do Liverpool, Salah, neste verão, segundo o Okaz. Com o “Rei Egípcio” prestes a deixar Anfield ao final da temporada 2025-26, o Al-Nassr surgiu como um dos principais candidatos a garantir sua contratação em uma transferência sem custos. O experiente técnico estaria ansioso para integrar Salah em seu esquema tático, imaginando uma parceria que se tornaria, sem dúvida, a dupla de ataque de maior destaque no futebol mundial.
No entanto, a transferência depende da estabilidade interna do clube sediado em Riade. De acordo com a reportagem, fontes indicaram que, embora Jesus definitivamente queira contratar Salah, o futuro do próprio técnico deve ser garantido primeiro. As negociações estão em andamento entre a diretoria do Al-Nassr e Jesus sobre uma extensão de contrato, o que abriria caminho para o clube finalizar suas ambiciosas metas de transferências para o verão.
- Getty
Construindo um legado ao lado de Ronaldo
Embora tenham surgido dúvidas sobre como o egípcio se encaixaria ao lado de Ronaldo, os benefícios esportivos e comerciais dessa união são inegáveis. Salah é visto como um embaixador cultural da região, o que o torna o prêmio máximo para o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF).
O ex-jogador profissional Paul-Jose M’Poku compartilhou recentemente sua opinião sobre os próximos passos de Salah, sugerindo que uma transferência para o Oriente Médio é quase inevitável. Em entrevista ao GOAL, M’Poku afirmou: “Acho que Mo Salah provavelmente irá para a Arábia Saudita. Não sei se será para o Al-Nassr, mas sim, ele irá. Mas agora também o PIF está tentando vender o clube. Então, se o proprietário vier e disser: ‘Quero comprar o Al-Nassr’, e esse proprietário comprar jogadores, tudo ficará bem.”
Um fim abrupto da era de Salah no Liverpool
Independentemente do seu próximo destino, a passagem de Salah por Merseyside chegou a um desfecho agridoce. O atacante já confirmou sua intenção de deixar o clube ao final da temporada 2025-26, mas uma recente lesão no tendão da coxa parece ter encerrado sua temporada prematuramente.
O jogador da seleção egípcia tem sido uma força constante para os Reds este ano, mostrando que ainda tem muito a oferecer no mais alto nível. Em 38 partidas em todas as competições durante a atual temporada, ele conseguiu marcar 12 gols e dar nove assistências, provando que continua sendo um dos atacantes mais produtivos do futebol, apesar do desgaste físico de uma longa temporada.
- Getty Images Sport
A disputa pela assinatura do rei egípcio
Apesar do claro interesse do Al-Nassr, a disputa por Salah está longe de ser uma corrida com um único candidato. Vários outros clubes da Liga Profissional Saudita estão acompanhando a situação, e a decisão final caberá, em última instância, ao próprio jogador. Salah deve decidir qual projeto se encaixa melhor no próximo capítulo de sua carreira, após quase uma década de domínio na Premier League.
Ronaldo, por sua vez, continua comprometido com o Al-Nassr até 2027 e está buscando ativamente seus próprios marcos pessoais na Liga Profissional Saudita. Com ambos os jogadores mostrando poucos sinais de desaceleração, a perspectiva de eles unirem forças em Riade não é mais uma fantasia. Se o Al-Nassr conseguir resolver sua situação administrativa e afastar o interesse dos rivais, a era Salah x Ronaldo pode estar a apenas alguns meses de começar.