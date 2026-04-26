Cristiano Ronaldo x Mohamed Salah ganha luz verde! O técnico do Al-Nassr quer que o astro egípcio se junte ao maior jogador de todos os tempos de Portugal num temível ataque da Liga Profissional da Arábia Saudita

O técnico do Al-Nassr, Jorge Jesus, deu sua aprovação para que o clube tente contratar o icônico ponta do Liverpool, Salah, neste verão, segundo o Okaz. Com o “Rei Egípcio” prestes a deixar Anfield ao final da temporada 2025-26, o Al-Nassr surgiu como um dos principais candidatos a garantir sua contratação em uma transferência sem custos. O experiente técnico estaria ansioso para integrar Salah em seu esquema tático, imaginando uma parceria que se tornaria, sem dúvida, a dupla de ataque de maior destaque no futebol mundial.

No entanto, a transferência depende da estabilidade interna do clube sediado em Riade. De acordo com a reportagem, fontes indicaram que, embora Jesus definitivamente queira contratar Salah, o futuro do próprio técnico deve ser garantido primeiro. As negociações estão em andamento entre a diretoria do Al-Nassr e Jesus sobre uma extensão de contrato, o que abriria caminho para o clube finalizar suas ambiciosas metas de transferências para o verão.