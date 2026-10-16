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Cristiano Ronaldo x David Beckham na MLS! Ex-companheiro de Manchester United prevê futuro de CR7 como técnico e especula sobre o próximo passo do maior jogador português de todos os tempos
Contrato de Ronaldo na Arábia Saudita se aproxima do fim
Nada parece absurdo neste momento, já que Ronaldo ainda não revelou seus planos para o futuro. Ele completará 42 anos em fevereiro de 2027, e seu lucrativo contrato com o Al-Nassr, atual campeão da Saudi Pro League, termina no próximo verão.
Crescem as dúvidas sobre por quanto tempo o GOAT português ainda poderá jogar, assim como os apelos para que encerre sua carreira de 234 partidas pela seleção. Ignorar os críticos e provar que estão errados é a especialidade do ex-atacante do Real Madrid.
Ele, com o filho Cristiano Junior avançando pelas categorias de base em Riad, não deu sinais de que a aposentadoria esteja próxima. Depois de trabalhar incansavelmente por mais de duas décadas, Ronaldo pretende jogar pelo maior tempo possível.
Seu contrato no Oriente Médio inclui uma participação de 20% no Al-Nassr, o que abriria portas para cargos de direção e funções de treinador. Há quem sugira que ele poderia considerar a possibilidade de comprar seu próprio clube em algum momento e, depois, comandá-lo como dirigente.
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O que Ronaldo fará quando se aposentar?
Simpson, que trabalhou com CR7 em Old Trafford, não está convencido de que alguém que passou toda a vida adulta em campos de treinamento e vestiários pelo mundo consiga aceitar ficar em segundo plano.
Questionado sobre qual será o próximo passo de Ronaldo, Simpson, que falou em parceria com a Free Bets, plataforma que reúne os melhores sites de apostas, disse à GOAL: “Acho que ele vai ser treinador. Venho pensando nisso. Ele vai fazer o mesmo que David Beckham ou vai ser treinador? Não sei se ele talvez seja um pouco mais apaixonado por isso, no sentido de estar em campo.”
CR7 poderia se juntar a Beckham no Inter Miami, da MLS?
Beckham, outro camisa 7 icônico do Manchester United e campeão de La Liga pelo Real Madrid, é coproprietário do Inter Miami, campeão da MLS Cup. Ele trabalha com Messi, vencedor de oito Bolas de Ouro, no sul da Flórida.
Questionado se Ronaldo poderia seguir um caminho parecido e ser técnico sob a direção de Becks no Nu Stadium, Simpson disse: “Seria e tanto, não seria?!”
Ele acrescentou: “Sei que ele tem participação no Al-Nassr. Seria interessante ver Ronaldo como técnico. Pelo jeito como ele fala, como ele é, pelo seu nível de exigência e pelo que espera, especialmente quando voltou ao United, acho que ele tem capacidade para ser um técnico de alto nível, conhecer o jogo e estudá-lo. Seria interessante vê-lo nessa função.
“Não sei se ele ficaria satisfeito em se afastar, ser dono do clube e seguir por esse caminho. Ele está em campo todos os dias desde os 16 anos. Como parar com isso? Nós temos dificuldade para parar. Ele vive isso há dez anos a mais do que a maioria.”
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Ser proprietário, trabalhar como treinador ou no cinema: as diferentes opções para Ronaldo
Messi, eleito MVP da MLS duas vezes, tem contrato em Miami até 2028. Ele deixou a seleção argentina após conquistar a Copa do Mundo e a Copa América com a Argentina, e também provoca um intenso debate sobre quando sua carreira chegará ao fim.
O jogador de 39 anos, conhecido por falar de forma discreta, não deve se tornar treinador. Uma função nos bastidores do Barcelona provavelmente lhe interessa mais, mas ele pode ganhar a companhia, na Flórida, de um rival de longa data que quer realizar o sonho americano enquanto busca papéis em grandes produções de Hollywood.
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