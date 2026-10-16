Nada parece absurdo neste momento, já que Ronaldo ainda não revelou seus planos para o futuro. Ele completará 42 anos em fevereiro de 2027, e seu lucrativo contrato com o Al-Nassr, atual campeão da Saudi Pro League, termina no próximo verão.

Crescem as dúvidas sobre por quanto tempo o GOAT português ainda poderá jogar, assim como os apelos para que encerre sua carreira de 234 partidas pela seleção. Ignorar os críticos e provar que estão errados é a especialidade do ex-atacante do Real Madrid.

Ele, com o filho Cristiano Junior avançando pelas categorias de base em Riad, não deu sinais de que a aposentadoria esteja próxima. Depois de trabalhar incansavelmente por mais de duas décadas, Ronaldo pretende jogar pelo maior tempo possível.

Seu contrato no Oriente Médio inclui uma participação de 20% no Al-Nassr, o que abriria portas para cargos de direção e funções de treinador. Há quem sugira que ele poderia considerar a possibilidade de comprar seu próprio clube em algum momento e, depois, comandá-lo como dirigente.