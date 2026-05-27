Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney e Zlatan Ibrahimovic! Benjamin Sesko, estrela do Manchester United, cria seu atacante ideal

Tendo chegado à Premier League por uma quantia colossal de 73,7 milhões de libras, Sesko inicialmente teve dificuldade para se adaptar às exigências rigorosas do futebol inglês. No entanto, o talentoso atacante acabou por se destacar no Manchester United.

Em entrevista ao GIVEMESPORT, o jogador da seleção eslovena refletiu sobre sua transição do RB Leipzig para a vida em Manchester. Embora tenha enfrentado dificuldades inicialmente sob o comando do ex-técnico Ruben Amorim, o atacante deslanchou quando Michael Carrick assumiu o comando da equipe. O atacante conseguiu marcar nove gols impressionantes em suas últimas 14 partidas da temporada, provando exatamente por que o clube investiu tanto em seus serviços.