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Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney e Zlatan Ibrahimovic! Benjamin Sesko, estrela do Manchester United, cria seu atacante ideal
Sesko se adapta ao Old Trafford
Tendo chegado à Premier League por uma quantia colossal de 73,7 milhões de libras, Sesko inicialmente teve dificuldade para se adaptar às exigências rigorosas do futebol inglês. No entanto, o talentoso atacante acabou por se destacar no Manchester United.
Em entrevista ao GIVEMESPORT, o jogador da seleção eslovena refletiu sobre sua transição do RB Leipzig para a vida em Manchester. Embora tenha enfrentado dificuldades inicialmente sob o comando do ex-técnico Ruben Amorim, o atacante deslanchou quando Michael Carrick assumiu o comando da equipe. O atacante conseguiu marcar nove gols impressionantes em suas últimas 14 partidas da temporada, provando exatamente por que o clube investiu tanto em seus serviços.
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Construindo o atacante definitivo do United
Durante a mesma entrevista exclusiva, Sesko foi desafiado a criar o seu atacante ideal do United, baseando suas escolhas nos ícones históricos que já vestiram a famosa camisa vermelha. A combinação resultante certamente causaria pavor em qualquer defesa da Premier League. Ele escolheu o devastador pé direito de Ronaldo e o letal pé esquerdo de Robin van Persie. Pela habilidade pura de finalização, ele naturalmente optou por Ruud van Nistelrooy, ao mesmo tempo em que elogiou Dimitar Berbatov por ter o melhor primeiro toque de todos. Para completar as características físicas dessa máquina de ataque definitiva, o atacante escolheu a velocidade alucinante de Rooney e a força imponente do ícone sueco Ibrahimovic.
Mantendo sua icônica comemoração
Quando a última pergunta da entrevista se voltou para a escolha da melhor comemoração de gol, muitos torcedores talvez esperassem uma menção ao mundialmente famoso salto “SIU” de Ronaldo. No entanto, Sesko defendeu com confiança seu próprio gesto característico. Carinhosamente conhecida como “Air Sesko”, sua comemoração marca registrada o mostra saltando no ar com um movimento de enterrada, imitando a pose icônica da lenda do basquete Michael Jordan nos anos 90, quando jogava pelo Chicago Bulls. Ao discutir sua escolha de selecionar sua própria rotina em vez das de lendas do passado, o confiante atacante disse à publicação: “Vou escolher a minha. A minha é bem boa, acho que as pessoas gostam”, dando o veredicto com uma risada alegre.
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O que vem a seguir para a Sesko?
O United tem grandes expectativas em relação a Sesko para a próxima temporada, enquanto se prepara para uma campanha muito aguardada na Liga dos Campeões. Depois de ter ficado de fora das três últimas partidas da temporada devido a uma lesão na panturrilha, o prolífico atacante está atualmente focado em se recuperar totalmente. Ele terá como objetivo liderar o ataque com perfeição quando os jogadores de Carrick retornarem aos treinos de pré-temporada.