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Cristiano Ronaldo vomita após sentir dores de estômago durante a mais recente vitória do Al-Nassr na Liga Profissional da Arábia Saudita
CR7 é atingido por um mal-estar no meio da partida
Apesar de sua lendária forma física, o atacante de 41 anos claramente não estava a 100% durante o confronto da Liga Profissional da Arábia Saudita na noite de quarta-feira. Ronaldo conseguiu jogar a maior parte da partida, mas acabou sendo substituído nos acréscimos, à medida que seu estado se agravava.
O técnico do Al-Nassr, Jorge Jesus, revelou a gravidade do mal-estar do capitão após o apito final, dizendo aos repórteres: “Eu estava pensando em não escalá-lo; ele não estava em boa forma. Ele estava com dores de estômago e uma sensação geral de cansaço e, quando eu o substituí, ele foi direto para o vestiário e vomitou.”
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O impacto de Ronaldo, apesar da dor
Mesmo lutando contra uma doença, Ronaldo continuou sendo fundamental para o poder ofensivo do Al-Nassr. Foi seu potente chute de longa distância, logo após a marca de meia hora, que criou o gol da vitória. Embora o goleiro do Al-Ettifaq, Marek Rodak, tenha conseguido defender o chute inicial, Kingsley Coman foi o mais rápido a reagir, aproveitando o rebote para marcar o único gol da partida.
O ícone português esteve a centímetros de marcar ele próprio em várias ocasiões. Ele acertou na trave em uma tentativa e viu outro chute com destino ao gol ser desesperadamente tirado da linha pela defesa do Al-Ettifaq. Sua resiliência em permanecer em campo, apesar do desconforto físico, destacou seu compromisso contínuo com a busca pelo título do clube.
A um passo do primeiro título saudita
A vitória foi importante para o Al-Nassr, marcando a 15ª vitória na Liga Profissional da Arábia Saudita nesta temporada, um recorde para o clube. O resultado mantém o time na briga pelo primeiro título da liga desde a temporada 2018-19 e pelo primeiro título importante de Ronaldo desde sua chegada ao clube em janeiro de 2023. Embora o ex-jogador do Manchester United e do Real Madrid não tenha conseguido aumentar sua contagem pessoal, ele se manteve otimista em relação ao esforço coletivo nas redes sociais.
Dirigindo-se aos seus seguidores após a partida, Ronaldo postou: “+3. Grande energia da arquibancada.” Os três pontos mantêm o Al-Nassr com oito pontos de vantagem na liderança da tabela, embora o rival Al-Hilal tenha atualmente um jogo a menos. A vitória garante que o ímpeto permaneça com a equipe de Ronaldo à medida que a temporada entra em sua reta final.
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Em busca da Chuteira de Ouro
Ronaldo ocupa atualmente a terceira posição na tabela de artilheiros da Liga Profissional da Arábia Saudita, com 24 gols marcados nesta temporada. Ele está três gols atrás do atacante inglês do Al-Ahli, Ivan Toney, na disputa pela Chuteira de Ouro. Tendo sido o artilheiro da liga nas duas últimas temporadas, o ex-jogador do Real Madrid está ansioso para se recuperar rapidamente e diminuir essa diferença nos cinco últimos jogos do Al-Nassr.