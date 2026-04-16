Cristiano Ronaldo vomita após sentir dores de estômago durante a mais recente vitória do Al-Nassr na Liga Profissional da Arábia Saudita

Apesar de sua lendária forma física, o atacante de 41 anos claramente não estava a 100% durante o confronto da Liga Profissional da Arábia Saudita na noite de quarta-feira. Ronaldo conseguiu jogar a maior parte da partida, mas acabou sendo substituído nos acréscimos, à medida que seu estado se agravava.

O técnico do Al-Nassr, Jorge Jesus, revelou a gravidade do mal-estar do capitão após o apito final, dizendo aos repórteres: “Eu estava pensando em não escalá-lo; ele não estava em boa forma. Ele estava com dores de estômago e uma sensação geral de cansaço e, quando eu o substituí, ele foi direto para o vestiário e vomitou.”