Cristiano Ronaldo volta com tudo! O capitão do Al-Nassr marca gol em seu retorno ao time saudita após encerrar protesto contra transferência
O protesto de Ronaldo finalmente chega ao fim
Ronaldo voltou ao time titular do Al-Nassr para o confronto de sábado da Liga Profissional Saudita contra o Al-Fateh, capitaneando a equipe após ficar de fora das duas últimas partidas do clube no campeonato.
O jogador de 39 anos havia perdido os jogos contra o Al-Ittihad e o Al-Riyadh no início deste mês, com relatos indicando que sua ausência foi um boicote deliberado relacionado à insatisfação com as atividades de transferência do clube. Ronaldo estava frustrado porque o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) não fortaleceu significativamente o Al-Nassr durante a recente janela de transferências, enquanto o rival Al-Hilal continuou a investir pesadamente, incluindo negociações envolvendo seu antigo companheiro de ataque.
Conversas foram realizadas esta semana e, de acordo com relatos, as questões principais foram abordadas. Estas supostamente incluíam pagamentos de salários em atraso e a restauração de um maior controle operacional aos executivos do Al-Nassr. Após esses desenvolvimentos, o atacante concordou em voltar à ação.
A Liga Profissional Saudita também emitiu um comunicado abordando a situação, dizendo: “Cristiano tem se empenhado totalmente com o Al Nassr desde sua chegada e tem desempenhado um papel importante no crescimento e na ambição do clube. Como qualquer competidor de elite, ele quer vencer. Mas nenhum indivíduo — por mais importante que seja — determina decisões além do seu próprio clube.”
Objetivo da marca registrada como título almejado pelo Al-Nassr
Ronaldo não perdeu tempo em lembrar aos torcedores sua importância assim que voltou ao campo.
Após um início animado do ataque do Al-Nassr, o gol saiu aos 18 minutos. Sadio Mane fez um passe para dentro da área e Ronaldo finalizou de primeira com um chute certeiro no canto inferior direito. A chance tinha um valor esperado de apenas 0,21, mas a qualidade da finalização foi típica de Ronaldo.
Antes de marcar, Ronaldo já havia participado ativamente da partida. Ele chutou por cima do gol logo no primeiro minuto e, mais tarde, tentou um chute de fora da área após um passe de Marcelo Brozovic. O Al-Nassr também teve chances com João Félix e Kingsley Coman durante as jogadas iniciais.
A disputa pelo título do Al-Nassr continua viva
O Al-Nassr chegou à partida em terceiro lugar na classificação, quatro pontos atrás do líder Al-Hilal, mas com um jogo a menos, o que significa que o clube ainda está firme na disputa pelo título.
Individualmente, Ronaldo também está na disputa pela Chuteira de Ouro. Ele está atrás do atacante Ivan Toney, do Al-Ahli, que lidera a artilharia, enquanto Julian Quinones, do Al-Qadsiah, também está à sua frente. Seu gol no sábado foi o 17º da campanha, um retorno impressionante com muitos jogos ainda por disputar.
O que vem a seguir?
O retorno de Ronaldo parece encerrar um episódio tenso entre o jogador, o clube e as partes interessadas da liga na Arábia Saudita. Para o Al-Nassr, agora, a prioridade é o futebol. O clube não pode se dar ao luxo de perder mais pontos se quiser alcançar o Al-Hilal.
Para Ronaldo, o objetivo é ainda mais simples: continuar marcando gols. Seu impacto imediato contra o Al-Fateh sugeriu que a disputa não afetou sua precisão ou mentalidade vencedora, e o restante da temporada provavelmente determinará se sua segunda campanha completa na Arábia Saudita terminará com títulos.
