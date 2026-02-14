Cristiano Ronaldo volta com tudo! O capitão do Al-Nassr marca gol em seu retorno ao time saudita após encerrar protesto contra transferência

Ronaldo voltou ao time titular do Al-Nassr para o confronto de sábado da Liga Profissional Saudita contra o Al-Fateh, capitaneando a equipe após ficar de fora das duas últimas partidas do clube no campeonato.

O jogador de 39 anos havia perdido os jogos contra o Al-Ittihad e o Al-Riyadh no início deste mês, com relatos indicando que sua ausência foi um boicote deliberado relacionado à insatisfação com as atividades de transferência do clube. Ronaldo estava frustrado porque o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) não fortaleceu significativamente o Al-Nassr durante a recente janela de transferências, enquanto o rival Al-Hilal continuou a investir pesadamente, incluindo negociações envolvendo seu antigo companheiro de ataque.

Conversas foram realizadas esta semana e, de acordo com relatos, as questões principais foram abordadas. Estas supostamente incluíam pagamentos de salários em atraso e a restauração de um maior controle operacional aos executivos do Al-Nassr. Após esses desenvolvimentos, o atacante concordou em voltar à ação.

A Liga Profissional Saudita também emitiu um comunicado abordando a situação, dizendo: “Cristiano tem se empenhado totalmente com o Al Nassr desde sua chegada e tem desempenhado um papel importante no crescimento e na ambição do clube. Como qualquer competidor de elite, ele quer vencer. Mas nenhum indivíduo — por mais importante que seja — determina decisões além do seu próprio clube.”