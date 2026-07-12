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Cristiano Ronaldo volta a sorrir! O maior jogador de todos os tempos de Portugal se reuniu com a noiva Georgina Rodriguez depois de ver a “última dança” na Copa do Mundo terminar em lágrimas
Momentos em família após a decepção em Dallas
A imagem de Ronaldo saindo de campo em lágrimas tornou-se algo muito familiar para os torcedores de Portugal, já que o experiente atacante viu sua última busca pela glória mundial ser frustrada na derrota por 1 a 0 para a Espanha nas oitavas de final, noDallas Stadium. No entanto, o astro do Al-Nassr trocou rapidamente a intensidade dos palcos de elite pela tranquilidade de férias em família, buscando consolo ao lado de sua noiva.
Rodriguez recorreu ao Instagram para compartilhar um pouco de seu refúgio particular, postando uma foto ao lado de um Ronaldo sorridente, com o sol brilhando sobre os dois.
A escapada serve como um recarregamento essencial para o jogador de 41 anos, que admitiu após o torneio que precisava de tempo para processar o peso emocional de sua campanha na “última Copa do Mundo”.
- AFP
Reflexões sobre uma carreira que bateu recordes
“Estou triste por sair da Copa do Mundo dessa forma. Dei tudo de mim. Fiz o meu melhor. Foi minha última Copa do Mundo, sim, mas agora terei tempo para refletir e ficar com minha família. Não vou tomar nenhuma decisão precipitada. Não decido nada no calor do momento. Agora não importa se vou continuar ou não”, afirmou Ronaldo após a eliminação.
No torneio de 2026, ele marcou três gols, incluindo contra o Uzbequistão e a Croácia, mas, no fim das contas, tudo terminou em frustração.
Apesar de não ter conquistado nenhum troféu na América do Norte, o ex-jogador do Manchester United não hesitou em defender seu impacto duradouro na seleção nacional. Ele acrescentou: “Amanhã vou acordar da mesma forma que acordei hoje: com a consciência tranquila. Joguei 23 anos na seleção e conquistei três títulos. Antes do Cristiano, Portugal não tinha ganhado nada.”
Marcos do relacionamento e planos para o futuro
O vínculo entre Ronaldo e Rodriguez tem sido uma fonte constante de estabilidade ao longo das últimas etapas da carreira dele. Tendo se conhecido em 2016 em uma loja da Gucci em Madri, o casal construiu uma grande família enquanto lidava com as pressões da fama mundial.
O relacionamento deles atingiu um marco significativo em agosto de 2025, quando anunciaram oficialmente o noivado, com Georgina exibindo um anel deslumbrante para seus milhões de seguidores.
Com a Copa do Mundo de 2026 já no passado, os rumores sobre um possível casamento se intensificaram. Reportagens sugerem que o casal estava esperando o fim do torneio para se casar.
- AFP
Dar tudo de si em campo
A participação de Ronaldo no torneio não ficou isenta de críticas, já que alguns apontaram para um craque em fase de envelhecimento que tem dificuldade para recuperar sua velocidade explosiva de antigamente. Ao abordar esse escrutínio constante, ele se manteve desafiador: “Tem sido assim desde que entrei para a seleção aos 18 anos. Sempre foi assim, e isso não vai mudar. Sempre dou o meu melhor para ajudar a seleção a alcançar seus objetivos. Esteja eu jogando ou não, sempre terei um papel importante nesta seleção.”
Ele concluiu seu discurso emocionado enfatizando sua gratidão por uma carreira que o levou a se tornar o maior artilheiro de todos os tempos do futebol internacional. “Não me falta nada na vida. Deus tem sido muito generoso comigo e me deu tudo o que eu nunca imaginei conquistar, tanto na seleção quanto no âmbito pessoal. Por isso, o importante é aproveitar cada momento”, explicou.
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