Cristiano Ronaldo volta a sorrir! O maior jogador de todos os tempos de Portugal se reuniu com a noiva Georgina Rodriguez depois de ver a “última dança” na Copa do Mundo terminar em lágrimas

A imagem de Ronaldo saindo de campo em lágrimas tornou-se algo muito familiar para os torcedores de Portugal, já que o experiente atacante viu sua última busca pela glória mundial ser frustrada na derrota por 1 a 0 para a Espanha nas oitavas de final, noDallas Stadium. No entanto, o astro do Al-Nassr trocou rapidamente a intensidade dos palcos de elite pela tranquilidade de férias em família, buscando consolo ao lado de sua noiva.

Rodriguez recorreu ao Instagram para compartilhar um pouco de seu refúgio particular, postando uma foto ao lado de um Ronaldo sorridente, com o sol brilhando sobre os dois.

A escapada serve como um recarregamento essencial para o jogador de 41 anos, que admitiu após o torneio que precisava de tempo para processar o peso emocional de sua campanha na “última Copa do Mundo”.











