Cristiano Ronaldo volta a marcar e o Al-Nassr avança com facilidade para as semifinais da Liga dos Campeões da AFC 2

Jorge Jesus viu sua equipe abrir o placar logo no início da partida de domingo contra o time de Rui Vitória. Cristiano Ronaldo abriu o placar aos 11 minutos, aproveitando um cruzamento preciso de Nawaf Boushal para mandar a bola para o fundo da rede. Esse gol marcou o 969º de sua carreira, deixando-o a apenas 31 gols da lendária marca de 1.000 gols. Além disso, o Al-Wasl se tornou o 160º clube contra o qual o jogador de 41 anos já marcou. O atacante jogou 67 minutos, registrando 24 toques na bola e três chutes a gol antes de ser substituído por Abdullah Al-Hamdan.







