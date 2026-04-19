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Cristiano Ronaldo volta a marcar e o Al-Nassr avança com facilidade para as semifinais da Liga dos Campeões da AFC 2
Ronaldo dá o tom na vitória fácil
Jorge Jesus viu sua equipe abrir o placar logo no início da partida de domingo contra o time de Rui Vitória. Cristiano Ronaldo abriu o placar aos 11 minutos, aproveitando um cruzamento preciso de Nawaf Boushal para mandar a bola para o fundo da rede. Esse gol marcou o 969º de sua carreira, deixando-o a apenas 31 gols da lendária marca de 1.000 gols. Além disso, o Al-Wasl se tornou o 160º clube contra o qual o jogador de 41 anos já marcou. O atacante jogou 67 minutos, registrando 24 toques na bola e três chutes a gol antes de ser substituído por Abdullah Al-Hamdan.
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Felix dá um toque criativo no primeiro tempo
Após o primeiro gol, João Félix assumiu o comando da criação do time visitante. O ex-jogador do Benfica cobrou dois escanteios precisos que resultaram em gols de Íñigo Martínez e Abdulelah Al-Amri com dois minutos de diferença entre um e outro. Por fim, o quarto gol saiu aos 80 minutos, marcado por Sadio Mané, que aproveitou um erro da defesa. O Al-Nassr explorou habilmente as vulnerabilidades de seus adversários dos Emirados, encerrando efetivamente a partida como uma disputa acirrada e reforçando seu status de grande favorito ao título continental.
O sucesso nacional reflete o domínio continental
Esse sucesso continental reflete a incrível fase que o Al-Nassr vem mantendo no campeonato nacional. Atualmente, o time lidera a tabela da Liga Profissional da Arábia Saudita com 76 pontos em 29 partidas, com uma vantagem de oito pontos sobre o segundo colocado, o Al-Hilal. O clube ostenta um saldo de gols impressionante de +58, superando rivais como o Al-Ahli e o Al-Qadsiah. Com cinco partidas restantes no campeonato, incluindo confrontos decisivos em casa contra o Al-Ahli e o Al-Hilal, o time de Riade está em excelente posição para conquistar o título nacional.
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Em busca de títulos antes da Copa do Mundo
Ronaldo é, sem dúvida, a força motriz por trás desta campanha fenomenal, apresentando números individuais notáveis em todas as frentes. Em 30 partidas disputadas nesta temporada, ele acumulou 2.556 minutos em campo, marcando impressionantes 26 gols e dando quatro assistências. Seu brilhantismo no campeonato nacional inclui 24 gols em 25 partidas da Liga Profissional da Arábia Saudita, complementados por contribuições na Supercopa da Arábia Saudita, na Copa do Rei e, agora, na Liga dos Campeões da AFC. Ronaldo espera levar essa boa fase para a Copa do Mundo de 2026 com a seleção de Portugal neste verão.