Cristiano Ronaldo vê transferência para a MLS descartada, enquanto lenda da seleção americana afirma que o melhor jogador de todos os tempos português está “a uma lesão de se aposentar”

A conversa sobre o futuro de Ronaldo costuma girar em torno de sua enorme presença na mídia e de seu relacionamento com Georgina Rodríguez. Keller espera que o atacante continue sob os holofotes, embora tenha dificuldade em imaginar esse ícone do esporte assumindo funções tradicionais de gestão no futebol, como seus colegas.

Ele disse: “Cristiano Ronaldo poderia fazer um documentário na Netflix com Georgina Rodriguez? Ele definitivamente poderia fazer isso. É claro que ele terá opções para fazer coisas diferentes. Se você observar as personalidades de Ronaldo e Messi, Messi ficava mais nos bastidores e Ronaldo estava na frente e no centro.

“Estou curioso para ver o que ele fará em português, em inglês, que tipo de papel ele assumirá. Porque ele também não parece ter aquele tipo de personalidade que simplesmente sai para curtir por aí. Ele não parece ser aquele tipo de pessoa que ainda quer estar fazendo alguma coisa? Qual será esse papel, quando se é tão grande e importante assim? Não o vejo como técnico, não o vejo como gerente geral ou diretor esportivo.”