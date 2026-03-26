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Cristiano Ronaldo vê transferência para a MLS descartada, enquanto lenda da seleção americana afirma que o melhor jogador de todos os tempos português está “a uma lesão de se aposentar”
A realidade da aposentadoria para o ícone português
A lenda da seleção americana de futebol, Kasey Keller, apresentou uma visão realista sobre o futuro de Ronaldo, sugerindo que o atacante do Al-Nassr está se aproximando do fim da carreira. Apesar da determinação incansável de Ronaldo em manter a forma física, Keller acredita que o jogador de 41 anos está passando por uma fase delicada da carreira, em que a margem para erros é mínima.
Em entrevista ao Jackpot City Casino, Keller disse: “Sinceramente, acho que ele está realmente a uma lesão de se aposentar. Ele quer marcar 1.000 gols? Claro que sim. Mas não sei se ele quer entrar no sistema da MLS aos 41 ou 42 anos, viajando por todo o país, só para quê.”
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Ronaldo não precisa da MLS para entrar em Hollywood
Embora muitos tenham especulado que uma passagem por Los Angeles ou Miami serviria como o trampolim perfeito para uma carreira pós-futebol na indústria cinematográfica, Keller insiste que Ronaldo não precisa de um contrato no futebol para entrar em Hollywood. O ex-goleiro argumenta que o pentacampeão da Bola de Ouro já é uma marca global grande o suficiente para transcender o esporte sempre que quiser.
“Será que Cristiano Ronaldo estará pensando em uma carreira em Hollywood quando vier aos EUA neste verão? Não acho que Ronaldo esteja muito preocupado com isso. Se ele fosse fazer isso, já teria feito em vez de ir para a Arábia Saudita... É o Cristiano Ronaldo: se ele quiser entrar no cinema, ele entra no cinema.”
Atualização sobre a forma física e as esperanças para a Copa do Mundo
Ronaldo está enfrentando exatamente o tipo de contratempo físico sobre o qual Keller havia alertado, tendo sofrido recentemente uma lesão no tendão da coxa durante uma partida da Liga Profissional da Arábia Saudita. No entanto, o atacante continua otimista quanto à sua recuperação, tanto para o clube quanto para a seleção, à medida que se aproxima a Copa do Mundo de 2026.
O veterano tem se mantido ativo nas redes sociais para mostrar que está melhorando a cada dia enquanto realiza exercícios de reabilitação. O técnico de Portugal, Roberto Martinez, também se pronunciou para acalmar os temores quanto à disponibilidade de seu capitão para o próximo torneio na América do Norte, insistindo que o atual problema muscular é apenas um pequeno contratempo em uma campanha individual, de resto, impressionante.
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Documentários e a vida após o futebol
A conversa sobre o futuro de Ronaldo costuma girar em torno de sua enorme presença na mídia e de seu relacionamento com Georgina Rodríguez. Keller espera que o atacante continue sob os holofotes, embora tenha dificuldade em imaginar esse ícone do esporte assumindo funções tradicionais de gestão no futebol, como seus colegas.
Ele disse: “Cristiano Ronaldo poderia fazer um documentário na Netflix com Georgina Rodriguez? Ele definitivamente poderia fazer isso. É claro que ele terá opções para fazer coisas diferentes. Se você observar as personalidades de Ronaldo e Messi, Messi ficava mais nos bastidores e Ronaldo estava na frente e no centro.
“Estou curioso para ver o que ele fará em português, em inglês, que tipo de papel ele assumirá. Porque ele também não parece ter aquele tipo de personalidade que simplesmente sai para curtir por aí. Ele não parece ser aquele tipo de pessoa que ainda quer estar fazendo alguma coisa? Qual será esse papel, quando se é tão grande e importante assim? Não o vejo como técnico, não o vejo como gerente geral ou diretor esportivo.”