Cristiano Ronaldo liderou como de costume; no treino sob o sol de Palm Beach, o jogador de 41 anos mostrou-se de ótimo humor e brincou com seus companheiros de equipe. Dúvidas sobre si mesmo? Nem pensar! E ele também dissipou as supostas tensões internas da equipe com duas palavras: “Siempre Unidos” (sempre unidos), escreveu ele na legenda de uma foto do treino no Instagram, na qual João Neves também levanta os dois polegares.
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Cristiano Ronaldo, um companheiro de equipe malquisto? Uma postagem falsa alimenta uma suspeita polêmica, por Christoph Kramer
No entanto, nos bastidores da seleção considerada uma das favoritas à Copa do Mundo, a tensão está a ferver após o decepcionante empate em 1 a 1 na estreia contra a República Democrática do Congo — com o astro Ronaldo no centro do debate. Será que o cinco vezes melhor jogador do mundo ainda está à altura ou, ao contrário, é um obstáculo para a busca pelo título?
As opiniões de renomados comentaristas de TV são bem claras. Thierry Henry, na FOX, acusou o cinco vezes melhor jogador do mundo de puro egoísmo; Kevin-Prince Boateng afirmou na televisão australiana que Portugal seria “uma equipe melhor” sem ele. Christian Streich explicou na ZDF que, por motivos táticos, provavelmente deixaria de escalá-lo. E Christoph Kramer especulou que muitos jogadores da seleção portuguesa, secretamente, prefeririam entrar em campo sem Ronaldo.
“Ele não é diferente dos outros jogadores”, disse o jogador do PSG Neves, minimizando o papel de Ronaldo após a estreia — o que, além disso, provocou uma enxurrada de críticas e um escândalo nas redes sociais. Um suposto comentário no Instagram da namorada de Neves, Madalena Aragão — que, afinal, tem um milhão de seguidores e teria chamado Ronaldo de “teimoso” —, alimentou ainda mais a polêmica, mas provavelmente era falso. Até mesmo as irmãs de Ronaldo se manifestaram.
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Cristiano Ronaldo e Roberto Martinez: em breve, também como dupla no Al-Nassr?
E o próprio astro? Até agora, após o primeiro jogo em Houston, ele só se pronunciou pelas redes sociais. “Focado na missão”, escreveu ele no último domingo. Em todas as coletivas de imprensa, são seus companheiros de equipe que se esforçam para transmitir uma imagem de união.
“Se vocês quiserem remar conosco, então vamos remar. O barco não vai virar”, respondeu o lateral Diogo Dalot às fortes críticas que, desde sábado, chovem de fora sobre a equipe e, em especial, sobre Ronaldo: “Estamos todos no mesmo barco. Juntos, somos fortes.”
O técnico da seleção, Roberto Martínez, também defendeu veementemente sua decisão de escalar Ronaldo como centroavante. “Quando se precisa de gols, é preciso ter Cristiano Ronaldo em campo”, disse o técnico de 52 anos após a partida de estreia. Curiosidade: Martínez, que deixará o cargo após a Copa do Mundo, deve se tornar, segundo o portal francês RMC, o novo técnico de Ronaldo no Al-Nassr, na Arábia Saudita.
Assim, Ronaldo deve voltar a figurar no time titular na terça-feira contra o Uzbequistão, embora já esteja há dez partidas sem marcar um gol em Copas do Mundo e Eurocopas e não tenha dado um único chute a gol contra os congoleses.
No entanto, com toda a sua experiência, ele certamente está ciente de que, nesta sua sexta Copa do Mundo, precisa mostrar resultados.