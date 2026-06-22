Cristiano Ronaldo, um companheiro de equipe malquisto? Uma postagem falsa alimenta uma suspeita polêmica, por Christoph Kramer

No entanto, nos bastidores da seleção considerada uma das favoritas à Copa do Mundo, a tensão está a ferver após o decepcionante empate em 1 a 1 na estreia contra a República Democrática do Congo — com o astro Ronaldo no centro do debate. Será que o cinco vezes melhor jogador do mundo ainda está à altura ou, ao contrário, é um obstáculo para a busca pelo título?

As opiniões de renomados comentaristas de TV são bem claras. Thierry Henry, na FOX, acusou o cinco vezes melhor jogador do mundo de puro egoísmo; Kevin-Prince Boateng afirmou na televisão australiana que Portugal seria “uma equipe melhor” sem ele. Christian Streich explicou na ZDF que, por motivos táticos, provavelmente deixaria de escalá-lo. E Christoph Kramer especulou que muitos jogadores da seleção portuguesa, secretamente, prefeririam entrar em campo sem Ronaldo.

“Ele não é diferente dos outros jogadores”, disse o jogador do PSG Neves, minimizando o papel de Ronaldo após a estreia — o que, além disso, provocou uma enxurrada de críticas e um escândalo nas redes sociais. Um suposto comentário no Instagram da namorada de Neves, Madalena Aragão — que, afinal, tem um milhão de seguidores e teria chamado Ronaldo de “teimoso” —, alimentou ainda mais a polêmica, mas provavelmente era falso. Até mesmo as irmãs de Ronaldo se manifestaram.