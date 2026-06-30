Cristiano Ronaldo troca um abraço comovente com Ricardo Carvalho, enquanto Portugal confirma a morte do pai do assistente técnico

Um profundo sentimento de irmandade tomou conta do campo de treinamento enquanto os jogadores consolavam o técnico de 48 anos. Enquanto o técnico Martinez observava respeitosamente, Ronaldo trocou um abraço reconfortante com seu ex-companheiro de seleção.

Capturando esse momento solene de união, a diretoria da seleção publicou uma mensagem oficial de solidariedade para apoiar o campeão da Euro 2016 em seu imenso luto. A Federação Portuguesa de Futebol declarou: “Estamos com você. Força, Ricardo Carvalho.

“A Federação Portuguesa de Futebol expressa suas mais profundas condolências pelo falecimento de Manuel Ribeiro de Carvalho, pai de Ricardo Carvalho, assistente técnico da Seleção Nacional, aos 69 anos.”