Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Portugal Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Cristiano Ronaldo troca um abraço comovente com Ricardo Carvalho, enquanto Portugal confirma a morte do pai do assistente técnico

C. Ronaldo
Portugal
R. Carvalho
Portugal x Croácia
Croácia
Copa do Mundo

O capitão da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo, liderou uma emocionante homenagem no campo de treinamento ao assistente técnico Ricardo Carvalho, após o falecimento repentino de seu pai, Manuel Ribeiro de Carvalho. O grupo muito unido da Seleção formou um círculo comovente em sua base na Flórida para apoiar o ex-zagueiro do Chelsea antes de sua partida do campo de treinamento para a Copa do Mundo.

  • Tragédia atinge o centro de treinamento da Seleção

    A Federação Portuguesa de Futebol confirmou o falecimento comovente de Manuel Ribeiro, aos 69 anos, poucos dias antes da partida decisiva das oitavas de final da Copa do Mundo contra a Croácia. A seleção comandada por Roberto Martinez interrompeu seus preparativos táticos na Flórida para realizar uma homenagem emocionante no campo de treinamento. Todo o grupo se abraçou e abaixou a cabeça em solidariedade ao lendário ex-zagueiro, que posteriormente deixou a base norte-americana para voltar para casa, junto à sua família enlutada.




    • Publicidade
  • Portugal Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O time se une em torno do técnico

    Um profundo sentimento de irmandade tomou conta do campo de treinamento enquanto os jogadores consolavam o técnico de 48 anos. Enquanto o técnico Martinez observava respeitosamente, Ronaldo trocou um abraço reconfortante com seu ex-companheiro de seleção.

    Capturando esse momento solene de união, a diretoria da seleção publicou uma mensagem oficial de solidariedade para apoiar o campeão da Euro 2016 em seu imenso luto. A Federação Portuguesa de Futebol declarou: “Estamos com você. Força, Ricardo Carvalho.

    “A Federação Portuguesa de Futebol expressa suas mais profundas condolências pelo falecimento de Manuel Ribeiro de Carvalho, pai de Ricardo Carvalho, assistente técnico da Seleção Nacional, aos 69 anos.”

  • Carvalho deixa cargo fundamental

    Carvalho tem sido um pilar fundamental da comissão técnica de Martinez desde 2023, após uma carreira de jogador de destaque com 89 partidas pela seleção e uma passagem anterior como técnico pelo Marselha. Sua orientação tática ajudou a garantir a estabilidade defensiva da seleção de Portugal, que terminou em segundo lugar em seu grupo na Copa do Mundo, com cinco pontos. Ainda não se sabe ao certo se o icônico zagueiro central voltará a atravessar o Atlântico caso a equipe avance para as fases eliminatórias do torneio.

  • FBL-WC-2026-MATCH71-COL-PORAFP

    Um desafio formidável na fase eliminatória se aproxima

    Portugal precisa se recompor rapidamente antes do confronto das oitavas de final, na quinta-feira, contra uma resistente seleção da Croácia, em Toronto. Os jogadores de Martinez chegam a essa partida com uma impressionante sequência de oito jogos sem derrota em todas as competições, tendo recentemente conquistado um empate por 0 a 0 contra a Colômbia. No entanto, conter o ataque consistente da Croácia — que marcou gols em todas as partidas da Copa do Mundo neste verão — representa um teste extremamente difícil para sua determinação emocional e física.

Copa do Mundo
Portugal crest
Portugal
POR
Croácia crest
Croácia
CRO