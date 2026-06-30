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Cristiano Ronaldo troca um abraço comovente com Ricardo Carvalho, enquanto Portugal confirma a morte do pai do assistente técnico
Tragédia atinge o centro de treinamento da Seleção
A Federação Portuguesa de Futebol confirmou o falecimento comovente de Manuel Ribeiro, aos 69 anos, poucos dias antes da partida decisiva das oitavas de final da Copa do Mundo contra a Croácia. A seleção comandada por Roberto Martinez interrompeu seus preparativos táticos na Flórida para realizar uma homenagem emocionante no campo de treinamento. Todo o grupo se abraçou e abaixou a cabeça em solidariedade ao lendário ex-zagueiro, que posteriormente deixou a base norte-americana para voltar para casa, junto à sua família enlutada.
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O time se une em torno do técnico
Um profundo sentimento de irmandade tomou conta do campo de treinamento enquanto os jogadores consolavam o técnico de 48 anos. Enquanto o técnico Martinez observava respeitosamente, Ronaldo trocou um abraço reconfortante com seu ex-companheiro de seleção.
Capturando esse momento solene de união, a diretoria da seleção publicou uma mensagem oficial de solidariedade para apoiar o campeão da Euro 2016 em seu imenso luto. A Federação Portuguesa de Futebol declarou: “Estamos com você. Força, Ricardo Carvalho.
“A Federação Portuguesa de Futebol expressa suas mais profundas condolências pelo falecimento de Manuel Ribeiro de Carvalho, pai de Ricardo Carvalho, assistente técnico da Seleção Nacional, aos 69 anos.”
Carvalho deixa cargo fundamental
Carvalho tem sido um pilar fundamental da comissão técnica de Martinez desde 2023, após uma carreira de jogador de destaque com 89 partidas pela seleção e uma passagem anterior como técnico pelo Marselha. Sua orientação tática ajudou a garantir a estabilidade defensiva da seleção de Portugal, que terminou em segundo lugar em seu grupo na Copa do Mundo, com cinco pontos. Ainda não se sabe ao certo se o icônico zagueiro central voltará a atravessar o Atlântico caso a equipe avance para as fases eliminatórias do torneio.
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Um desafio formidável na fase eliminatória se aproxima
Portugal precisa se recompor rapidamente antes do confronto das oitavas de final, na quinta-feira, contra uma resistente seleção da Croácia, em Toronto. Os jogadores de Martinez chegam a essa partida com uma impressionante sequência de oito jogos sem derrota em todas as competições, tendo recentemente conquistado um empate por 0 a 0 contra a Colômbia. No entanto, conter o ataque consistente da Croácia — que marcou gols em todas as partidas da Copa do Mundo neste verão — representa um teste extremamente difícil para sua determinação emocional e física.