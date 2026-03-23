Cristiano Ronaldo tranquiliza os fãs com a última atualização sobre seus treinos, enquanto o astro do Al-Nassr e da seleção portuguesa intensifica a recuperação da lesão

O mundo do futebol levou um susto no final de fevereiro, quando Ronaldo saiu mancando da partida do Al-Nassr contra o Al-Fayha, válida pela Liga Profissional Saudita, com uma lesão grave no tendão da coxa direita. Desde então, o jogador de 41 anos vem seguindo um programa de reabilitação personalizado e, recentemente, compartilhou nas redes sociais imagens em que aparece realizando exercícios específicos para os músculos das pernas e alongamentos da parte superior do corpo.

Essas atualizações servem como um importante alívio para os torcedores, já que a lesão inicialmente ameaçava atrapalhar o que tem sido mais uma campanha individual notável. Apesar da idade, Ronaldo continua sendo a principal ameaça ofensiva do Al-Nassr nesta temporada, marcando 22 gols e dando quatro assistências em 26 partidas em todas as competições.