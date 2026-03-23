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Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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Cristiano Ronaldo tranquiliza os fãs com a última atualização sobre seus treinos, enquanto o astro do Al-Nassr e da seleção portuguesa intensifica a recuperação da lesão

Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para dar notícias positivas sobre sua condição física, enquanto continua sua reabilitação após uma lesão muscular. O astro do Al-Nassr está atualmente afastado dos gramados devido a um problema na coxa, mas suas últimas atividades sugerem que seu retorno aos campos não está longe.

  • Reconstrução a portas fechadas

    O mundo do futebol levou um susto no final de fevereiro, quando Ronaldo saiu mancando da partida do Al-Nassr contra o Al-Fayha, válida pela Liga Profissional Saudita, com uma lesão grave no tendão da coxa direita. Desde então, o jogador de 41 anos vem seguindo um programa de reabilitação personalizado e, recentemente, compartilhou nas redes sociais imagens em que aparece realizando exercícios específicos para os músculos das pernas e alongamentos da parte superior do corpo.

    Essas atualizações servem como um importante alívio para os torcedores, já que a lesão inicialmente ameaçava atrapalhar o que tem sido mais uma campanha individual notável. Apesar da idade, Ronaldo continua sendo a principal ameaça ofensiva do Al-Nassr nesta temporada, marcando 22 gols e dando quatro assistências em 26 partidas em todas as competições.

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  • Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport

    Martínez acalma os receios em relação à Copa do Mundo

    O técnico da seleção portuguesa, Roberto Martinez, descartou as especulações de que o futuro de Ronaldo na seleção estivesse em risco, descrevendo sua ausência nos próximos amistosos contra o México e os EUA como uma medida preventiva temporária. Em relação ao meia do Manchester City, Bernardo Silva, Martinez observou que a decisão envolveu uma consulta estreita com o clube para gerenciar sua carga de trabalho após um calendário nacional exaustivo.

    Martinez confirmou: “A Copa do Mundo não está em risco! Ele não está em risco, não. É uma pequena lesão muscular e achamos que ele pode voltar em uma ou duas semanas. Tudo o que Cristiano fez fisicamente durante a temporada mostra que ele está em ótima forma. Bernardo Silva, é uma decisão técnica, baseada nas informações médicas que o clube do jogador forneceu.”

  • Oportunidades para a juventude portuguesa

    A ausência dessas figuras lendárias abre caminho para que a próxima geração de talentos portugueses prove seu valor no cenário mundial. Martinez encara esta janela internacional como uma fase experimental crucial, acrescentou: “Já disse que esta fase deve ser aproveitada para testar novos jogadores; é o momento de experimentar e poder convocar jogadores que também merecem essa oportunidade. Mas, para isso, precisamos que os jogadores que você mencionou abram espaço.”


  • Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty Images

    O caminho para Houston e Miami

    Enquanto Ronaldo se concentra em sua recuperação imediata no Al-Nassr, o caminho de longo prazo de Portugal já está traçado para o Grupo K da Copa do Mundo de 2026, que começa em 17 de junho, em Houston, contra o vencedor da repescagem interconfederativa entre a República Democrática do Congo e a Nova Caledônia/Jamaica. A Seleção permanecerá no Texas para enfrentar o Uzbequistão seis dias depois, antes de encerrar sua campanha na fase de grupos com uma partida de alto nível contra a Colômbia, em Miami, no dia 27 de junho.

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