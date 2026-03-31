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Cristiano Ronaldo tenta convencer Casemiro a recusar a proposta da MLS envolvendo Lionel Messi para se transferir para o Al-Nassr
Ronaldo ansioso pelo reencontro na Arábia Saudita
De acordo com o jornal *Marca*, o astro português está trabalhando para garantir que seu ex-companheiro de equipe se transfira para Riade. Ronaldo vê Casemiro como o âncora defensivo necessário para garantir o domínio do Al-Nassr na Liga Profissional da Arábia Saudita. Espera-se que o pacote financeiro que está sendo preparado no Oriente Médio supere em muito praticamente qualquer outra oferta internacional. Para Casemiro, a possível transferência representa uma chance de garantir um último contrato lucrativo, ao mesmo tempo em que joga ao lado de um aliado de confiança que compreende seu estilo de jogo.
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O encanto de Miami e uma possível contratação de Messi
No entanto, o Inter Miami também poderia ser uma opção atraente para o meio-campista. Os Herons se posicionaram como os principais candidatos a contratar o jogador de 34 anos. A franquia de Sir David Beckham supostamente vê Casemiro como o sucessor natural de Sergio Busquets, proporcionando uma presença experiente para liderar um meio-campo repleto de estrelas na Flórida. A perspectiva de Casemiro se juntar a Messi tornou-se uma narrativa atraente, dada a história dos dois como rivais no Clássico, nas fileiras do Real Madrid e do Barcelona, respectivamente.
Casemiro deixa o United após quatro anos
Casemiro anunciou sua saída do Manchester United neste verão. Desde que chegou do Real Madrid no verão de 2022, ele disputou 155 partidas em todas as competições, marcando 24 gols e dando 14 assistências. Em sua mensagem de despedida, ele escreveu: “Levarei o Manchester United comigo por toda a minha vida. Desde o primeiro dia em que entrei neste belo estádio, senti a paixão de Old Trafford e o amor que agora compartilho com nossos torcedores por este clube especial. Não é hora de dizer adeus; há muitas outras memórias a serem criadas nos próximos quatro meses. Ainda temos muito pelo que lutar juntos; meu foco total continuará, como sempre, em dar tudo de mim para ajudar nosso clube a ter sucesso.”
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E agora?
Antes de decidir sobre seu futuro, Casemiro continuará focado em terminar a temporada em grande estilo com os Red Devils, que atualmente ocupam a terceira posição na Premier League, um ponto à frente do Aston Villa, quarto colocado. A equipe de Michael Carrick enfrenta o Leeds United no dia 13 de abril, buscando uma vitória para dar mais um passo rumo à garantia de sua vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.