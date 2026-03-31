Cristiano Ronaldo tenta convencer Casemiro a recusar a proposta da MLS envolvendo Lionel Messi para se transferir para o Al-Nassr

Casemiro anunciou sua saída do Manchester United neste verão. Desde que chegou do Real Madrid no verão de 2022, ele disputou 155 partidas em todas as competições, marcando 24 gols e dando 14 assistências. Em sua mensagem de despedida, ele escreveu: “Levarei o Manchester United comigo por toda a minha vida. Desde o primeiro dia em que entrei neste belo estádio, senti a paixão de Old Trafford e o amor que agora compartilho com nossos torcedores por este clube especial. Não é hora de dizer adeus; há muitas outras memórias a serem criadas nos próximos quatro meses. Ainda temos muito pelo que lutar juntos; meu foco total continuará, como sempre, em dar tudo de mim para ajudar nosso clube a ter sucesso.”