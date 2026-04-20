Cristiano Ronaldo tem uma “aura”, mas Lionel Messi possui um “campo de força”! Alex Iwobi explica como é enfrentar os maiores de todos os tempos depois de aparecer em uma compilação indesejada

Iwobi disse a Adebayo Akinfenwa no último episódio do podcast “Beast Mode On”, quando questionado sobre sua posição no debate mais polêmico do futebol — aquele em que se pede para identificar o maior jogador que já calçou chuteiras: “Eu sempre digo Messi.”

Ele continuou falando sobre suas experiências pessoais com o vencedor da Copa do Mundo, Messi, e o eterno português Ronaldo — que continua em grande forma aos 41 anos no Al-Nassr, da Liga Profissional da Arábia Saudita: “A experiência com o Messi me marcou mais do que a com o Ronaldo, porque o Ronaldo, obviamente, voltou ao United, ele quer fazer como o Ronaldo, então o Ronaldo seria a pessoa mais influente do mundo, de acordo com as redes sociais.

“Foi simplesmente diferente porque, quando joguei contra o Ronaldo, a aura é louca, mas quando joguei contra o Messi no Camp Nou e lá estavam o Messi, o Neymar, o Suárez, o [Andrés] Iniesta, o Xavi, o Dani Alves, o Victor Valdés, eram nomes e mais nomes e mais nomes, e essa foi minha primeira partida como titular na Liga dos Campeões, e eu estou entrando em campo e tudo o que você ouve é: ‘Messi, Messi’. Cara, tem outras superestrelas!

“Olho para a minha esquerda, todos eles são baixinhos, aliás — o Neymar é bem baixinho, o Messi é minúsculo — minúsculo, tipo, minúsculo mesmo. Pensei: ‘ah, não tem como’, na minha cabeça, não tem como esse cara ter tanta presença como jogador.

“Obviamente, quando joguei contra o Ronaldo, ele estava numa fase diferente da carreira — ele é simplesmente eficiente, passa a bola pra ele e ele vai marcar. Já quando joguei contra o Messi, toda vez que ele ficava com a bola, era como se houvesse um raio de ação onde ninguém conseguia entrar e desarmá-lo.”