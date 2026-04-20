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Cristiano Ronaldo tem uma “aura”, mas Lionel Messi possui um “campo de força”! Alex Iwobi explica como é enfrentar os maiores de todos os tempos depois de aparecer em uma compilação indesejada
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Quando e onde Iwobi enfrentou Messi e Ronaldo
Tendo se formado no lendário sistema de formação de Hale End, no norte de Londres — o que lhe permitiu adquirir experiência na Europa — e tendo passado pelo Everton a caminho de Craven Cottage, o jogador da seleção nigeriana Iwobi já enfrentou alguns dos melhores do futebol.
Alguns dos maiores jogadores de todos os tempos figuram com destaque nessa lista, com CR7 sendo enfrentado durante sua malfadada segunda passagem pelo Manchester United. Antes desse confronto, que foi vivido com o Everton, Iwobi fez sua estreia na Liga dos Campeões pelo Arsenal no Camp Nou, em março de 2016, quando enfrentou Messi, Neymar, Luis Suárez e companhia na competição continental.
Ele recebeu algumas lições duras naquela noite na Catalunha, com Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro, deixando-o correndo atrás de sombras em alguns momentos, mas o meio-campista de 29 anos se sente orgulhoso por ter pisado no mesmo gramado que alguns imortais do esporte.
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Como é enfrentar os grandes nomes de todos os tempos, Messi e Ronaldo
Iwobi disse a Adebayo Akinfenwa no último episódio do podcast “Beast Mode On”, quando questionado sobre sua posição no debate mais polêmico do futebol — aquele em que se pede para identificar o maior jogador que já calçou chuteiras: “Eu sempre digo Messi.”
Ele continuou falando sobre suas experiências pessoais com o vencedor da Copa do Mundo, Messi, e o eterno português Ronaldo — que continua em grande forma aos 41 anos no Al-Nassr, da Liga Profissional da Arábia Saudita: “A experiência com o Messi me marcou mais do que a com o Ronaldo, porque o Ronaldo, obviamente, voltou ao United, ele quer fazer como o Ronaldo, então o Ronaldo seria a pessoa mais influente do mundo, de acordo com as redes sociais.
“Foi simplesmente diferente porque, quando joguei contra o Ronaldo, a aura é louca, mas quando joguei contra o Messi no Camp Nou e lá estavam o Messi, o Neymar, o Suárez, o [Andrés] Iniesta, o Xavi, o Dani Alves, o Victor Valdés, eram nomes e mais nomes e mais nomes, e essa foi minha primeira partida como titular na Liga dos Campeões, e eu estou entrando em campo e tudo o que você ouve é: ‘Messi, Messi’. Cara, tem outras superestrelas!
“Olho para a minha esquerda, todos eles são baixinhos, aliás — o Neymar é bem baixinho, o Messi é minúsculo — minúsculo, tipo, minúsculo mesmo. Pensei: ‘ah, não tem como’, na minha cabeça, não tem como esse cara ter tanta presença como jogador.
“Obviamente, quando joguei contra o Ronaldo, ele estava numa fase diferente da carreira — ele é simplesmente eficiente, passa a bola pra ele e ele vai marcar. Já quando joguei contra o Messi, toda vez que ele ficava com a bola, era como se houvesse um raio de ação onde ninguém conseguia entrar e desarmá-lo.”
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Como Iwobi acabou aparecendo na compilação de melhores momentos de Messi
Sobre seu lugar indesejado nos livros de história de Messi, Iwobi acrescentou: “Vocês provavelmente vão procurar nas redes sociais — hoje em dia eu uso chuteiras com palmilhas, mas quando eu era mais jovem, obviamente diziam que era preciso usar chuteiras com travas. Lembro que calcei chuteiras com travas para esse jogo, pra ter certeza de que estaria pronto.
“Víctor Valdés lançou a bola para o Messi — está em algum lugar no TikTok — ele lançou a bola para o Messi, eu tentei pressioná-lo, estava cansado desse campo de força que ele tem ao seu redor. Tentei pressioná-lo, no primeiro toque ele simplesmente cortou com o pé esquerdo para dentro.
“Eu escorreguei, com as pernas no ar assim! Juro, e eu estava usando os chumbinhos mais compridos! Isso aparece de vez em quando nas compilações do Messi e eu só penso: ‘Ah, não, sou eu de novo’. Só estou feliz que meu corte de cabelo mudou!”
Iwobi disse, quando questionado sobre a aura de invencibilidade que Messi construiu ao longo dos anos: “Já passei por isso com [Sergio] Aguero, com KDB [Kevin De Bruyne], mas nada se compara. Foi loucura, ninguém conseguia chegar perto dele! Todo mundo tentando derrubá-lo, ninguém consegue se aproximar e ele é tão baixinho.
“Nunca vou esquecer minha estreia na Liga dos Campeões — foi insano, toda a atmosfera, o MSN — Messi, Neymar e Suárez, todos marcaram! Foi simplesmente a derrota perfeita para mim. Nunca gostei tanto de uma derrota assim!”
Assista ao episódio do podcast “Beast Mode On” com o convidado Alex Iwobi
Confira todos os episódios do podcast Beast Mode On no canal oficial do YouTube.
Você também pode ouvir os episódios completos pelo Spotify.