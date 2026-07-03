Cristiano Ronaldo tem um novo técnico no Al-Nassr: o ex-técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, assume o lugar de Jorge Jesus

Para Postecoglou, a chegada à Arábia Saudita se concretiza após um período de pouco sucesso no plano pessoal: após uma série de conquistas na Escócia (dois campeonatos e três copas nacionais), que se seguiram à conquista da Copa da Ásia à frente da Austrália, aos quatro campeonatos nacionais com o South Melbourne FC e o Brisbane Roar e ao título no Japão comandando o Yokohama F Marinos, o técnico de 60 anos sofreu duas demissões consecutivas na Inglaterra. Apesar da conquista da Liga Europa com o Tottenham na temporada 2024/2025, sua passagem pelo clube terminou após apenas uma temporada, enquanto a passagem pelo Nottingham Forest durou apenas oito partidas, de setembro a outubro de 2025.