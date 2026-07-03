O Al-Nassr, time da liga saudita e recém-campeão nacional, mas, acima de tudo, time capitaneado por Cristiano Ronaldo, tem um novo técnico.O português Jorge Jesus deixou o cargo logo após a conquista do último título da Saudi Pro League, e em seu lugar foi nomeado o australiano Ange Postecoglou, ex-técnico do Celtic de Glasgow, do Tottenham e do Nottingham Forest.
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Cristiano Ronaldo tem um novo técnico no Al-Nassr: o ex-técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, assume o lugar de Jorge Jesus
O COMUNICADO
Por meio de seus canais oficiais, o Al-Nassr anunciou a contratação de Postecoglou, que assinou um contrato de dois anos, válido até 30 de junho de 2028. “Em todos os meus clubes anteriores, a história sempre termina da mesma forma: eu com um troféu ao meu lado”, diz a postagem no X publicada pelo time saudita, que traz algumas palavras do técnico.
O CURRÍCULO DE POSTECOGLOU
Para Postecoglou, a chegada à Arábia Saudita se concretiza após um período de pouco sucesso no plano pessoal: após uma série de conquistas na Escócia (dois campeonatos e três copas nacionais), que se seguiram à conquista da Copa da Ásia à frente da Austrália, aos quatro campeonatos nacionais com o South Melbourne FC e o Brisbane Roar e ao título no Japão comandando o Yokohama F Marinos, o técnico de 60 anos sofreu duas demissões consecutivas na Inglaterra. Apesar da conquista da Liga Europa com o Tottenham na temporada 2024/2025, sua passagem pelo clube terminou após apenas uma temporada, enquanto a passagem pelo Nottingham Forest durou apenas oito partidas, de setembro a outubro de 2025.
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