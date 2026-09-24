AFP
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Cristiano Ronaldo tem gol anulado por impedimento marcado pelo VAR, e João Félix garante vitória de Portugal
Felix marca cedo por Portugal
Portugal iniciou sua campanha no Grupo 4 da Liga A da Nations League com uma vitória por 1 a 0 sobre o País de Gales no Estádio José Alvalade. De acordo com o The Athletic, foi uma atuação respeitável de uma equipe galesa desfalcada, mas os donos da casa acabaram ficando com os três pontos.
O momento decisivo chegou aos 22 minutos, quando Nuno Mendes avançou com a bola e encontrou João Félix desmarcado fora da área. Félix finalizou de pé direito, a bola desviou fortemente em Ben Davies, deixou o goleiro Danny Ward sem tempo de reação e sem conseguir evitar que ela acabasse no fundo da rede.
Ronaldo teve gols históricos anulados
Enquanto Felix comemorava, Cristiano Ronaldo viveu uma noite notavelmente frustrante diante do gol. Ronaldo desperdiçou uma grande chance de perto no início da partida, antes de Bruno Fernandes dar um belo passe disfarçado às costas da defesa de País de Gales aos 59 minutos.
Ronaldo bateu rasteiro no canto mais distante e achou que havia marcado seu 147º gol internacional por Portugal. No entanto, sua alegria acabou rapidamente, já que o gol foi anulado por impedimento após checagem do VAR. Com isso, Ronaldo não conseguiu encurtar o caminho rumo ao seu objetivo final de alcançar 1.000 gols na carreira, permanecendo travado em 979 gols até aqui.
Substituição e dificuldades no ataque
Minutos depois de seu gol anulado, Ronaldo foi substituído por Goncalo Ramos aos 67 minutos, já que o técnico Roberto Martinez optou por renovar a linha de ataque. Apesar de criar duas grandes chances e registrar 23 finalizações no total ao longo da partida, Portugal teve dificuldade para matar o jogo.
O País de Gales seguiu resiliente defensivamente, com 15 cortes e 52 recuperações para se manter na disputa. Ward fez quatro defesas para manter a equipe visitante viva no jogo, mas os galeses acabaram sem a qualidade ofensiva necessária para buscar o empate, com apenas uma finalização no alvo em cinco tentativas ao longo da partida.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir no Grupo 4?
Após essa vitória apertada, Portugal voltará suas atenções para um confronto crucial contra a Noruega no domingo, que decidirá o líder do grupo. A Noruega armou uma disputa pela liderança do Grupo 4 depois de garantir uma vitória por 3 a 2 sobre a Dinamarca, liderada por Erling Haaland.
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