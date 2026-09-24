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Cristiano Ronaldo tem gol anulado por impedimento marcado pelo VAR, e João Félix garante vitória de Portugal

C. Ronaldo
Portugal x País de Gales
Portugal
País de Gales
Liga das Nações A
Al-Nassr

Portugal abriu sua campanha na Liga das Nações com uma vitória sofrida sobre o País de Gales, em Lisboa, graças a um chute desviado de Joao Felix no primeiro tempo. No entanto, foi uma noite muito frustrante para Cristiano Ronaldo, que teve um gol no segundo tempo anulado pelo VAR, o que lhe negou seu 147º gol pela seleção e freou sua busca por 1.000 gols na carreira.

  • Felix marca cedo por Portugal

    Portugal iniciou sua campanha no Grupo 4 da Liga A da Nations League com uma vitória por 1 a 0 sobre o País de Gales no Estádio José Alvalade. De acordo com o The Athletic, foi uma atuação respeitável de uma equipe galesa desfalcada, mas os donos da casa acabaram ficando com os três pontos.

    O momento decisivo chegou aos 22 minutos, quando Nuno Mendes avançou com a bola e encontrou João Félix desmarcado fora da área. Félix finalizou de pé direito, a bola desviou fortemente em Ben Davies, deixou o goleiro Danny Ward sem tempo de reação e sem conseguir evitar que ela acabasse no fundo da rede.


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  • Ronaldo teve gols históricos anulados

    Enquanto Felix comemorava, Cristiano Ronaldo viveu uma noite notavelmente frustrante diante do gol. Ronaldo desperdiçou uma grande chance de perto no início da partida, antes de Bruno Fernandes dar um belo passe disfarçado às costas da defesa de País de Gales aos 59 minutos.

    Ronaldo bateu rasteiro no canto mais distante e achou que havia marcado seu 147º gol internacional por Portugal. No entanto, sua alegria acabou rapidamente, já que o gol foi anulado por impedimento após checagem do VAR. Com isso, Ronaldo não conseguiu encurtar o caminho rumo ao seu objetivo final de alcançar 1.000 gols na carreira, permanecendo travado em 979 gols até aqui.

  • Substituição e dificuldades no ataque

    Minutos depois de seu gol anulado, Ronaldo foi substituído por Goncalo Ramos aos 67 minutos, já que o técnico Roberto Martinez optou por renovar a linha de ataque. Apesar de criar duas grandes chances e registrar 23 finalizações no total ao longo da partida, Portugal teve dificuldade para matar o jogo.

    O País de Gales seguiu resiliente defensivamente, com 15 cortes e 52 recuperações para se manter na disputa. Ward fez quatro defesas para manter a equipe visitante viva no jogo, mas os galeses acabaram sem a qualidade ofensiva necessária para buscar o empate, com apenas uma finalização no alvo em cinco tentativas ao longo da partida.

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  • Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport

    O que vem a seguir no Grupo 4?

    Após essa vitória apertada, Portugal voltará suas atenções para um confronto crucial contra a Noruega no domingo, que decidirá o líder do grupo. A Noruega armou uma disputa pela liderança do Grupo 4 depois de garantir uma vitória por 3 a 2 sobre a Dinamarca, liderada por Erling Haaland.