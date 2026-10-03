AFP
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Cristiano Ronaldo, sentindo-se traído, endossa críticas duras aos companheiros de seleção de Portugal enquanto Jorge Jesus evita perguntas sobre a repercussão do caso
Crise se intensifica após disputa por substituição
Ronaldo aumentou significativamente sua disputa com Portugal depois de deixar abruptamente a concentração da seleção. A repercussão começou quando Jesus deixou o atacante no banco, sem utilizá-lo, durante a vitória por 2 a 1 sobre a Noruega no último domingo.
Colocando ainda mais lenha na fogueira, uma reportagem do Daily Mail destacou que Ronaldo interagiu ativamente com um vídeo no Instagram que mostrava o ex-internacional brasileiro Felipe Melo repreendendo duramente a seleção de Portugal. O ex-meio-campista da Juventus, conhecido por não medir palavras, afirmou: "Vejo uma diferença grotesca no tratamento dos jogadores com Cristiano Ronaldo em relação aos jogadores da Argentina com (Lionel) Messi. Vejo muito mais respeito dos adversários que jogam contra Cristiano Ronaldo, acho isso errado. Ninguém alcança o nível de Cristiano Ronaldo. É inaceitável. Você não pode deixar o melhor jogador da história sair assim, como se nada tivesse acontecido. Não pode."
Jesus responde antes do reencontro com a Noruega
Embora a seleção tenha garantido uma vitória por 4 a 2 sobre a Dinamarca em campo na quinta-feira, a crise de Ronaldo segue como o principal assunto. Questionado sobre o atacante durante sua entrevista coletiva de hoje, sábado, 3 de outubro, antes do confronto de amanhã com a Noruega, Jesus abordou diretamente a situação. "Não posso ignorar o assunto Cristiano Ronaldo", disse Jesus. "Cris é um símbolo da seleção portuguesa. Ele é um símbolo de Portugal. Que isso fique absolutamente claro. Depois do jogo, ao responder à pergunta, haverá muito tempo para falar sobre isso."
Acusações de traição e suspensão iminente
O conflito subjacente aparentemente decorre de promessas não cumpridas, o que agora pode resultar em consequências severas. Falando no El Chiringuito, o jornalista espanhol Edu Aguirre afirmou que Jesus se desculpou em particular com Ronaldo por tê-lo feito aquecer por 30 minutos sem colocá-lo em campo, prometendo admitir publicamente seu erro tático. No entanto, o treinador não fez isso em sua coletiva de imprensa posterior, deixando Ronaldo completamente traído. Consequentemente, ele enfrenta uma enorme suspensão potencial. O código disciplinar afirma que qualquer jogador que abandone injustificadamente as atividades da seleção será punido com uma suspensão de um a seis meses.
- Getty Images
O que vem a seguir?
Ronaldo agora pode enfrentar uma longa suspensão do futebol internacional, o que pode significar o fim de sua carreira por Portugal. Com o primeiro-ministro Luis Montenegro já intervindo para discutir a crise nacional, a situação segue altamente volátil. Torcedores e comentaristas agora aguardam que Ronaldo revele publicamente os motivos detalhados por trás de sua saída controversa, como ele prometeu recentemente.
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