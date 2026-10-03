Ronaldo aumentou significativamente sua disputa com Portugal depois de deixar abruptamente a concentração da seleção. A repercussão começou quando Jesus deixou o atacante no banco, sem utilizá-lo, durante a vitória por 2 a 1 sobre a Noruega no último domingo.

Colocando ainda mais lenha na fogueira, uma reportagem do Daily Mail destacou que Ronaldo interagiu ativamente com um vídeo no Instagram que mostrava o ex-internacional brasileiro Felipe Melo repreendendo duramente a seleção de Portugal. O ex-meio-campista da Juventus, conhecido por não medir palavras, afirmou: "Vejo uma diferença grotesca no tratamento dos jogadores com Cristiano Ronaldo em relação aos jogadores da Argentina com (Lionel) Messi. Vejo muito mais respeito dos adversários que jogam contra Cristiano Ronaldo, acho isso errado. Ninguém alcança o nível de Cristiano Ronaldo. É inaceitável. Você não pode deixar o melhor jogador da história sair assim, como se nada tivesse acontecido. Não pode."