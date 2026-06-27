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“Cristiano Ronaldo sempre foi seu ídolo” - pai do astro do Manchester United e da seleção portuguesa revela a admiração e a “amizade genuína” com o atacante
Apoio da família ao zagueiro
A família de Dalot viajou pelos Estados Unidos para apoiar o lateral durante sua segunda participação na Copa do Mundo. Com vasta experiência em clubes, após oito temporadas em Old Trafford, o versátil zagueiro está totalmente preparado para atuar em qualquer uma das laterais. Seu pai, Teixeira, demonstrou total confiança na preparação física e mental do filho para conquistar uma vaga na escalação titular à medida que o torneio avança.
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Teixeira elogia a amizade com Ronaldo
Depois de terem aprofundado sua relação em Old Trafford, o fato de Dalot ser um dos jogadores mais próximos do capitão ficou bem claro quando Ronaldo correu até o banco especificamente para abraçá-lo após marcar o primeiro gol contra o Uzbequistão.
Em entrevista ao O Jogo, Teixeira explicou como esse vínculo único evoluiu da admiração da infância para um respeito profissional mútuo. Ele disse: “Achei muito engraçado porque aconteceu bem na minha frente. Vi o Cristiano correndo para comemorar com o Diogo, e isso me deixou feliz também.
“Cristiano sempre foi um ídolo para o Diogo. Ele não mora mais conosco, mas eu me certifico de guardar os pôsteres do Cristiano Ronaldo que ele tinha nos guarda-roupas e atrás das portas do quarto dele em casa.
“Ele sempre foi um modelo a ser seguido para o Diogo, por causa de seu exemplo, dedicação, ética de trabalho, responsabilidade e resiliência. Quando o Cristiano voltou ao Manchester United, a relação entre os dois se intensificou. Talvez o Cristiano tenha visto um pouco de suas próprias características no Diogo.
“O Diogo também é muito responsável, focado e adora ouvir e seguir bons conselhos, mesmo no que diz respeito à recuperação física e à nutrição. Talvez o Cristiano veja um pouco de si mesmo quando era mais jovem no Diogo. Isso me deixa feliz, porque acredito que a amizade deles é genuína.”
Foi estabelecida uma parceria internacional de alto nível
Dalot e Ronaldo atuaram juntos 28 vezes pela seleção de Portugal desde a Euro 2020, que foi adiada para 2021 devido à pandemia. Surpreendentemente, apenas um dos 145 gols de Ronaldo pela seleção contou com uma assistência do lateral. Dalot ainda aguarda seus primeiros minutos neste torneio, já que o técnico Roberto Martinez tem preferido João Cancelo.
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O próximo desafio é a Colômbia
Portugal garantiu sua vaga nas oitavas de final antes mesmo de entrar em campo para a última partida da fase de grupos. Essa segurança permite que o técnico Martinez faça alterações no elenco para o próximo confronto contra a formidável seleção da Colômbia. O jogo representa o verdadeiro teste da Seleção no torneio, oferecendo a Dalot uma excelente oportunidade de finalmente garantir uma vaga no time titular e ajudar a neutralizar o potente ataque sul-americano.