Depois de terem aprofundado sua relação em Old Trafford, o fato de Dalot ser um dos jogadores mais próximos do capitão ficou bem claro quando Ronaldo correu até o banco especificamente para abraçá-lo após marcar o primeiro gol contra o Uzbequistão.

Em entrevista ao O Jogo, Teixeira explicou como esse vínculo único evoluiu da admiração da infância para um respeito profissional mútuo. Ele disse: “Achei muito engraçado porque aconteceu bem na minha frente. Vi o Cristiano correndo para comemorar com o Diogo, e isso me deixou feliz também.

“Cristiano sempre foi um ídolo para o Diogo. Ele não mora mais conosco, mas eu me certifico de guardar os pôsteres do Cristiano Ronaldo que ele tinha nos guarda-roupas e atrás das portas do quarto dele em casa.

“Ele sempre foi um modelo a ser seguido para o Diogo, por causa de seu exemplo, dedicação, ética de trabalho, responsabilidade e resiliência. Quando o Cristiano voltou ao Manchester United, a relação entre os dois se intensificou. Talvez o Cristiano tenha visto um pouco de suas próprias características no Diogo.

“O Diogo também é muito responsável, focado e adora ouvir e seguir bons conselhos, mesmo no que diz respeito à recuperação física e à nutrição. Talvez o Cristiano veja um pouco de si mesmo quando era mais jovem no Diogo. Isso me deixa feliz, porque acredito que a amizade deles é genuína.”