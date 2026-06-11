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Cristiano Ronaldo, sem acerto, vive um pesadelo enquanto Portugal vence por pouco a Nigéria no último jogo de preparação para a Copa do Mundo
Frustração para o atacante veterano
Portugal pode estar a caminho da América do Norte após uma vitória, mas as manchetes serão, sem dúvida, dominadas pelas dificuldades de Ronaldo na frente do gol. O ex-ídolo do Manchester United e do Real Madrid continua sendo o ponto central da equipe de Roberto Martinez, mas demonstrou uma enorme frustração ao longo dos 65 minutos em que esteve em campo. Ronaldo desperdiçou várias chances claras que normalmente converteria com facilidade, deixando torcedores e comentaristas questionando seu papel como titular indiscutível para o próximo torneio.
Sua primeira grande chance surgiu aos nove minutos, quando ele recebeu um passe em profundidade de Nelson Semedo, mas chutou para fora com o gol à sua mercê. O humor do veterano se deteriorou rapidamente, e ele foi visto chutando a bola com raiva depois que ela ricocheteou nas placas de publicidade. Mais tarde, ele desperdiçou uma excelente oportunidade perto da marca do pênalti, mandando um chute de pé esquerdo para a arquibancada.
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Martinez defende seu capitão
Apesar das críticas, Martinez não hesitou em esclarecer que a carga de trabalho intensa imposta ao seu capitão foi inteiramente intencional. Embora Martinez tenha feito nada menos que oito substituições no intervalo para rodar o elenco, Ronaldo foi o único titular de linha de frente a permanecer em campo no início do segundo tempo. Essa decisão causou espanto, mas o espanhol insistiu que fazia parte de uma estratégia específica de preparação física, destinada a garantir que o atacante estivesse pronto para os rigores do Grupo K.
“O plano que tínhamos para Cristiano, com base nas informações de que dispúnhamos, era que ele jogasse 45 ou 60 minutos”, explicou Martinez após o apito final. “O importante é trabalhar o aspecto individual, mas também ter uma equipe capaz de terminar a partida mais forte do que começou. Isso reflete bom trabalho, foco e clareza na forma como as ideias estão sendo executadas. Agora estamos muito mais bem preparados.”
Conceição salva o dia
A Seleção abriu o placar com Pedro Neto aos 23 minutos, mas sofreu o empate pouco antes do intervalo, quando Akor Adams marcou para uma Nigéria que se mostrou resistente. As Super Águias, que não conseguiram se classificar para a Copa do Mundo e não contavam com as estrelas Victor Osimhen e Ademola Lookman, mostraram-se um adversário difícil de vencer. No fim das contas, foi preciso um momento de brilhantismo individual de um dos reservas para garantir que Portugal partisse para os Estados Unidos com uma vitória.
Francisco Conceição provou ser o herói, cortando para dentro pela ala direita aos 75 minutos antes de soltar um chute com efeito perfeito no canto oposto. Foi um gol que poupou a vergonha dos portugueses e garantiu sua segunda vitória consecutiva por 2 a 1 em amistosos, após um resultado semelhante contra o Chile.
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Começa a contagem regressiva para a Copa do Mundo
Os olhos de Portugal estão agora voltados para Houston, no Texas, onde a seleção dará início à sua busca pela glória mundial. Todos estarão atentos à escalação para ver se Ronaldo mantém seu lugar, apesar do desempenho abaixo do esperado em Leiria. Para Ronaldo, o torneio de 2026 representa a sexta participação em uma Copa do Mundo, igualando o recorde. Ele marcou 143 gols em 228 partidas pela seleção portuguesa, mas nunca marcou nas fases eliminatórias de uma Copa do Mundo. Os jogadores de Martinez foram sorteados para o competitivo Grupo K, ao lado de Colômbia, Uzbequistão e República Democrática do Congo. Os campeões europeus de 2016 iniciam sua campanha no dia 17 de junho contra a RD Congo.