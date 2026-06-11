Cristiano Ronaldo, sem acerto, vive um pesadelo enquanto Portugal vence por pouco a Nigéria no último jogo de preparação para a Copa do Mundo

Portugal pode estar a caminho da América do Norte após uma vitória, mas as manchetes serão, sem dúvida, dominadas pelas dificuldades de Ronaldo na frente do gol. O ex-ídolo do Manchester United e do Real Madrid continua sendo o ponto central da equipe de Roberto Martinez, mas demonstrou uma enorme frustração ao longo dos 65 minutos em que esteve em campo. Ronaldo desperdiçou várias chances claras que normalmente converteria com facilidade, deixando torcedores e comentaristas questionando seu papel como titular indiscutível para o próximo torneio.

Sua primeira grande chance surgiu aos nove minutos, quando ele recebeu um passe em profundidade de Nelson Semedo, mas chutou para fora com o gol à sua mercê. O humor do veterano se deteriorou rapidamente, e ele foi visto chutando a bola com raiva depois que ela ricocheteou nas placas de publicidade. Mais tarde, ele desperdiçou uma excelente oportunidade perto da marca do pênalti, mandando um chute de pé esquerdo para a arquibancada.