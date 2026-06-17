Getty Images Sport
Traduzido por
Cristiano Ronaldo sai furioso do campo sozinho, enquanto seus companheiros da seleção portuguesa aplaudem a torcida após o início da campanha na Copa do Mundo com um resultado surpreendente contra a República Democrática do Congo
A frustração chega ao auge para o capitão
O atacante de 41 anos não conseguiu esconder sua decepção ao apito final, depois que Portugal não conseguiu garantir os três pontos contra seus adversários africanos. Apesar de um início promissor, com João Neves abrindo o placar logo no início da partida, a equipe de Roberto Martínez acabou sofrendo o empate com um gol de Yoane Wissa, deixando a estreia na fase de grupos em um empate.
Quando o árbitro apitou o fim da partida, Ronaldo foi um dos primeiros a deixar o campo. Ele foi visto caminhando com a cabeça baixa, claramente insatisfeito tanto com o resultado quanto com seu próprio desempenho, no qual desperdiçou várias chances. Embora tenha parado brevemente para cumprimentar alguns torcedores e apertado a mão de um membro da comissão técnica da República Democrática do Congo, ele não esperou para participar da tradicional volta de agradecimento pós-jogo com seus companheiros de equipe.
- Getty Images Sport
Os companheiros de equipe ficam para agradecer à torcida de Houston
Em nítido contraste com a caminhada solitária do capitão pelo túnel, o restante da seleção de Portugal permaneceu em campo por um tempo considerável. Liderados pelos jogadores mais experientes, os atletas fizeram questão de percorrer todos os cantos do estádio para agradecer aos milhares de torcedores que transformaram Houston em um mar de vermelho e verde. Esse gesto coletivo destacou uma clara diferença na reação imediata após o apito final.
Esta é a sexta participação de Ronaldo em uma Copa do Mundo desde que estreou no torneio em 2006. Ao longo de sua ilustre carreira na Copa do Mundo, ele disputou 23 partidas, marcando oito gols e dando duas assistências. Notavelmente, o atacante português balançou as redes em todas as edições do torneio das quais já participou.
Portugal busca se recuperar
Antes do torneio, o técnico Roberto Martinez havia alertado sobre o que estava em jogo nessas partidas de estreia. Ele disse aos repórteres: “Se empatarmos, será uma catástrofe; se perdermos, será o fim do mundo”. Após a partida, ele adotou um tom mais analítico, comentando: “Isso faz parte da Copa do Mundo; agora temos que analisar”.
Após esse empate, Portugal vai concentrar-se em se recuperar na próxima partida, quando enfrentará o Uzbequistão. Em seguida, a seleção encerrará sua campanha no Grupo K com um confronto contra a Colômbia.
- AFP
O tão esperado sonho de Ronaldo de conquistar um troféu enfrenta obstáculos
Ronaldo está buscando desesperadamente coroar sua carreira repleta de troféus com a Copa do Mundo, o único título importante que falta em seu histórico palmarés. No entanto, a campanha de Portugal no torneio teve um início bastante medíocre, o que agrava as dificuldades recentes do atacante, já que Ronaldo está há 10 jogos consecutivos em grandes torneios sem marcar gols — o que representa a maior seca de sua carreira na seleção.