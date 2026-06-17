Cristiano Ronaldo sai furioso do campo sozinho, enquanto seus companheiros da seleção portuguesa aplaudem a torcida após o início da campanha na Copa do Mundo com um resultado surpreendente contra a República Democrática do Congo

O atacante de 41 anos não conseguiu esconder sua decepção ao apito final, depois que Portugal não conseguiu garantir os três pontos contra seus adversários africanos. Apesar de um início promissor, com João Neves abrindo o placar logo no início da partida, a equipe de Roberto Martínez acabou sofrendo o empate com um gol de Yoane Wissa, deixando a estreia na fase de grupos em um empate.

Quando o árbitro apitou o fim da partida, Ronaldo foi um dos primeiros a deixar o campo. Ele foi visto caminhando com a cabeça baixa, claramente insatisfeito tanto com o resultado quanto com seu próprio desempenho, no qual desperdiçou várias chances. Embora tenha parado brevemente para cumprimentar alguns torcedores e apertado a mão de um membro da comissão técnica da República Democrática do Congo, ele não esperou para participar da tradicional volta de agradecimento pós-jogo com seus companheiros de equipe.