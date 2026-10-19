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Cristiano Ronaldo recebe suspensão retroativa e multa irrisória após abandonar a seleção de Portugal por desentendimento com Jorge Jesus
Punição branda para o capitão de Portugal
A Federação Portuguesa de Futebol (PFF) aplicou a Ronaldo uma suspensão de 30 dias e uma multa de € 255. A punição veio depois que Ronaldo deixou a seleção de Portugal durante a pausa para jogos internacionais de setembro.
Ele saiu após uma vitória frustrante por 2 a 1 sobre a Noruega, partida em que Jorge Jesus o deixou no banco sem utilizá-lo, apesar de ter pedido que ele aquecesse. Como a suspensão tem efeito retroativo a 30 de setembro, Ronaldo está liberado para disputar os próximos jogos, o que torna a punição surpreendentemente branda para uma infração disciplinar de tamanha repercussão.
- AFP
Comunicado oficial da federação confirma punição
O Conselho de Disciplina divulgou um comunicado detalhando sua decisão oficial sobre Ronaldo. A federação confirmou: "Assim, pelos fundamentos expostos acima, o Conselho de Disciplina, Seção Não Profissional, da Federação Portuguesa de Futebol decide, neste processo, julgar procedentes as acusações em sua totalidade e, consequentemente, considerar o acusado, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, culpado pela prática, em uma ocasião e de forma intencional, da infração disciplinar prevista e punível pelo artigo 160.º, n.º 1, do RDFPF. Como resultado, ele recebe uma suspensão de 30 dias e uma multa adicional de 2,5 unidades, no valor de € 255 (duzentos e cinquenta e cinco euros)."
Punição financeira quase não afeta astro do Al-Nassr
O valor da punição chamou a atenção por ser irrisório diante da imensa fortuna de Ronaldo. Atualmente, o Al-Nassr paga ao jogador um salário de 488 mil libras por dia na Arábia Saudita. Assim, Ronaldo precisa de apenas 38 segundos para ganhar o equivalente à multa de 215 libras.
Ronaldo já havia divulgado um comunicado no qual reconheceu que cometeu um erro e merecia ser punido. No entanto, segundo relatos, ele ainda está frustrado com Jesus, com quem trabalhou no Al-Nassr na temporada passada. O valor reduzido da multa pouco reflete a gravidade de ter abandonado seus companheiros de equipe.
- getty
O que vem pela frente para Portugal?
Portugal tem dois jogos decisivos pela Liga das Nações da Uefa marcados para 14 e 17 de novembro, contra a Dinamarca e o País de Gales. Com a suspensão já cumprida, Ronaldo está à disposição para ser convocado. Todas as atenções agora se voltam para Jesus, para saber se o treinador voltará a incluir Ronaldo no grupo.
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