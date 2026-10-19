A Federação Portuguesa de Futebol (PFF) aplicou a Ronaldo uma suspensão de 30 dias e uma multa de € 255. A punição veio depois que Ronaldo deixou a seleção de Portugal durante a pausa para jogos internacionais de setembro.

Ele saiu após uma vitória frustrante por 2 a 1 sobre a Noruega, partida em que Jorge Jesus o deixou no banco sem utilizá-lo, apesar de ter pedido que ele aquecesse. Como a suspensão tem efeito retroativo a 30 de setembro, Ronaldo está liberado para disputar os próximos jogos, o que torna a punição surpreendentemente branda para uma infração disciplinar de tamanha repercussão.