Cristiano Ronaldo prometeu “diversão” e desafios por títulos, enquanto o ex-técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, explica por que assumiu o comando do Al-Nassr, campeão da Liga Profissional da Arábia Saudita

Postecoglou expressou seu entusiasmo ao assumir o comando do Al-Nassr, citando o desejo que sempre teve ao longo da carreira de se desafiar em novos ambientes como o principal motivo por trás de sua mudança para o Oriente Médio. Após assinar um contrato de dois anos com o gigante de Riade, o técnico de 60 anos foi escolhido em detrimento de outros candidatos de alto nível, como Roberto Martinez, para liderar o próximo capítulo do clube.

“Acho que o mais importante para mim é que, ao longo de toda a minha carreira, sempre gostei de enfrentar novos desafios, novas competições, trabalhar com pessoas diferentes e crescer com isso. Portanto, esta é mais uma oportunidade para me testar em um novo ambiente, em um novo país e com um novo time”, disse Postecoglou à imprensa do clube.

Ele observou que, embora já tenha assumido o comando de clubes em dificuldades no passado, agora está aproveitando a oportunidade de manter o ritmo de uma equipe bem-sucedida.