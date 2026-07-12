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Cristiano Ronaldo prometeu “diversão” e desafios por títulos, enquanto o ex-técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, explica por que assumiu o comando do Al-Nassr, campeão da Liga Profissional da Arábia Saudita
Um novo desafio em Riade
Postecoglou expressou seu entusiasmo ao assumir o comando do Al-Nassr, citando o desejo que sempre teve ao longo da carreira de se desafiar em novos ambientes como o principal motivo por trás de sua mudança para o Oriente Médio. Após assinar um contrato de dois anos com o gigante de Riade, o técnico de 60 anos foi escolhido em detrimento de outros candidatos de alto nível, como Roberto Martinez, para liderar o próximo capítulo do clube.
“Acho que o mais importante para mim é que, ao longo de toda a minha carreira, sempre gostei de enfrentar novos desafios, novas competições, trabalhar com pessoas diferentes e crescer com isso. Portanto, esta é mais uma oportunidade para me testar em um novo ambiente, em um novo país e com um novo time”, disse Postecoglou à imprensa do clube.
Ele observou que, embora já tenha assumido o comando de clubes em dificuldades no passado, agora está aproveitando a oportunidade de manter o ritmo de uma equipe bem-sucedida.
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Lidando com o “fator Ronaldo” e o crescimento do campeonato
Um dos aspectos mais significativos da nova função de Postecoglou é trabalhar com Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro. O australiano está empenhado em trazer um futebol espetacular para o Al-Awwal Park, ao mesmo tempo em que lida com um campeonato que tem registrado um enorme influxo de talentos e maior competitividade nos últimos dois anos.
Ele acrescentou: “Tenho muita ambição também, por isso fico feliz que o clube tenha — é por isso que estou aqui. Já trabalhei bastante na Ásia e sou desta parte do mundo. E mesmo quando estava na Europa, sempre dizia às pessoas que todo o sucesso que tive foi conquistado com mais dificuldade; só porque é na Ásia não significa que seja fácil. Sei como cada competição é difícil, quais são os desafios. Basta olhar para o campeonato saudita e ver o quanto ele cresceu nos últimos anos; agora há quatro, cinco, seis clubes que são todos muito, muito competitivos e querem vencer. A Champions League Elite é muito, muito desafiadora.”
Aproveitando o sucesso de Jorge Jesus
Postecoglou chega a um clube que está atualmente no topo do futebol saudita, após conquistar seu primeiro título do campeonato em sete anos. Ele não hesitou em elogiar seu antecessor, Jesus, mas insistiu que seu foco é levar o clube ainda mais longe durante a temporada 2026-27.
“O Sr. Jesus fez um trabalho excepcional no ano passado ao conquistar o campeonato, e agora o clube está pronto para dar um salto de qualidade, e é por isso que estou aqui. Cada ano é uma nova jornada. Tive muito sucesso na minha carreira, mas a cada novo ano começo com o mesmo pensamento na cabeça: quero que este ano seja o melhor de todos.”
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Reputação de conquistar troféus
Ao abordar sua reputação de conquistador de títulos, Postecoglou esclareceu comentários anteriores sobre seu sucesso nas segundas temporadas nos clubes. Ele destacou seu impacto imediato no Celtic para provar que sua vontade de vencer não se limita a um período específico, enfatizando que o estilo de jogo é tão importante quanto o resultado.
Ele concluiu: “Para mim, não importa se é o primeiro, o segundo ou o terceiro ano. A cada ano em que treino, quero conquistar títulos. Mas não se trata apenas de vencer; trata-se de como você vence, de como joga seu futebol. Isso também é muito importante para mim. Estou superanimado por estar aqui. É um privilégio e uma honra para mim treinar um clube tão grande, e vamos nos divertir este ano. Vamos causar impacto. Vamos tentar ter o máximo de sucesso possível e faremos isso de uma forma que todos apreciem.”
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