“Cristiano Ronaldo precisa ser SALVO de si mesmo!” - O ícone de Portugal ainda tenta competir com Lionel Messi e Erling Haaland, mas ex-jogador do Manchester United pede que ele seja deixado de fora

O ex-atacante do United, Saha, acredita que Ronaldo precisa ser protegido de sua própria natureza competitiva para que Portugal tenha sucesso na América do Norte. Após um frustrante empate em 1 a 1 contra a República Democrática do Congo, Saha argumentou que o desejo do jogador de 41 anos de igualar o desempenho de estrelas mais jovens está se tornando um obstáculo para o técnico Roberto Martinez.

Em entrevista ao Casinolyze, Saha explicou: “Cristiano Ronaldo precisa ser protegido de si mesmo, porque ele sempre estará competindo com [Erling] Haaland, [Kylian] Mbappé e [Lionel] Messi. Ele quer jogar todos os minutos para quebrar recordes; essa é a mentalidade dele e nós entendemos isso. Mas acho que ele também entende que Portugal precisa de um ritmo acelerado. Eles querem pressionar e manter o nível de energia no máximo, o que implicará em fazer substituições.

“Às vezes, ele tem oferecido uma solução para isso. Sua forma física parece estar ótima, ele tem se esforçado muito para esses momentos e confio que ele reagirá da maneira certa. Mas ele vai perceber que, em alguns jogos, vai ser difícil para ele.”