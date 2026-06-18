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“Cristiano Ronaldo precisa ser SALVO de si mesmo!” - O ícone de Portugal ainda tenta competir com Lionel Messi e Erling Haaland, mas ex-jogador do Manchester United pede que ele seja deixado de fora
Saha defende que Ronaldo seja deixado no banco
O ex-atacante do United, Saha, acredita que Ronaldo precisa ser protegido de sua própria natureza competitiva para que Portugal tenha sucesso na América do Norte. Após um frustrante empate em 1 a 1 contra a República Democrática do Congo, Saha argumentou que o desejo do jogador de 41 anos de igualar o desempenho de estrelas mais jovens está se tornando um obstáculo para o técnico Roberto Martinez.
Em entrevista ao Casinolyze, Saha explicou: “Cristiano Ronaldo precisa ser protegido de si mesmo, porque ele sempre estará competindo com [Erling] Haaland, [Kylian] Mbappé e [Lionel] Messi. Ele quer jogar todos os minutos para quebrar recordes; essa é a mentalidade dele e nós entendemos isso. Mas acho que ele também entende que Portugal precisa de um ritmo acelerado. Eles querem pressionar e manter o nível de energia no máximo, o que implicará em fazer substituições.
“Às vezes, ele tem oferecido uma solução para isso. Sua forma física parece estar ótima, ele tem se esforçado muito para esses momentos e confio que ele reagirá da maneira certa. Mas ele vai perceber que, em alguns jogos, vai ser difícil para ele.”
- AFP
Martinez é criticado por “favoritismo”
O empate em Houston colocou Martinez sob intenso escrutínio, com muitos questionando sua recusa em substituir o capitão, apesar da falta de impacto. Portugal teve dificuldades para superar seus adversários africanos, e o técnico foi acusado de priorizar seu vínculo pessoal com o astro do Al-Nassr em detrimento das necessidades da equipe.
Saha sugere que uma política de rodízio talvez seja a única maneira de manter Ronaldo descansado para as fases eliminatórias. “A atenção voltada para ele é difícil para o técnico”, acrescentou Saha. “Às vezes, ele terá que responder a perguntas desnecessárias e, às vezes, terá que deixar Cristiano no banco para permitir que ele chegue até o fim nesta competição.”
Henry critica a jogada “egoísta” de Ronaldo
As críticas não se limitaram à sua forma física; a lenda do Arsenal, Thierry Henry, gerou um debate viral ao destacar como o posicionamento de Ronaldo, na verdade, prejudicou seus companheiros de equipe. Durante uma análise tática de uma chance perdida no segundo tempo, Henry apontou que o instinto do veterano de marcar ele mesmo o levou a ocupar o mesmo espaço que Bruno Fernandes, bloqueando efetivamente uma trajetória clara para o gol.
Henry foi contundente em sua análise, afirmando: “Uma coisa é importante, pessoal, por favor, aí em casa: a equipe precisa marcar, não você precisa marcar.”
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A busca pelo final perfeito
Apesar das preocupações táticas, Saha ainda espera que a lendária rivalidade entre Ronaldo e Messi tenha um desfecho poético neste verão. Com Messi já ganhando as manchetes com um hat-trick na estreia do torneio, a pressão aumentou sobre seu adversário de longa data para que ele responda da mesma forma nas próximas partidas contra o Uzbequistão e a Colômbia.
Saha concluiu desejando um troféu para seu ex-companheiro de equipe: “Acho que o desfecho justo seria Cristiano Ronaldo ganhar a Copa do Mundo para deixar o debate entre Messi e Ronaldo sem resposta. Isso seria lindo para todos os torcedores. Torcedores do Messi e torcedores do Cristiano, ninguém ganha, ninguém perde. Seria o melhor para o futebol.”