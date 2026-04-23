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Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Cristiano Ronaldo, "orgulhoso", envia mensagem aos companheiros do Al-Nassr enquanto o hat-trick de Kingsley Coman coloca o português à beira da conquista do troféu

C. Ronaldo
Al-Nassr
Al-Nassr x Al-Ahli
Al-Ahli
AFC Champions League Two
K. Coman
Campeonato Saudita

Cristiano Ronaldo enviou uma mensagem de orgulho aos seus companheiros do Al-Nassr depois que a equipe garantiu uma vaga na final da Liga dos Campeões da AFC. Kingsley Coman foi o herói com um hat-trick, enquanto o time saudita goleou o Al Ahli por 5 a 1.

  • O Al-Nassr avança para a final

    Ronaldo recorreu às redes sociais para compartilhar sua alegria depois que o Al-Nassr garantiu sua vaga na final da AFC Champions League Two. O gigante de Riade está em excelente forma, e a goleada de 5 a 1 sobre o Al Ahli manteve vivo o sonho de uma histórica dobradinha. O Al-Nassr lidera atualmente a classificação da Liga Profissional da Arábia Saudita e agora combinou esse domínio nacional com uma boa campanha no continente, para grande satisfação de seu capitão carismático.

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  • Ronaldo comemora a classificação para a final

    O experiente atacante, que busca seu primeiro título importante desde que se transferiu para o Oriente Médio, postou várias fotos das comemorações pós-jogo para marcar a conquista. Ele escreveu no X: "Orgulhoso da equipe. A final está à espera!"


  • Coman, o herói em Dubai

    Enquanto Ronaldo assumiu a liderança, foi Coman quem roubou a cena em campo. O ex-ponta do Bayern de Munique fez uma exibição impressionante, marcando um hat-trick certeiro para derrotar o Al Ahli do Catar, em Dubai. O resultado garante que o time saudita enfrentará o Gamba Osaka, do Japão, na final no Al Awwal Park.

    Apesar do placar enfático, nem tudo foi fácil para a equipe de Jorge Jesus. O time teve que mostrar grande resiliência após ficar atrás no placar logo no início da partida. O Al-Nassr também contou com o goleiro Bento, que defendeu um pênalti aos sete minutos, antes de iniciar uma recuperação que viu Angelo e Abdullah Al Hamdan também balançarem as redes.

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    A sequência recorde continua

    A vitória do Al-Nassr não foi significativa apenas pelo título que coloca ao seu alcance; ela também prolongou uma magnífica sequência nacional e continental. O clube já garantiu um recorde de 19 vitórias consecutivas em todas as competições, um feito que reforça seu atual status como potência do futebol do Oriente Médio.

    A atenção volta-se agora para a Liga Profissional da Arábia Saudita, onde o time detém uma vantagem de oito pontos sobre o rival Al Hilal. Com a final continental marcada para o Al Awwal Park no próximo mês, Ronaldo e seus companheiros de equipe estão em posição perfeita para realizar uma campanha histórica.

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