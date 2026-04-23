Cristiano Ronaldo, "orgulhoso", envia mensagem aos companheiros do Al-Nassr enquanto o hat-trick de Kingsley Coman coloca o português à beira da conquista do troféu

Enquanto Ronaldo assumiu a liderança, foi Coman quem roubou a cena em campo. O ex-ponta do Bayern de Munique fez uma exibição impressionante, marcando um hat-trick certeiro para derrotar o Al Ahli do Catar, em Dubai. O resultado garante que o time saudita enfrentará o Gamba Osaka, do Japão, na final no Al Awwal Park.

Apesar do placar enfático, nem tudo foi fácil para a equipe de Jorge Jesus. O time teve que mostrar grande resiliência após ficar atrás no placar logo no início da partida. O Al-Nassr também contou com o goleiro Bento, que defendeu um pênalti aos sete minutos, antes de iniciar uma recuperação que viu Angelo e Abdullah Al Hamdan também balançarem as redes.