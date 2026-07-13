O técnico de 71 anos, que assinou um contrato de quatro anos para comandar a seleção até a Copa do Mundo de 2030, acredita que Ronaldo ainda tem muito a oferecer no cenário internacional, apesar da idade avançada.

Ao falar com a imprensa sobre sua política de convocação, Jesus foi enfático quanto ao papel do craque do Al-Nassr. “Enquanto ele estiver jogando e estiver em condições de ser convocado, vou escalá-lo, dentro de certos limites e nas condições que considerar melhores para a seleção”, explicou Jesus. O técnico valoriza claramente a presença do jogador de 41 anos, descrevendo-o como um “símbolo do futebol português” que exerce enorme influência no vestiário.