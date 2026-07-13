AFP
Traduzido por
“Cristiano Ronaldo nunca será um problema” - O novo técnico da seleção portuguesa, Jorge Jesus, confirma que CR7 fará parte de seus planos após o sucesso que tiveram juntos no Al-Nassr
Jesus apoia seu capitão
O técnico de 71 anos, que assinou um contrato de quatro anos para comandar a seleção até a Copa do Mundo de 2030, acredita que Ronaldo ainda tem muito a oferecer no cenário internacional, apesar da idade avançada.
Ao falar com a imprensa sobre sua política de convocação, Jesus foi enfático quanto ao papel do craque do Al-Nassr. “Enquanto ele estiver jogando e estiver em condições de ser convocado, vou escalá-lo, dentro de certos limites e nas condições que considerar melhores para a seleção”, explicou Jesus. O técnico valoriza claramente a presença do jogador de 41 anos, descrevendo-o como um “símbolo do futebol português” que exerce enorme influência no vestiário.
- AFP
Aproveitando o sucesso da Arábia Saudita
A relação entre Jesus e Ronaldo está alicerçada em uma base sólida de sucessos recentes. Os dois trabalharam em estreita colaboração no Al-Nassr, onde comemoraram o título da Liga Profissional da Arábia Saudita antes de Jesus assumir o comando da seleção nacional.
Jesus descartou qualquer sugestão de que treinar uma figura tão notória pudesse causar atritos durante seu mandato. “Ainda não conversei com [Ronaldo]. [Ele] nunca será um problema para a seleção nacional. Nem para a seleção, nem para mim”, acrescentou. “Tive grande prazer em trabalhar com ele no ano passado; [é] fácil trabalhar com ele.”
Uma nova era após Martinez
A nomeação de Jesus marca uma mudança significativa para Portugal após sua decepcionante eliminação da Copa do Mundo de 2026. A Seleção foi eliminada após uma derrota por 1 a 0 nas oitavas de final contra a Espanha, resultado que levou Roberto Martinez a deixar o cargo. Martinez, que assumiu o cargo em 2023, sentiu que sua trajetória havia chegado a um desfecho natural após não conseguir conquistar o título.
Martínez foi transparente ao se despedir, afirmando: “Vim para Portugal para ganhar a Copa do Mundo e acho que, sem conquistá-la, não faz sentido continuar. A diretoria e o presidente têm agora a oportunidade de escolher o novo técnico… meu contrato termina hoje.” Essa oportunidade foi aproveitada por Jesus, que agora herda um elenco repleto de talentos, mas que precisa de uma direção clara.
- AFP
O caminho até 2030
Embora o foco imediato esteja no confronto da Liga das Nações da UEFA contra o País de Gales, em setembro, o objetivo de longo prazo é a Copa do Mundo de 2030, que Portugal sediará em conjunto com a Espanha e o Marrocos. Jesus chega com um currículo de elite, tendo conquistado três títulos do campeonato com o Benfica e uma histórica tríplice coroa nacional durante sua passagem pelo Al-Hilal, rival do Al-Nassr.
O desafio para o experiente técnico será equilibrar a integração da “geração de ouro” de jovens talentos de Portugal com o legado de Ronaldo. Ao confirmar a participação de CR7 desde o primeiro dia, Jesus está apostando no profissionalismo e na boa forma física do atacante para guiar a equipe neste período crítico de transição e rumo a possíveis títulos em casa.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.