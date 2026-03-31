Cristiano Ronaldo não precisa de Ryan Reynolds para realizar seu sonho de Hollywood! A surpreendente transferência de CR7 para o Wrexham foi descartada, apesar da ambição de se tornar uma estrela de cinema

Embora a contratação de Ronaldo seja considerada improvável, vários outros possíveis alvos de transferência estão sendo cogitados pelo Wrexham. Se o clube conseguir subir para a Premier League, buscará contratar jogadores de maior experiência na próxima janela de transferências.

Um deles é o atual meio-campista da seleção do País de Gales, Harry Wilson — natural de Wrexham, que deve se tornar um jogador sem contrato quando seu contrato com o Fulham expirar no verão.

Chester acrescentou: “O Wrexham poderia trazer Harry Wilson se chegasse à Premier League? Acho que isso dependeria da disposição de Harry em jogar pelo Wrexham.

“Acho que ele tem apenas 29 anos e, dada a forma que tem mostrado nesta temporada, acho que seu talento sempre foi inquestionável, e ele sempre teve passagens bem-sucedidas por empréstimo e agora uma passagem bem-sucedida no Fulham como um todo.

“Mas nesta temporada em particular, ele parece ter amadurecido de verdade em termos de gols e assistências, e isso é de vital importância para o País de Gales também nesse aspecto. Acho que, como jogador de futebol, estar nessa fase de boa forma em uma idade em que provavelmente ainda não é considerado velho demais e com um contrato sem vínculo, imagino que haja muitas opções disponíveis para o Harry.

“Tenho certeza de que ele terá suas opções, seja ficar no Fulham ou procurar outro lugar e ver quais oportunidades estão disponíveis para ele. Imagino que o Wrexham obviamente fará a pergunta se for promovido.”