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Cristiano Ronaldo não precisa de Ryan Reynolds para realizar seu sonho de Hollywood! A surpreendente transferência de CR7 para o Wrexham foi descartada, apesar da ambição de se tornar uma estrela de cinema
Ronaldo, o maior de todos os tempos, ainda não definiu data para a aposentadoria
Ronaldo tem agora 41 anos e começa a pensar no que fará quando chegar o dia de pendurar as chuteiras, que quebraram tantos recordes, pela última vez. A ideia de seguir carreira como técnico é considerada improvável, apesar de ele ter uma vasta experiência para transmitir, sendo que a aquisição de um clube é vista como uma transição mais realista.
O pentacampeão da Bola de Ouro ainda não definiu uma data para a aposentadoria, e muitos acreditam que ele continuará jogando até os 45 anos ou mais. Com um contrato lucrativo no Al-Nassr, da Liga Profissional da Arábia Saudita, previsto para expirar em 2027, um novo desafio pode ser buscado nessa altura.
Planos ambiciosos estão sendo traçados no Wrexham, já que os Red Dragons têm como meta a Premier League, e Ronaldo se encaixaria perfeitamente na série de documentários do clube. Ele também teria a chance, no SToK Racecourse, de discutir oportunidades de atuar em blockbusters com o astro de Deadpool, Reynolds.
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Será que Ronaldo poderia perseguir o sonho de Hollywood com o Wrexham?
O ex-jogador da seleção do País de Gales, Chester, não está convencido de que o negócio venha a se concretizar, tendo declarado ao Fruity King: “Cristiano Ronaldo está no auge da fama e, considerando todo o sucesso que teve nos campos de futebol, se ele quisesse dar os primeiros passos em Hollywood, não acho que precisaria ir para Wrexham para conseguir isso, mas nunca se sabe.
“Wrexham não fica longe de Manchester, uma região que ele conhece bem, então nunca se pode dizer nunca. Seria algo que certamente me surpreenderia, assim como a grande maioria do mundo, se Ronaldo fosse para Wrexham!”
O campeão da Copa do Mundo Frank Leboeuf já havia afirmado que Ronaldo poderia se abrir para essa mudança. O ex-zagueiro do Chelsea disse: “Acho que Ronaldo é inteligente o suficiente para assinar com o Wrexham após sua carreira para atuar em um belo filme de Hollywood. Por que não?
“Se ele ama futebol e quer jogar pelo Wrexham, mas ao mesmo tempo está pensando em ser um ator fantástico em Hollywood, por mim tudo bem. Adoro ambição. Ronaldo é um personagem e tanto, então seria ótimo para o Wrexham.”
O Wrexham deve tentar contratar o internacional galês Wilson
Embora a contratação de Ronaldo seja considerada improvável, vários outros possíveis alvos de transferência estão sendo cogitados pelo Wrexham. Se o clube conseguir subir para a Premier League, buscará contratar jogadores de maior experiência na próxima janela de transferências.
Um deles é o atual meio-campista da seleção do País de Gales, Harry Wilson — natural de Wrexham, que deve se tornar um jogador sem contrato quando seu contrato com o Fulham expirar no verão.
Chester acrescentou: “O Wrexham poderia trazer Harry Wilson se chegasse à Premier League? Acho que isso dependeria da disposição de Harry em jogar pelo Wrexham.
“Acho que ele tem apenas 29 anos e, dada a forma que tem mostrado nesta temporada, acho que seu talento sempre foi inquestionável, e ele sempre teve passagens bem-sucedidas por empréstimo e agora uma passagem bem-sucedida no Fulham como um todo.
“Mas nesta temporada em particular, ele parece ter amadurecido de verdade em termos de gols e assistências, e isso é de vital importância para o País de Gales também nesse aspecto. Acho que, como jogador de futebol, estar nessa fase de boa forma em uma idade em que provavelmente ainda não é considerado velho demais e com um contrato sem vínculo, imagino que haja muitas opções disponíveis para o Harry.
“Tenho certeza de que ele terá suas opções, seja ficar no Fulham ou procurar outro lugar e ver quais oportunidades estão disponíveis para ele. Imagino que o Wrexham obviamente fará a pergunta se for promovido.”
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Campanha pela promoção: Red Dragons miram na Premier League
O Wrexham luta por uma vaga nos play-offs da Championship à medida que a temporada 2025-26 chega ao fim. A equipe de Phil Parkinson ocupa a sétima posição na tabela, faltando sete partidas para o fim. Se conseguir o quarto acesso consecutivo, os sonhos de contratar jogadores como Wilson e Ronaldo poderão realmente começar a se concretizar.