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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Cristiano Ronaldo não consegue acompanhar o ritmo de Messi: estreia decepcionante na partida entre Portugal e República Democrática do Congo

C. Ronaldo
Copa do Mundo
Portugal
Portugal x RD Congo
RD Congo

O craque português não convence em sua primeira partida no Mundial.

O pequeno gigante e o gigante que se torna pequeno: a estreia mundial de Cristiano Ronaldo é exatamente o oposto da de Lionel Messi.


Em Houston, havia grande expectativa pela estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2026, e todos os olhos estavam voltados para CR7, chamado a “responder” após o show de três gols de “La Pulga” contra a Arábia Saudita.


Mas, para os portugueses, foi uma decepção em todos os aspectos: no resultado, 1 a 1, e no desempenho do jogador de 41 anos, bem distante de seus melhores momentos e também dos 30 gols marcados pelo Al Nassr nesta temporada.

  • PRIMEIRO TEMPO SEM GOLS

    As dificuldades de Cristiano Ronaldo ficaram evidentes desde o início da partida e estão bem refletidas nos números do primeiro tempo.


    Poucas bolas tocadas, a maioria apenas para passes simples e nunca decisivos na área de gol. Mas, acima de tudo, ele encerra os primeiros 45 minutos sem chutar a gol defendido por Mpasi Nzau.


    Nenhuma bola nos pés e nem mesmo nas jogadas aéreas, o que se destaca ainda mais em uma partida em que o primeiro gol foi marcado de cabeça por alguém como João Neves, que não faz exatamente do seu porte físico a melhor arma. A ineficácia de CR7 teria passado quase despercebida, não fosse pelo gol de Wissa nos acréscimos, que permitiu à República Democrática do Congo empatar o placar e dar início à difícil noite de Portugal.

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  • NÃO MUDE O RITMO NA RECUPERAÇÃO

    Espera-se uma reação da equipe de Roberto Martinez, que coloca em campo Conceição, da Juventus, no lugar de um Bernardo Silva sem brilho, e, em especial, de Cristiano Ronaldo. Mas a reação não acontece.


    O jogador de 41 anos também tenta se destacar mais na área, mas, quando o faz, não causa impacto e, pelo contrário, desperdiça jogadas promissoras: chuta para fora de boa posição primeiro, depois para o lado com um desvio do zagueiro não percebido pelo árbitro e, novamente, para fora já nos minutos de acréscimo. Sem nunca acertar o gol.


    Os números ao final da partida são implacáveis: 25 toques na bola, zero chutes a gol e nenhum drible bem-sucedido. Nenhum jogador que tenha feito esse número de toques durante a partida teve um desempenho pior do que o capitão luso. Cristiano Ronaldo não marca há 10 partidas consecutivas entre Copas do Mundo e Eurocopas; seu último gol foi na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 contra Gana.


    Números que alimentam as dúvidas que já acompanhavam a seleção portuguesa na véspera da Copa do Mundo.

  • MESSI LIDERA, RONALDO “SE CONTÉM”

    Dúvidas que a exibição espetacular de Messi na partida entre Argentina e Arábia Saudita já havia reacendido: Cristiano Ronaldo é realmente indispensável nesta seleção portuguesa?


    Em termos de status, claramente, ele é o ícone e o para-raios da equipe, mas o campo está revelando uma perspectiva diferente. Pois se Messi ainda hoje é o grande impulsionador da Albiceleste, não apenas com gols, mas com jogadas por todo o campo que lhe permitem estar sempre presente e no centro do jogo, CR7, em alguns momentos, torna-se quase um obstáculo para a seleção portuguesa.


    Veja o primeiro chute de Ronaldo: Conceição entra na área, se posiciona com o pé esquerdo e tem a chance de chutar com seu pé preferido, mas prefere procurar seu capitão com um passe complicado, desperdiçando a oportunidade. E, em várias ocasiões, a sensação de que se busca, de todas as formas, acionar CR7 acompanha as jogadas dos portugueses.


    Outro efeito é o espaço que é tirado de outros jogadores. Veja-se a entrada de outro centroavante, como Gonçalo Ramos, apenas aos 83', apesar do empate, uma escolha tardia de Martinez que se explica pelas dificuldades de fazer dois atacantes como esses coexistirem, já que nas laterais atuam jogadores de profundidade como Conceição ou Rafa Leão, que entrou no lugar de outro ponta como Pedro Neto (autor da assistência para João Neves).


    É por isso que a estreia de Ronaldo não é apenas decepcionante, mas soa como um alarme para a seleção portuguesa; são necessárias respostas já a partir do próximo jogo contra o Uzbequistão, em 23 de junho: quase uma semana para reorganizar as ideias e encontrar uma maneira de fazer com que CR7 volte a ser um trunfo e não um empecilho para a Seleção.

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