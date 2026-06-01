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Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo de 2030? Afirmação de que seria uma “grande surpresa” surge ao se explicar o futuro papel do maior jogador de todos os tempos de Portugal
A realidade de Ronaldo na Copa do Mundo de 2030
Enquanto Portugal se prepara para co-sediar a Copa do Mundo de 2030, as especulações naturalmente se voltaram para a possibilidade de Ronaldo ainda estar jogando. No entanto, Proença moderou as expectativas quanto à presença do atacante em campo daqui a quatro anos. Em discurso na Conferência Bola Branca, Proença sugeriu que fatores biológicos tornariam altamente improvável uma participação no torneio aos 45 anos.
“Diria que, fisiologicamente, teria de acontecer uma grande surpresa para ele estar em mais um Mundial. E o Campeonato Europeu? Isso dependerá de quem estiver no comando na altura, do estado do jogador, de um conjunto de fatores técnicos que, neste momento, não é uma questão de comentar ou não comentar... Com absoluta certeza, e estou plenamente ciente disso, quem for o melhor jogador na altura estará na seleção nacional. E, portanto, até lá... Cristiano Ronaldo estará sempre indissociavelmente ligado à seleção nacional, à federação. E, portanto, o que está garantido em termos de qualidade como jogador, ou não como jogador, hoje, a marca da Federação Portuguesa de Futebol, a marca da seleção nacional, está entrelaçada com a marca de Cristiano Ronaldo”, explicou Proença.
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A seleção portuguesa está sempre aberta para Ronaldo
Embora sua carreira como jogador venha a chegar ao fim, Proença foi enfático ao afirmar que a influência de Ronaldo no futebol português será permanente. O presidente da FPF deixou claro que o pentacampeão da Bola de Ouro poderá escolher qualquer função dentro da seleção nacional assim que decidir pendurar as chuteiras, destacando o status único do atacante como ícone global e potência de marketing.
“Cristiano Ronaldo será o que quiser ser no futebol português. Ouso afirmar isso. É um caso absolutamente extraordinário, não só em termos de notoriedade, capacidade e mobilização de marca. Do ponto de vista desportivo, ouso dizer que é um caso único de desenvolvimento de talento no futebol português. E, por isso, Cristiano será o que quiser ser em Portugal e no futebol mundial. Todos nós temos tempo para pensar onde Cristiano se sentirá feliz em primeiro lugar e onde ele também ajudará o futebol português a se posicionar e a manter a posição que ocupa”, acrescentou.
Planejando a era pós-Ronaldo
A transição após a saída do maior jogador de todos os tempos é uma perspectiva assustadora para muitos torcedores, mas a federação está trabalhando para garantir que a mudança ocorra sem sobressaltos. Proença argumentou que a chave para seguir em frente não é tratar a eventual aposentadoria de Ronaldo como um desastre, mas sim como uma evolução natural. Ele observou que a FPF vem diversificando seus interesses para garantir estabilidade financeira e esportiva, independentemente de quem estiver na escalação.
“Eu digo que é preciso se preparar sem dramatizar a situação. Cristiano sempre estará indissociavelmente ligado, não à federação, mas ao país de Portugal. E, portanto, não deve haver dúvidas quanto a isso. A Federação Portuguesa de Futebol sempre esteve preparando seu presente e seu futuro, em termos de receitas, para não depender, na participação em competições internacionais, exclusivamente de um ou dois patrocinadores e de um ou dois jogadores”, afirmou Proença.
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Impacto comercial e estabilidade da federação
Apesar da inevitável mudança, Proença admitiu que o nome de Ronaldo continua sendo um grande atrativo para os parceiros comerciais. No entanto, ele tranquilizou os torcedores, afirmando que o orçamento operacional da FPF não depende exclusivamente da presença do capitão. O objetivo é manter os altos padrões estabelecidos durante a era Ronaldo, ao mesmo tempo em que se reconhece a realidade comercial de trabalhar com um dos atletas mais famosos do planeta.
O presidente concluiu dizendo: “Bem, sabemos certamente o quão importante é o Cristiano. Tenho de ser honesto e sincero: há interesse em propor contratos à Federação Portuguesa de Futebol, tanto com como sem o Cristiano. As receitas operacionais da Federação Portuguesa de Futebol estão mais do que asseguradas para um ciclo que ocorrerá de forma natural e normal, que é a saída do Cristiano.”