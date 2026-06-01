Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo de 2030? Afirmação de que seria uma “grande surpresa” surge ao se explicar o futuro papel do maior jogador de todos os tempos de Portugal

Enquanto Portugal se prepara para co-sediar a Copa do Mundo de 2030, as especulações naturalmente se voltaram para a possibilidade de Ronaldo ainda estar jogando. No entanto, Proença moderou as expectativas quanto à presença do atacante em campo daqui a quatro anos. Em discurso na Conferência Bola Branca, Proença sugeriu que fatores biológicos tornariam altamente improvável uma participação no torneio aos 45 anos.

“Diria que, fisiologicamente, teria de acontecer uma grande surpresa para ele estar em mais um Mundial. E o Campeonato Europeu? Isso dependerá de quem estiver no comando na altura, do estado do jogador, de um conjunto de fatores técnicos que, neste momento, não é uma questão de comentar ou não comentar... Com absoluta certeza, e estou plenamente ciente disso, quem for o melhor jogador na altura estará na seleção nacional. E, portanto, até lá... Cristiano Ronaldo estará sempre indissociavelmente ligado à seleção nacional, à federação. E, portanto, o que está garantido em termos de qualidade como jogador, ou não como jogador, hoje, a marca da Federação Portuguesa de Futebol, a marca da seleção nacional, está entrelaçada com a marca de Cristiano Ronaldo”, explicou Proença.