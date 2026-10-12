Angelo Gabriel abriu o placar para o Al Nassr, antes de Ronaldo ampliar a vantagem. O atacante acertou um chute forte que superou o goleiro aos 42 minutos e colocou o clube à frente por 2 a 0. Alisher Odilov descontou para o Neftchi aos 51 minutos.

No entanto, a expulsão de Ekromjon Alibaev aos 65 minutos mudou o rumo da partida. Anvarjon Gofurov marcou um gol contra aos 78 minutos e selou a vitória do Al Nassr por 3 a 1. Com o gol, Ronaldo chegou à impressionante marca de 981 gols na carreira, apenas 19 abaixo do histórico milésimo gol.