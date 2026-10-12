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Cristiano Ronaldo marca o 981º gol da carreira pelo Al Nassr em meio à suspensão pela seleção de Portugal e a um atraso por questões de segurança em Riad
Partida sofre atraso por alerta de segurança em Riad
Segundo a AFP, o aguardado confronto entre Al Nassr e Neftchi foi adiado por exatamente uma hora na segunda-feira. Uma coalizão liderada pela Arábia Saudita interceptou um míssil balístico dirigido a Riad, o que provocou um alerta de segurança grave em toda a cidade. Moradores receberam alertas nos celulares recomendando que permanecessem em casa, enquanto os jogadores aguardavam no túnel do estádio. Depois que foram dadas garantias de segurança, Ronaldo começou a partida e ajudou o Al Nassr a assumir o controle do jogo no primeiro tempo, mantendo a concentração apesar das circunstâncias inquietantes antes da partida e de um estádio praticamente vazio.
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Ronaldo se aproxima dos 1.000 gols na carreira
Angelo Gabriel abriu o placar para o Al Nassr, antes de Ronaldo ampliar a vantagem. O atacante acertou um chute forte que superou o goleiro aos 42 minutos e colocou o clube à frente por 2 a 0. Alisher Odilov descontou para o Neftchi aos 51 minutos.
No entanto, a expulsão de Ekromjon Alibaev aos 65 minutos mudou o rumo da partida. Anvarjon Gofurov marcou um gol contra aos 78 minutos e selou a vitória do Al Nassr por 3 a 1. Com o gol, Ronaldo chegou à impressionante marca de 981 gols na carreira, apenas 19 abaixo do histórico milésimo gol.
Suspensão em Portugal e desentendimento com Jesus
O gol é uma bem-vinda distração para Ronaldo, que atualmente cumpre uma suspensão provisória imposta pela Federação Portuguesa de Futebol. O atacante deixou Portugal após uma disputa com o técnico Jorge Jesus no mês passado por causa do tempo de jogo.
Ronaldo acusou Jesus de uma “quebra absoluta de confiança” depois de ficar no banco de reservas. Apesar da controvérsia, o presidente da FPF, Pedro Proenca, confirmou que querem o retorno do jogador: “A Federação Portuguesa de Futebol e seu presidente, nesse espírito de tranquilidade, estão conversando com todas as partes, que já demonstraram publicamente o desejo de ter o capitão de volta conosco. Esse é um desejo manifestado por todos.”
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O que vem pela frente para o Al Nassr e Ronaldo?
Após a vitória por 3 a 1, o Al Nassr sobe para o oitavo lugar na classificação geral da Liga dos Campeões da AFC Elite, com três pontos. O time está empatado em pontos com o Neftchi, sétimo colocado, que leva vantagem no saldo de gols. Ronaldo aguarda a decisão final sobre sua suspensão em jogos internacionais, mas segue totalmente comprometido com o clube enquanto busca incansavelmente a marca de 1.000 gols.
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