Cristiano Ronaldo Jr. voltaria ao Real Madrid? Planos para o futuro imediato são revelados, enquanto CR7 espera ver o filho se tornar seu companheiro de equipe no Al-Nassr, da Liga Profissional da Arábia Saudita

Com a transferência para a Europa adiada, aumenta a possibilidade de o jovem assumir um papel de destaque no seu clube atual. Notícias recentes da imprensa saudita sugerem que o jovem poderia ser integrado ao elenco principal do Al-Nassr já nesta próxima pré-temporada. Trabalhando sob a orientação do técnico Jorge Jesus, essa mudança tem como objetivo acelerar seu desenvolvimento. Tal evolução se alinha perfeitamente à ambição de longa data de seu pai de disputar uma partida oficial ao lado de seu filho mais velho, um marco extraordinário que parece cada vez mais realista para o jogador de 41 anos, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro.