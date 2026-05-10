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Cristiano Ronaldo Jr. voltaria ao Real Madrid? Planos para o futuro imediato são revelados, enquanto CR7 espera ver o filho se tornar seu companheiro de equipe no Al-Nassr, da Liga Profissional da Arábia Saudita
O Real Madrid decide não realizar a transferência
De acordo com o O JOGO, o futuro imediato de Ronaldo Jr. não estará na capital espanhola. Apesar de ter impressionado os dirigentes do clube durante uma semana de treinos com a equipe juvenil em março, o jogador de 15 anos não irá se juntar ao time onde seu pai passou nove temporadas históricas. Uma fonte próxima ao clube revelou: “Em Valdebebas, ficaram muito satisfeitos com Cristiano Jr. Ele demonstrou muito empenho e uma atitude muito profissional. No momento, porém, o Real Madrid ainda não planeja contratá-lo.” Uma transferência futura, no entanto, continua sendo possível.
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Gigantes europeus estão de olho no adolescente
Embora o Real Madrid tenha esfriado seu interesse imediato, o mercado continua acompanhando de perto a evolução do jovem jogador da seleção portuguesa sub-16. O talentoso ponta, que recentemente ganhou as manchetes ao marcar seu primeiro gol pela seleção sub-16 de Portugal, estaria atraindo a atenção de vários grandes clubes europeus. Notícias desta semana ligam o jovem a possíveis transferências para o Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Manchester United e Juventus. Apesar de Ronaldo Jr. preferir uma transferência para a Europa para continuar seu desenvolvimento, seus próximos passos imediatos podem levá-lo a permanecer no Oriente Médio.
Integração na pré-temporada do Al-Nassr está prevista
Com a transferência para a Europa adiada, aumenta a possibilidade de o jovem assumir um papel de destaque no seu clube atual. Notícias recentes da imprensa saudita sugerem que o jovem poderia ser integrado ao elenco principal do Al-Nassr já nesta próxima pré-temporada. Trabalhando sob a orientação do técnico Jorge Jesus, essa mudança tem como objetivo acelerar seu desenvolvimento. Tal evolução se alinha perfeitamente à ambição de longa data de seu pai de disputar uma partida oficial ao lado de seu filho mais velho, um marco extraordinário que parece cada vez mais realista para o jogador de 41 anos, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro.
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O que vem por aí para Ronaldo Jr.?
Enquanto se prepara para comemorar seu 16º aniversário em 17 de junho, o adolescente se concentrará em dar os próximos passos importantes em sua carreira ainda incipiente. Seja atuando na equipe principal do Al-Nassr ou, eventualmente, conseguindo uma transferência de destaque para a Europa, todos os olhos permanecerão firmemente voltados para seu progresso.