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Cristiano Ronaldo Jr Portugal 2025Getty/GOAL
Donny Afroni

Traduzido por

Cristiano Ronaldo Jr. se junta a Georgina Rodríguez para assistir ao pai em ação na Copa do Mundo e à camisa nº 7 da seleção portuguesa, que ele espera um dia vestir

C. Ronaldo
Portugal
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Colômbia x Portugal
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Cristiano Ronaldo Jr. chegou a Miami ao lado de Georgina Rodríguez para torcer pelo pai na última partida da fase de grupos contra a Colômbia. O adolescente foi visto vestindo a icônica camisa nº 7 da seleção de Portugal, uma camisa que parece destinado a herdar à medida que segue sua própria carreira promissora no futebol.

  • A família de Ronaldo demonstrou apoio no estádio

    Depois de perder os dois primeiros jogos de Portugal contra a República Democrática do Congo e o Uzbequistão, Georgina e seus filhos finalmente cruzaram o Atlântico para torcer por Ronaldo. Georgina e Ronaldo Jr. demonstraram seu apoio ao astro português em uma série de publicações nas redes sociais durante a última partida do Grupo K. Ronaldo Jr., vestindo a camisa com o número do pai, foi visto torcendo com entusiasmo por Portugal durante o empate sem gols contra a Colômbia, em Miami. Ronaldo jogou os 90 minutos completos naquela partida, mas, infelizmente, não conseguiu ajudar Portugal a conquistar a vitória.


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  • Cristiano Ronaldo Jr(C)Getty Images

    Comemorações de aniversário antes da viagem

    O atraso na chegada de Georgina aos Estados Unidos se deveu a um marco familiar muito especial. Ela ficou em casa para organizar uma festa luxuosa para o aniversário de 16 anos de Cristiano Jr., que contou com uma festa na piscina e uma serenata de mariachi. A influenciadora garantiu que o adolescente aproveitasse seu grande dia, apesar de seu pai estar ausente por compromissos internacionais, chegando até a providenciar um bolo de aniversário exclusivo feito inteiramente de donuts.

    Em uma postagem nas redes sociais na época, Georgina expressou seu orgulho pelo adolescente: “Mesmo que você tenha quase 2 metros de altura, você sempre será meu menininho. Desejo a você uma vida cheia de amor, saúde e sucesso, e que você nunca perca o coração bondoso que te torna tão especial. Mamãe, papai e seus irmãos e irmãs te amam.”

  • Siga os passos de figuras icônicas

    Todos os olhares continuam voltados para Cristiano Ronaldo Jr., que foi visto vestindo a lendária camisa nº 7 da Seleção de Portugal, que seu pai tornou famosa nas últimas duas décadas. O jovem de 16 anos está acostumado à pressão dos holofotes, e sua presença nas arquibancadas serve como um lembrete do legado que o nome Ronaldo carrega na Seleção. O adolescente já está construindo uma reputação de vencedor inveterado, tendo superado o número de títulos internacionais de seu pai nas categorias de base, com três conquistas em seu currículo.

    Ronaldo Sênior sempre falou sobre a motivação que incute em seu filho mais velho. Com a Copa do Mundo de 2026 em pleno andamento, a perspectiva de ver outro Ronaldo vestindo a camisa nº 7 da seleção portuguesa parece mais próxima do que nunca. Ele revelou de forma memorável a maior ambição do filho, afirmando: “Meu filho me diz: ‘pai, aguenta mais alguns anos, quero jogar com você’”.

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    A atenção se volta para o confronto contra a Croácia

    Agora que a família está reunida em Miami, espera-se que eles sejam presença constante nos camarotes VIP durante o restante da campanha de Portugal. O segundo lugar da Seleção no Grupo K garantiu um confronto decisivo nas oitavas de final contra a Croácia, em Toronto. Enquanto a Seleção se prepara para enfrentar Luka Modric e companhia, a pressão recairá mais uma vez sobre Ronaldo para que ele faça a diferença. Portugal sabe que precisa encontrar sua eficiência na finalização se quiser cumprir sua ambição de permanecer no torneio até o último dia.

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