Cristiano Ronaldo Jr. se junta a Georgina Rodríguez para assistir ao pai em ação na Copa do Mundo e à camisa nº 7 da seleção portuguesa, que ele espera um dia vestir

O atraso na chegada de Georgina aos Estados Unidos se deveu a um marco familiar muito especial. Ela ficou em casa para organizar uma festa luxuosa para o aniversário de 16 anos de Cristiano Jr., que contou com uma festa na piscina e uma serenata de mariachi. A influenciadora garantiu que o adolescente aproveitasse seu grande dia, apesar de seu pai estar ausente por compromissos internacionais, chegando até a providenciar um bolo de aniversário exclusivo feito inteiramente de donuts.

Em uma postagem nas redes sociais na época, Georgina expressou seu orgulho pelo adolescente: “Mesmo que você tenha quase 2 metros de altura, você sempre será meu menininho. Desejo a você uma vida cheia de amor, saúde e sucesso, e que você nunca perca o coração bondoso que te torna tão especial. Mamãe, papai e seus irmãos e irmãs te amam.”