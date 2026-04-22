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Cristiano Ronaldo Jr. deve jogar ao lado do pai, já que o Al-Nassr "pensa em promover" o jogador de 15 anos para a equipe principal
Um assunto de família em Riade
De acordo com o Al Weeam, o Al-Nassr está avaliando a possibilidade de integrar Ronaldo Jr. ao elenco principal para a próxima temporada. O jovem passou por algumas das academias mais prestigiadas do futebol mundial, acompanhando o pai no Real Madrid, na Juventus e no Manchester United antes de se estabelecer na Arábia Saudita. Com apenas 15 anos, a decisão representaria uma demonstração significativa de confiança no desenvolvimento físico e técnico do adolescente.
Ronaldo Sr. continua sendo o ponto central do projeto do Al-Nassr aos 41 anos, e a perspectiva de a dupla dividir o campo tem sido há muito tempo um sonho para o pentacampeão da Bola de Ouro. Enquanto Ronaldo continua perseguindo sua meta de 1.000 gols na carreira, ter seu filho dando assistência para um ou mais desses gols proporcionaria um final de conto de fadas para uma carreira já repleta de histórias. Espera-se que o clube avalie a preparação do jovem no final da temporada atual antes de tomar uma decisão final sobre sua situação.
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Números impressionantes para o sucessor de CR7
O entusiasmo em torno de Ronaldo Jr. é respaldado por estatísticas impressionantes que sugerem que ele herdou o instinto implacável de seu pai para marcar gols. Ele marcou 58 gols em apenas 23 partidas pela equipe sub-9 da Juve e manteve essa forma no país do Golfo, marcando 56 gols em 27 jogos pela equipe sub-15 do Al-Nassr — segundo o The Sun. Seu progresso internacional tem sido igualmente impressionante, já que ele já representou Portugal nas categorias de base.
No entanto, a transição para o futebol profissional na Liga Profissional da Arábia Saudita seria um salto gigantesco, já que as exigências físicas do futebol profissional são muito diferentes das categorias de base. Se a promoção for aprovada, os Ronaldos se juntariam a um seleto grupo de duplas de pai e filho que jogaram juntos, seguindo os passos de Henrik Larsson e Rivaldo, que também dividiram o campo com seus filhos.
Uma temporada de altos e baixos no Al-Nassr
O capitão do Al-Nassr, Ronaldo, teve uma temporada turbulenta fora de campo, tendo supostamente entrado em greve no início da campanha devido a frustrações com a política de transferências do clube. Apesar dessas distrações, o Al-Nassr lidera atualmente a tabela da Liga Profissional da Arábia Saudita com oito pontos de vantagem. Com Ronaldo sob contrato por mais um ano, o clube parece ansioso para manter seu craque satisfeito, e acelerar a carreira de seu filho poderia ser o maior gesto de lealdade.
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Em busca da marca dos 1.000 gols
O momento dessa possível promoção coincide com a busca de Ronaldo pela imortalidade no futebol. Atualmente, ele está a apenas 31 gols da marca de 1.000 gols na carreira e deve liderar a seleção de Portugal em sua sexta Copa do Mundo neste verão. Tornar-se o primeiro jogador a marcar gols em seis Copas do Mundo diferentes é uma de suas principais prioridades, mas a oportunidade de orientar seu filho em campo durante as competições nacionais pode revelar-se igualmente significativa.
Caso os Ronaldos entrem em campo juntos, isso seria um golpe de mestre de marketing para a Liga Profissional da Arábia Saudita, que continua buscando relevância global. Com o Al-Nassr a caminho de seu primeiro título da liga desde a chegada de Ronaldo em 2023, a temporada 2026-27 promete ser emocionante para o ícone português, possivelmente com seu herdeiro ao seu lado.