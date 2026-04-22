Cristiano Ronaldo Jr. deve jogar ao lado do pai, já que o Al-Nassr "pensa em promover" o jogador de 15 anos para a equipe principal

De acordo com o Al Weeam, o Al-Nassr está avaliando a possibilidade de integrar Ronaldo Jr. ao elenco principal para a próxima temporada. O jovem passou por algumas das academias mais prestigiadas do futebol mundial, acompanhando o pai no Real Madrid, na Juventus e no Manchester United antes de se estabelecer na Arábia Saudita. Com apenas 15 anos, a decisão representaria uma demonstração significativa de confiança no desenvolvimento físico e técnico do adolescente.

Ronaldo Sr. continua sendo o ponto central do projeto do Al-Nassr aos 41 anos, e a perspectiva de a dupla dividir o campo tem sido há muito tempo um sonho para o pentacampeão da Bola de Ouro. Enquanto Ronaldo continua perseguindo sua meta de 1.000 gols na carreira, ter seu filho dando assistência para um ou mais desses gols proporcionaria um final de conto de fadas para uma carreira já repleta de histórias. Espera-se que o clube avalie a preparação do jovem no final da temporada atual antes de tomar uma decisão final sobre sua situação.