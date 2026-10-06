AFP
Traduzido por
Cristiano Ronaldo impõe condição a Jorge Jesus para retorno a Portugal em meio à escalada da polêmica na seleção nacional
Ultimato feito por astro do Al-Nassr
O conflito interno em torno da seleção portuguesa chegou ao limite, com Ronaldo supostamente deixando clara sua posição sobre um possível retorno ao grupo. Atualmente em Riad com o Al-Nassr, onde segue em busca de 1.000 gols na carreira, o veterano atacante teria ficado frustrado com a atual gestão.
De acordo com informações fornecidas por Rui Santos na CNN Portugal, o vencedor de cinco Bolas de Ouro estabeleceu uma condição inegociável para seu retorno: a saída do atual técnico, Jesus.
"Posso dizer que Cristiano ficou muito decepcionado com essas declarações. Ele teria deixado claro que não voltará à seleção enquanto Jesus permanecer no comando", explicou o jornalista, destacando uma ruptura total na relação entre o jogador mais icônico do país e o homem que atualmente está à frente da equipe.
- Getty Images Sport
Jesus segue otimista apesar do atrito
Por sua vez, Jesus tentou transmitir uma sensação de calma e abertura, apesar das fortes notícias sobre um ultimato. Após a recente vitória de Portugal sobre a Noruega, o treinador falou à imprensa sobre a possibilidade de se reconciliar com seu ex-capitão. "Não sei o que vai acontecer, para mim está tudo em aberto. Ele tem que decidir a vida dele antes da convocação. Se estiver jogando e quiser estar na seleção, pode voltar quando quiser, por que não?", declarou Jesus, aparentando deixar a porta aberta para o atacante.
O experiente técnico, que teve um início bem-sucedido no cargo, minimizou a gravidade do desentendimento, caracterizando a tensão como uma simples falta de comunicação, e não como um problema institucional profundo. Jesus acrescentou ainda que a situação não era tão complexa quanto a mídia sugere, afirmando: "Foi um mal-entendido e, na minha opinião, é fácil de resolver. No que me diz respeito, está tudo bem."
Seleção brilha em campo sem a capitã
Enquanto o drama fora de campo domina as manchetes, os resultados dentro de campo têm sido notavelmente positivos sob o comando de Jesus. Portugal conseguiu garantir uma campanha perfeita nesta atual pausa internacional, assegurando sua classificação na Liga das Nações da Uefa sem a presença de seu líder tradicional.
A mudança tática da equipe parece estar funcionando, já que ela tem mostrado um ataque equilibrado e solidez defensiva em suas partidas recentes. Jesus celebrou esse sucesso nas redes sociais, escrevendo que estamos confiantes depois de garantir quatro vitórias em quatro jogos na fase de grupos. As estatísticas sustentam a confiança do treinador, já que Portugal chegou aos 12 pontos na liderança do Grupo Quatro, garantindo uma vaga nas quartas de final com jogos de sobra.
- AFP
Ronaldo recebe apoio político
A disputa chegou até a chamar a atenção dos mais altos escalões da sociedade portuguesa, destacando a importância cultural do atacante de 39 anos. O ex-político António José Seguro interveio para defender o capitão do Al-Nassr, afirmando: "Não se pode tratar assim um homem que levou Portugal e a sua cultura a todos os cantos do mundo."
Esse apoio de alto nível sugere que a controvérsia já não está mais restrita ao campo de futebol, mas se tornou uma questão de debate nacional sobre como Portugal trata suas lendas do esporte no crepúsculo de suas carreiras. O apoio público a Ronaldo acrescenta outra camada de pressão sobre a Federação Portuguesa de Futebol enquanto a entidade lida com essa situação delicada.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.