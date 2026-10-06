O conflito interno em torno da seleção portuguesa chegou ao limite, com Ronaldo supostamente deixando clara sua posição sobre um possível retorno ao grupo. Atualmente em Riad com o Al-Nassr, onde segue em busca de 1.000 gols na carreira, o veterano atacante teria ficado frustrado com a atual gestão.

De acordo com informações fornecidas por Rui Santos na CNN Portugal, o vencedor de cinco Bolas de Ouro estabeleceu uma condição inegociável para seu retorno: a saída do atual técnico, Jesus.

"Posso dizer que Cristiano ficou muito decepcionado com essas declarações. Ele teria deixado claro que não voltará à seleção enquanto Jesus permanecer no comando", explicou o jornalista, destacando uma ruptura total na relação entre o jogador mais icônico do país e o homem que atualmente está à frente da equipe.